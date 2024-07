Speyer- Einbruch in Gaststätte mit Täterfestnahme

Am Montag, dem 01.07.2024, gegen 02:50 Uhr, wurden der Polizei zwei Personen gemeldet, welche sich an einem Fenster einer Gaststätte im Eselsdamm zu schaffen machen würden. Ein unbekannter Tatverdächtiger wurde durch eine anfahrende Polizeistreife festgestellt, konnte sich jedoch durch eine fußläufige Flucht einer Kontrolle entziehen. Ein zweiter, 29-jähriger Tatverdächtiger, flüchtete ebenfalls fußläufig und konnte nach kurzer Verfolgung durch eingesetzte Polizeibeamte mittels Einsatz eines Distanz-Elektroimpulsgerätes (Taser) gestoppt und anschließend vorläufig festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen hatten zuvor mit Hebelwerkzeugen gewaltsam ein Fenster der Gaststätte aufgehebelt und das Innere des Gebäudes betreten. Dort haben sie mehrere Schubladen geöffnet und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Café Bar Zorniggel im Eselsdamm verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

+++ Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus +++

Während sich eine Schlechtwetterfront über Speyer befand, wurden wir in die Dudenhofener Straße alarmiert. Dort war ein Dachstuhlbrand in einem Gebäudekomplex gemeldet worden.

Alle Bewohnenden konnten unverletzt das betroffene und die angrenzenden Objekte verlassen und von uns in Sicherheit gebracht werden. In der Spitze wurden rund 40 Menschen von uns im Einsatzabschnitt Gesundheit vom Katastrophenschutz betreut und versorgt, anfänglich mit Unterstützung des Rettungsdienstes. Darunter befanden sich auch pflegebedürftige Personen, die nicht oder kaum gefähig waren, sowie Kleinkinder.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand sowohl im Innenangriff, als auch über zwei Drehleitern von außen. Dabei gelang es, das Feuer einzudämmen und die Brandausbreitung auf weitere Wohneinheiten zu verhindern. Nur die unmittelbar betroffene Wohnung bleibt vorerst nicht bewohnbar. Der Einsatz war sehr kräftezehrend, weil in dem bewohnten Dachgeschoss nicht nur gelöscht, sondern natürlich auch die Deckenverkleidung zum Gebälk unter Atemschutz entfernt werden musste.

Nachdem der Brand gelöscht und die angrenzenden Wohnungen auf das Vorhandensein von Kohlenstoffmonoxid kontrolliert waren, durften alle anderen Bewohnenden nach Abschluss unserer Maßnahmen zurück in ihre Räumlichkeiten.

Ob das Gewitter ursächlich für den Brandausbruch war, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Weitere Einsätze, die auf die Wetterlage zurückgeführt werden könnten, gab es in Speyer nicht zu verzeichnen.

Wir packen jetzt schnell zusammen, denn seit 4 Uhr laufen jetzt schon planmäßig unsere Vorbereitungen für den Begleiteinsatz U-Boot-Transport, der um 8 Uhr startet.