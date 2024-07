Landau: Die Polizei-News

Landau – Geldbeutel aus Einkaufswagen entwendet – Zeugen gesucht

Am 01.07.2024 kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Diebstahl eines Geldbeutels in einem Supermarkt in der Johannes-Kopp-Straße in Landau zum Nachteil eines 72-Jährigen. Hierbei wurde durch unbekannte Täter der im Einkaufswagen befindliche Geldbeutel entwendet. Die Schadenshöhe liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang können folgende allgemeine Präventionshinweise genannt werden:

Taschen und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt lassen.

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an

Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Einkaufen mit.

Weitere Präventionshinweise zu dieser Thematik können hier eingesehen werden:

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Weingarten / B272 (ots)

Aktuell wird auf der Bundesstraße 272 in Höhe der Abfahrt Weingarten ein Verkehrsunfall aufgenommen, bei welchem eine Person verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen dürfte Ursache des Unfalls ein Vorfahrtsverstoß gewesen sein. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten muss die B272 in dem Bereich voll gesperrt werden. Durch die Straßenmeisterei Landau werden entsprechende Umleitungen eingerichtet.

Landau – Qualmende Mülleimer – Zeugen gesucht

Innerhalb einer Stunde (30.06.2024, 07:30 Uhr – 08:30 Uhr) wurden der Polizei Landau zwei qualmende Mülleimer im Bereich des LGS-Geländes gemeldet. Sachschaden entstand hierbei nicht. Bei beiden Meldungen war auch die Feuerwehr im Einsatz. Derzeit wird von vorsätzlichen Taten ausgegangen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Landau – Trunkenheit im Verkehr – Alkohol

Am 30.06.2024 wurde gegen 17:48 Uhr ein 52-jähriger VW-Fahrer gemeldet, welcher in einer Tankstelle diverse alkoholische Getränke kaufte und einen unsicheren Gang hatte. Dieser konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschien sichergestellt. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zukommen.

Landau – Reifen beschädigt – Zeugen gesucht

In der Nacht vom 29.06.2024 auf den 30.06.2024 wurden durch unbekannte Täter bei einem Fahrzeug in der Stettiner Straße in Landau drei Reifen platt gestochen. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Landau in der Pfalz – Mögliche Behinderung durch Absperrbaken

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei Landau gegen 01:00 Uhr gemeldet, dass mehrere Jugendliche in Höhe des Busbahnhofs am Hauptbahnhof in Landau Absperrbaken auf die Fahrbahn stellen und dadurch Verkehrsteilnehmer behindern würden.

Falls Verkehrsteilnehmer durch aufgestellte Absperrbaken im Bereich des Busbahnhofs behindert oder sogar gefährdet wurden, werden diese gebeten, sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Landau in der Pfalz – Einbruch in Glockenturm

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter die Eingangstür der Stiftskirche in Landau auf und gelangten so in den Glockenturm. Im Glockenturm wurde zudem eine Tür zum Bereich der Glocke gewaltsam geöffnet. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu entgegen.

Landau in der Pfalz – Raub eines Handys

Am gestrigen Morgen wurde einem 56-jährigem Mann in Landau das Handy geraubt. Der 56-Jährige ging gegen 06:30 Uhr mit drei Männern, die er zuvor in der Nacht in einer Gaststätte in Landau kennengelernt hatte, durch Landau. In der Fortstraße schlug einer der drei Männer dem 56-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und nahm ihm sein Handy weg. Anschließend flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung. Der 56-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.