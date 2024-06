Mannheim: Sieben Tatverdächtige wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des

Polizeipräsidiums Mannheim (ots) – Wie bereits berichtet, wurde am Abend des

30.05.2024 ein 46-jähriger Mann durch mehrere Personen nach dem Verlassen eines

Mannheimer Krankenhauses körperlich angegangen und dabei mit einem Messer schwer verletzt (Pressemitteilung vom 18.06.2024:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5804352). Der Mann wurde nach der

Tat umgehend notoperiert und musste intensivmedizinisch behandelt werden. Bei

dem Angriff soll zudem eine unbeteiligte Person leicht verletzt worden sein.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, soll es im Vorfeld des Tatgeschehens am

Krankenhaus zunächst zu einem Streit zwischen dem 46-jährigen Verletzten und

einem 50-jährigen Mann in den Mannheimer Quadraten gekommen sein. Im Verlauf

dieses Streits soll der 46 Jahre alte Mann den 50-Jährigen verletzt haben,

sodass dieser zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht und dort

behandelt werden musste. Auch der 46-Jährige wurde während des Streits verletzt

und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 46-Jährige wurde gegen 23 Uhr aus dem Krankenhaus entlassen. Dort soll eine

Gruppe von mindestens sieben Tatverdächtigen auf den 46-Jährigen und eine

unbeteiligte Person zugelaufen sein. Anschließend sollen die Tatverdächtigen

mutmaßlich aufgrund der vorangegangenen Auseinandersetzung mit Tritten und

Schlägen und mittels eines Messers auf den 46-Jährigen eingewirkt haben, der

mehrere tiefe Stichwunden erlitt und dadurch lebensgefährlich verletzt wurde. Im

Zuge dessen soll auch eine unbeteiligte Person leicht verletzt worden sein.

Anschließend ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des

Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnten

die sieben Tatverdächtigen im Alter von 21 bis 32 Jahren identifiziert werden.

Die Wohnungen der Tatverdächtigen in Mannheim und Ludwigshafen am Rhein wurden

am Dienstag, den 25.06.2024, durchsucht. Hierbei wurden die sieben

Tatverdächtigen festgenommen und am Mittwoch, den 26.06.2024, dem Haft- und

Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser setzte die

bereits erlassenen Haftbefehle wegen des Tatverdachts des gemeinschaftlichen

versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und

vorsätzlicher Körperverletzung auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Vollzug. Die

Tatverdächtigen wurden anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten

gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats

Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Mannheim: VW-Fahrer fährt u.a. gegen Bahnschranke – ca. 25.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01:15 Uhr fuhr

ein 19-jähriger VW-Fahrer die Rheinkaistraße entlang. Auf Höhe der Einmündung

zur Rheinvorlandstraße wollte der 19-Jährige wenden und verlor, womöglich

aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug. In

der Folge fuhr er zunächst frontal gegen eine Straßenlaterne. Im weiteren

Verlauf prallte der VW gegen einen Schrankenbaum sowie einen Antriebskasten der

Bahnanlage und kam letztendlich dort zum Stehen. Für die Unfallaufnahme musste

der Bahnverkehr vorrübergehend eingestellt werden. Der Fahrer blieb unverletzt,

wohingegen sein 17-jähriger Mitfahrer leicht verletzt wurde. Eine medizinische

Betreuung war jedoch nicht erforderlich. Der VW war nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro

geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen

aufgenommen.