Betrugsopfer kommt mit „blauem Auge“ davon

Altrip (ots)

Opfer eines versuchten Betruges wurde am vergangenen Montag eine 60-jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Diese hatte über ein Online-Portal ein Job-Angebot erhalten. In der Folge erhielt sie von dem „Anbieter“ über ihr Smartphone verschiedene Testaufträge mit verschiedenen Verifizierungsverfahren. Nachdem sie diese Verfahren absolviert hatte erhielt die 60-jährige mehrfach Post und Kontoauszüge von Banken, bei denen sie nie ein Konto angelegt hatte. Glücklicherweise entstand der 60-jährigen hierdurch kein finanzieller Schaden. Die Ermittlungen zu den Verantwortlichen dieses Online-Portal wurden aufgenommen.

Brandstiftung – Zeugen gesucht

Birkenheide/Fußgönheim (ots)

In der Nacht zum Montag (01.07.2024), gegen 00:30 Uhr, bemerkte ein Zeuge einen Brand an einem landwirtschaftlichen Anhänger in der Straße Am Goldberg in Fußgönheim. Der Mann konnte den Brand löschen, bevor ein größerer Schaden an dem Anhänger entstand.

Gegen 00:40 Uhr wurde der Polizei ein brennender Wohnwagen im Bruchweg in Birkenheide gemeldet. An dem Wohnwagen entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen dürfte in beiden Fällen von einem vorsätzlichen Inbrandsetzen auszugehen sein.

Wer kann Hinweise zu den Sachverhalten geben oder hat im Bereich der Brandorte verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Samstagmittag (29.06.2024) kam es gegen 12:45 Uhr auf der L454 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Höhe Niederwiesenweiher wollte eine 70-jährige mit ihrem Auto nach links auf den Parkplatz des Weihers abbiegen. Der 25-jährige Unfallverursacher befuhr die Landstraße in die gleiche Richtung und nahm das Vorhaben der 70-Jährigen zu spät wahr. Trotz Vollbremsung fuhr er auf das Auto der 70-Jährigen auf. Beide Beteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L454 musste zum Zwecke der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Neben mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes war auch die Freiwillige Feuerwehr Böhl-Iggelheim im Einsatz.

Einparkversuch unter Alkoholeinfluss endet im Graben

Schifferstadt (ots)

Am Freitagmittag (28.06.2024) meldeten Passanten der Polizeiinspektion Schifferstadt den missglückten Einparkversuch einer 60-Jährigen auf einem Supermarktplatz in der Waldseer Straße. Diese fuhr mit ihrem Auto über Parkplatzbegrenzung und kam im Graben zum Stehen. Gegenüber den Passanten gab die 60-Jährige an, Alkohol getrunken zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,27 Promille. Der Dame wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Verletzt wurde niemand. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren.

Streit am Bahnhof eskaliert

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Freitag (28.06.2024) kam es gegen 12:30 Uhr am Bahnhof zu einem Streit zwischen zwei Männern. Im Verlauf des Streitgesprächs schlug ein 20-Jähriger seinem 39-jährigen Kontrahenten mit der Faust auf die Wange. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.