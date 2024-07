Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Ohne Helm und ohne Bremse

Am heutigen Dienstag fuhr ein 14-jähriges Mädchen in der Hauptstraße in Annweiler den Bürgersteig entgegen der Einbahnstraße. Ein aus der Quodgasse kommender Pkw musste an der Einmündung zur Hauptstraße anhalten. Dies sah das Mädchen zwar, konnte aber nicht anhalten, da ihr Fahrrad über keinerlei funktionierende Bremsen verfügte. Durch den folgenden Zusammenstoß verletzte sie sich glücklicherweise nur an der Hand, obwohl auch ein Fahrradhelm nicht vorhanden war. Zur Behandlung wurde das Mädchen durch den Rettungsdienst vorübergehend in ein Krankenhaus gebracht.

Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Kapsweyer L546 (ots)

Am Dienstag, 02.07.2024, um 06:45 Uhr, kam es auf der L546 zwischen Steinfeld und Kapsweyer zu einem Verkehrsunfall.

Ein 33-jähriger Fahrer eines BMW befuhr die L546 von Schaidt in Richtung Schweighofen. Auf Höhe von Kapsweyer kam der Fahrer, nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs, nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen.

Der Fahrer blieb unverletzt.

An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000.-EUR.

Herxheim – Auffällige Fahrweise

Herxheim (ots)

Am 01.07.2024 wurde der Polizei Landau kurz nach 20 Uhr eine Hyundai-Fahrerin gemeldet, welche im Ortsbereich Herxheim mit auffälliger Fahrweise unterwegs sei. Die Hyundai-Fahrerin konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund für die auffällige Fahrweise konnte schnell ermittelt werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab bei der 40-Jährigen einen Wert von über 2 Promille. Auf der Dienststelle wurde ihr in der Folge eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Billigheim-Ingenheim – Unfall im Kreisverkehr

Billigheim-Ingenheim (ots)

Am 01.07.2024 befuhr gegen 11:30 Uhr eine 84-jährige VW-Fahrerin die B38 von Landau kommend und wollte in den dortigen Kreisverkehr in Höhe des Supermarktes einfahren. Hierbei übersah sie eine bereits im Kreisverkehr befindliche 36-jährige Opel-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Bei dem Unfall wurde die 55-jährige Beifahrerin der Opel-Fahrerin leicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt circa 5000 Euro. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Roschbach – Verletzte Radfahrerin

Roschbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin kam es gestern Abend (01.07.2024, 19 Uhr) auf dem Radweg zwischen Roschbach und Edesheim. Die 65 Jahre alte Frau wollte zur Fahrbahnüberquerung von ihrem Fahrrad absteigen, als sie dabei umknickte und sich eine Fuß- und Wadenbeinfraktur zuzog. Mit dem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

BAB 65 / Insheim (ots)

Am Sonntag, den 30.06.2024 um 15:30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Landauer mit seinem PKW die BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Dahinter befand sich ein 60-jähriger Motorrad-Fahrer aus Baden-Württemberg. In Höhe der Anschlussstelle Insheim kam der 23-jährige PKW-Fahrer vermutlich auf Grund von Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn ab, kam ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanke. Der dahinter befindliche Motorrad-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr dem verunfallten PKW auf und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der 60-jährige schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Der PKW-Fahrer und dessen Beifahrerin verletzten sich bei dem Verkehrsunfall leicht und konnten vor Ort ambulant behandelt werden. Die Fahrbahn musste für ca. 30 Minuten, zwecks Unfallaufnahme, vollgesperrt werden.

Versuchter Einbruch in Kirche

Kleinfischlingen (ots)

Am Montag, den 01.07.2024, wurde die Polizeiinspektion Edenkoben über einen versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Kirche in der Schulstraße in Kleinfischlingen in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass die bisher unbekannten Täter im Inneren der Kirche eine Tür versuchten aufzuhebeln. Die Tür zur Sakristei hielt stand und es blieb lediglich beim Versuch. Das Kirchengebäude an sich stand während der Tatausübung offen. Nun sucht die Polizeiinspektion Edenkoben nach Zeugen, welche in der Tatzeit vom 25.06.2024 (14:00 Uhr) bis zum 28.06.2024 (17:30 Uhr) verdächtige Personen in der Schulstraße in Kleinfischlingen gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Herxheim – Trunkenheit im Verkehr – Betäubungsmittel

Herxheim (ots)

Am 01.07.2024 wurde gegen 03:30 Uhr ein 34-jähriger BMW-Fahrer im Nordring in Herxheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten Anzeichen erlangt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Vortest reagierte positiv auf diverse Stoffgruppen. Zudem konnte im Fahrzeug ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf ihn werden nun Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zukommen.

Einbruch in ein Juweliergeschäft

Sankt Martin (ots)

Am Sonntag, 30.06.2024, gegen 0:45 Uhr, kam es in der Tanzstraße in Sankt Martin bei einem Juwelier zu einem Einbruch. Mit dem Stein eines Schirmständerbeschwerers wurde die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäfts eingeworfen. Aus der Auslage wurden ein paar Schmuckstücke entwendet, Wert ca. 2000 Euro. Trotz direkt eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Aufbruch eines Getränkewagens

Maikammer (ots)

Am Sonntag, 30.06.2024, gegen 3 Uhr morgens, wurde durch unbekannte Täter versucht, im Alsterweiler Schulgässel in Maikammer, einen Getränkewagen an mehreren Stellen aufzubrechen. Die Schlösser wurden dabei erheblich beschädigt, an Diebesgut gelangten die Täter aber nicht, eventuell wurden sie bei der Tatausübung gestört. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Freimersheim (Pfalz) – 16-Jähriger auf Spritztour

Am Samstagabend wurde der Polizei Landau gegen 23:30 Uhr mitgeteilt, dass ein 16-Jähriger unberechtigterweise mit dem Auto seiner Oma eine Spritztour machen würde. Im Rahmen der Fahndung konnte 16-Jährige in Freimersheim mit dem Auto festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle konnten die Beamten in Erfahrung bringen, dass der 16-Jährige unter Alkoholeinfluss und unter den Einfluss von Cannabis stand. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde dem 16-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Gegen den 16-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet und das Auto wurde wieder an die Oma übergeben.