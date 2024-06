Ludwigshafen: Tag der offenen Tür im THW Ludwigshafen am 06. und 07. Juli 2024

Ludwigshafen – Am nächsten Wochenende (6. und 7. Juli 2024) finden wieder die Family Days am Standort des THW Ortsverbandes Ludwigshafen in der Ignaz-Büttner-Str. 130 in Ludwigshafen-Maudach statt.

Es wird eine Fahrzeugausstellung geben und mehrere Stationen für große und kleine Gäste. Dazu werden wir unsere Kletterwand aufbauen und eine Hüpfburg, THW-Kettcars können gefahren werden und auch für Essen und Trinken ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Die Erlöse aus dem Verkauf von Getränken und Essen kommen dem Förderverein des THW OV Ludwigshafen zugute.

Öffnungszeiten: