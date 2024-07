Ladendiebstahl

Lauterecken (ots) – Diebstahlsversuch in Einkaufsmarkt gescheitert. Am

Montagabend versteckte ein 54-Jähriger eine Flasche Wein in seinem Hosenbund,

zog die Oberbekleidung darüber und wollte den Markt ohne zu bezahlen verlassen.

Dies bemerkte jedoch ein Mitarbeiter und sprach den Täter nach der Kasse an. Den

Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahl. |pilek

Kriminalpolizei mit neuer Organisationsstruktur

Westpfalz (ots) – Nach intensiver Vorbereitungszeit durch eine polizeiinterne

Projektgruppe ist die Kriminalpolizei in Rheinland-Pfalz seit Montag (1. Juli 2024) mit einer veränderten Aufbauorganisation am Start. Aufgabenbereiche und

Zuständigkeiten wurden neu geregelt. Wir stellen Ihnen die ab sofort gültigen

Strukturen vor.

Die Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Westpfalz gliedert sich jetzt in

drei Unterorganisationen, nämlich in die Kriminalinspektion Kaiserslautern 1 (KI

mit dem Schwerpunkt „Deliktsorientierung“, die Kriminalinspektion

Kaiserslautern 2 (KI 2) mit dem Schwerpunkt „Täterorientierung“ und in die

Kriminalinspektion Kaiserslautern 3 (KI 3) mit dem Schwerpunkt

„Ermittlungsunterstützung“.

Zu jeder Kriminalinspektion gehören mehrere Kommissariate mit unterschiedlichen

Themenschwerpunkten und Aufgabenbereichen. Während einige Kommissariate im

regionalen Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Kaiserslautern für die

Bekämpfung der mittleren und schweren Kriminalität verantwortlich sind, agieren

andere in ihrem jeweiligen Fachgebiet im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums

Westpfalz. Abweichend von der kommunalen Gliederung ist die Kriminaldirektion

Kaiserslautern auch für den südlichen Teil der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

(Bereich der früheren Verbandsgemeinde Meisenheim im Landkreis Bad Kreuznach)

zuständig.

Parallel zu den drei Kriminalinspektionen der Kriminaldirektion Kaiserslautern

gibt es auch eine Kriminalinspektion Pirmasens. Sie ist organisatorisch der

Polizeidirektion Pirmasens angegliedert und mit ihren Kommissariaten im

regionalen Bereich verantwortlich für den Landkreis Südwestpfalz sowie die

Städte Pirmasens und Zweibrücken.

Der Zuständigkeitsbereich der Kriminaldirektion Kaiserslautern grenzt im Süden

an Frankreich, weswegen eine enge Zusammenarbeit mit französischen

Polizeidienststellen erfolgt. Bei der Verfolgung von Straftaten amerikanischer

Militärangehöriger koordiniert die Kriminaldirektion ihre Ermittlungen mit den

amerikanischen militärischen Strafverfolgungsbehörden. Im Bereich der Justiz

arbeitet die Kriminaldirektion Kaiserslautern eng mit den Staatsanwaltschaften

Kaiserslautern, Zweibrücken und Bad Kreuznach zusammen.

Auf unseren Internetseiten unter www.polizei.rlp.de/westpfalz finden Sie

Informationen zu den Dienststellen des Polizeipräsidiums Westpfalz und der neuen

Organisationsstruktur der Kriminalpolizei. |cri

Mann nach häuslichem Sturz aus hilfloser Lage befreit

Kaiserslautern (ots) – Am späten Montagnachmittag machten sich Rettungskräfte

auf den Weg in die Innenstadt. Passanten meldeten Hilferufe, die aus einem

Hinterhof kamen. Rettungssanitäter und Polizeibeamte fanden einen 89-jährigen

Mann, der im Innenhof des Hauses auf dem Boden lag. Nach seinen Angaben sei er

bereits letzten Donnerstag, 27. Juni, gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft

nicht mehr aufrichten. Der Senior wurde zwecks weiterer Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. |kfa

Handy geraubt – Mitarbeiter mit Drahtschneider bedroht

Kaiserslautern (ots) – Ein Elektronikfachmarkt in der Merkurstraße wurde am

Montagabend zum Schauplatz eines Raubdelikts. Wie Mitarbeiter der Polizei

mitteilten, machte sich gegen 18:30 Uhr ein Mann in der Handyabteilung an einem

Gerät zu schaffen. Der mutmaßliche Täter entfernte die elektronische

Diebstahlsicherung und wollte im Anschluss das Geschäft mit dem Mobiltelefon

verlassen. Angestellte des Markts hielten den Mann zunächst fest. Dieser drohte

aber mit einem Drahtschneider, weswegen die Bediensteten ihn wieder laufen

ließen. Der Wert des Handys wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag

geschätzt. Der unbekannte Tatverdächtige sei zirka 1,80 Meter groß, von

kräftiger Statur und hatte kurze schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er einen

schwarzen Kapuzenpullover, blaue Jeans und einen neon-orangenen Rucksack.

Außerdem war er mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs. Die Polizei hat die

Ermittlungen wegen des Raubs aufgenommen und sucht Zeugen. Wem ist der Mann

gestern Abend in der Merkurstraße aufgefallen? Wer kann Angabe zu der Identität

des Tatverdächtigen machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631

369-2620 entgegengenommen. |kfa

Diebstahl eines Motorrads

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Passant wählte am frühen Dienstagmorgen

den Notruf und meldete den Diebstahl eines Motorrads. Nach seinen Angaben traf

er in der Brandenburger Straße auf einen Mann, der auf einer KTM Duke saß.

Augenscheinlich war das Zweirad gestohlen. Nachdem der mutmaßliche Täter den

Zeugen sah, versuchte er zu flüchten. Es gelang ihm aber nicht die Maschine zu

starten, weswegen er zu Fuß Reißaus nahm. Eine Streife der Polizei traf in der

Pariser Straße einen Mann an, auf den die Beschreibung des Augenzeugen passte.

Bei der Kontrolle konnten weitere Hinweise erlangt werden, dass es sich bei dem

34-Jährigen um den Tatverdächtigen des Diebstahls handelte. Er musste die

Beamten zur Dienststelle begleiten. Die Polizisten stellten das Motorrad sicher.

Der Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts des Kraftfahrzeugdiebstahls

rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei kontrollierte am

Montagmorgen das Durchfahrtsverbot auf einem Feldweg zwischen Mehlingen, Sembach

und Baalborn. Da die L401 zurzeit wegen einer Baustelle gesperrt ist, versuchen

viele Autofahrer die Sperrung über den besagten Landwirtschaftsweg zu umfahren.

Den Beamten gingen zwischen 9:25 Uhr und 10:35 Uhr 27 Fahrzeuge ins Netz. Bei

fünf Verkehrsteilnehmern stellten die Polizisten noch weitere Verstöße fest,

beispielsweise ein nicht angelegter Sicherheitsgurt sowie ungesicherte Ladung.

In allen Fällen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst. Weitere

Kontrollen sind angedacht. |kfa

Streit eskaliert – Mit Machete zugeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Am späten Sonntagabend gerieten mehrere Personen in der

Innenstadt in Streit. Ein 32-Jähriger zog daraufhin eine Machete aus seiner

Tasche und verletzte damit seinen 29-jährigen Kontrahenten leicht. Der wiederum

setzte Pfefferspray ein. Der Ältere ergriff daraufhin die Flucht und wurde von

der Gruppe, bestehend aus vier Personen, verfolgt und mit Glasflaschen beworfen.

Hierdurch wurde auch er verletzt. Die Polizei konnte den 32-Jährigen zu Hause

antreffen. Bei der Durchsuchung fanden sie die Machete und nahmen den Mann mit

zur Dienststelle. Währenddessen kam es erneut zu einer Auseinandersetzung

zwischen dem Vater des 32-Jährigen und der besagten Personengruppe. Hier kamen

ein Baseballschläger und ein Messer zum Einsatz, wodurch ein 22-jähriger Mann

leicht verletzt wurde. Wer genau die Gegenstände eingesetzt hat, ist derzeit

Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Strafanzeigen wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzungen wurden durch die Beamten aufgenommen. |kfa

Mann mit Schlagstock verletzt – Durchsuchung führt zum Auffinden einer gestohlenen Schusswaffe

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In einem Mehrfamilienhaus kam es am

Samstagabend zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Nach bisherigen

Erkenntnissen schlug der ältere dem jüngeren Mann plötzlich mit einem

Schlagstock gegen den Kopf und verletzte ihn. Einer weiteren Person, die auf den

Angriff aufmerksam wurde, gelang es, den mutmaßlichen Täter zu entwaffnen und

die Streithähne zu trennen. Da sich der Verdacht begründete, dass der Angreifer

über scharfe Schusswaffen verfüge, wurde der 57-Jährige vorübergehend

festgenommen und seine Wohnung durchsucht. Hierbei fanden die Beamten ein

Jagdgewehr samt Munition. Nach bisherigen Ermittlungen stammte die Langwaffe aus

einem Einbruch in Kusel aus dem Jahr 2018. Da der Mann alkoholisiert war, wurde

ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem musste er zur

Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht in der Zelle verbringen. Auf den

57-Jährigen kommen jetzt Strafanzeigen wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. Weitere

Ermittlungen dauern an. |kfa