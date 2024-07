Einbruch in Optiker-Filiale – Zeugen gesucht

Zwischen Samstag (29.06.2024), 13:00 Uhr und Montag (01.07.2024), 06:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Optiker-Filiale in der Rheinallee ein und entwendeten zahlreiche Brillengestelle. Der entstandene Schaden wird auf circa 45.000 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Jugendliche nach Einbruchversuch ertappt

Am Sonntag (30.06.2024), gegen 17:50 Uhr, meldeten Zeugen, dass mehrere Jugendliche eine Fensterscheibe einer Schule in der Schlesier Straße eingeschlagen hätten. Bei Eintreffen der Polizeikräften hatten sich die Täter bereits entfernt. Aufgrund von Zeugenhinweise durchsuchten die Polizeikräfte eine nahe Parkanlage, wo zwei der Tatverdächtigen in einem Gebüsch festgestellt wurden. Beim Erblicken der Polizei versuchten die 15-Jährigen zu flüchten, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung in gefasst werden. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Ein dritter, ebenfalls 15-jähriger Tatverdächtiger, konnte wenig später in der Nähe der Schule festgestellt werden.

Gegen die Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Diebstahl aus Fahrzeug – Zeugen gesucht

Zwischen Samstag (29.06.2024,) 15:00 Uhr und Montag (01.07.2024), 06:00 Uhr, brachen Unbekannte einen festverbauten Schrank auf der Ladefläche eines auf einem Parkplatz in der Saarlandstraße (Höhe Karolina-Burger-Straße) abgestellten Pritschenwagens auf und entwendeten Werkzeug im Wert von circa 1.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rollerdiebstahl – Zeugen gesucht

Am Samstag (29.06.2024), zwischen 16:00 und 22:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen an einem Fahrradständer am Hans-Warsch-Platz angeschlossenen E-Scooter im Wert von circa 200 Euro.

In der Nacht auf Samstag, gegen 02:00 Uhr, wurde ein auf einem Grundstück im Albrecht-Graefe-Weg abgestellter Motorroller entwendet und wenige Meter entfernt am Feldrand beschädigt abgestellt. In diesem Fall beläuft sich der Schaden auf circa 1.300 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs

Im Bereich des Ludwigshafener Hauptbahnhofes parken seit einigen Wochen Fahrzeuge älteren Baujahrs mit auswärtigem Kennzeichen. An den Fahrzeugen waren bereits verschiedene Kennzeichenkombinationen angebracht, welche jedoch nicht auf die Fahrzeuge ausgegeben wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen dem Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs, beziehungsweise wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Hinweise auf die Halter bestehen keine, weshalb die Polizei nun um Ihre Mithilfe bittet.

Haben Sie verdächtige Personen wahrgenommen, die sich in dem Bereich aufhalten und an den Fahrzeugen tätig sind?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Sonntag (30.06.2024), gegen 16:50 Uhr, war der Fahrer eines weißen BMW mit Ludwigshafener Zulassung auf der Carl-Bosch-Straße in Richtung Brunckstraße unterwegs, als er auf Höhe der Lungestraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos kollidierte. Im Anschluss fuhr er in Richtung Ruthenplatz davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 12.000 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Sonntagmittag (30.06.2024), gegen 13:10 Uhr, kam es an der Kreuzung der Kettlerstraße mit der Fürstenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Jugendliche hatte die Vorfahrt einer 27-jährigen Autofahrerin missachtet, weshalb es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht von Samstag, den 29.06.2024 auf Sonntag, den 30.06.2024 kam es zu zwei Trunkenheitsfahrten im Ludwigshafener Innenstadtbereich. Zunächst gegen 23:30 Uhr und später gegen 04:30 Uhr. Bei den jeweiligen Fahrzeugführern konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Bei einem der Fahrer erhärtete sich zusätzlich der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Bei beiden Fahrern wurde eine Blutprobe angeordnet, welche auf der Polizeidienststelle durch einen Arzt entnommen wurde. Anschließend konnten die Personen die Dienststelle verlassen, mussten jedoch nun zu Fuß gehen. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und ihre Führerscheine wurden einbehalten.

Auffahrunfall mit verletzter Person

In der Speyerer Straße kam es am Samstagnachmittag gegen 13:30 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW. Der Fahrer des mittleren Fahrzeugs, ein 36- Jähriger aus Ludwigshafen wurde durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Durch die Bergungsmaßnahmen war die Speyerer Straße für längere Zeit für den PKW- und Linienverkehr vollständig gesperrt.

Streit bei Beerdigung

Im Rahmen einer Beerdigung auf dem Friedhof in Oggersheim gerieten am Samstag gegen 13 Uhr zwei trauernde Familien in einen lautstarken Streit, bei welchem zwischenzeitlich bis zu 30 Personen beteiligt waren. Die Polizei rückte mit starken Kräften an und trennte die Parteien. Zwischen den Familien kam es letztlich im Rahmen der Auseinandersetzung zu diversen Beleidigungen und Körperverletzungen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden allen Beteiligten Platzverweise ausgesprochen.