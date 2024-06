Heidelberg: Polizei warnt vor Trickbetrügern

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag um 11:15 Uhr klingelten zwei unbekannte

männliche Personen in der St.-Anna-Gasse an der Haustür eines 53-Jährigen und

gaben an, im Auftrag der Hausverwaltung das Haus auf Ungeziefer zu überprüfen.

Misstrauisch von dem Vorhaben der Unbekannten hinterfragte der 53-Jährige das

Anliegen mit gezielten Nachfragen. Als Unbekannten keine dieser beantworten

konnten, reagierte der 53-Jährige richtig und verweigerte den unbekannten

Männern den Zutritt und verwies diese die Örtlichkeit. Die Männer entfernten

sich in unbekannte Richtung. Der Anwohner verständigte daraufhin die Polizei.

Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

beide ca. 40-50 Jahre alt, dunkelhaarig, trugen einen Blaumann

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis:

Im Zusammenhang mit falschen Handwerkern oder generell unbekannten Personen an

der Haustür beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den

Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur

bei vorgelegtem Sperrriegel. -Gewähren Sie grundsätzlich Fremden

keinen Zutritt in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu

einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson

anwesend ist.

bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt

worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der

Stadtwerke oder Ähnlichen.

bereits ein erstes Indiz, misstrauisch zu werden.

Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür

gegenseitig Beistand zu leisten.

Behörden schicken Ihnen nie „Geldwechsler“ oder

„Falschgeld-Prüfer“ ins Haus. Verständigen Sie über das

Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Hinterfragen Sie kritisch den Grund für ein Betreten durch

angebliche Handwerker, vermeintliche Amtsträger etc.

sich dies bestätigen. Suchen Sie die Nummer selbst heraus!

Rufen Sie im Zweifel bei Ihrer zuständigen Polizeidienststelle

an.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere

Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Heidelberg: Fahrgast eines Linienbusses bei Vollbremsung leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Donnerstag gegen 10:50 Uhr fuhr ein Linienbus die Rohrbacher

Straße auf den dortigen Gleisen in Fahrtrichtung Bismarckplatz entlang. Ein

65-jähriger Radfahrer fuhr die Plöck in Fahrtrichtung Rohrbacher Straße entlang.

Im Weiteren wollte der Radfahrer den Einmündungsbereich der Plöck und der

Rohrbacher Straße nach links in die Rohrbacher Straße verlassen. Hierbei

missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Linienbusses, weshalb der

44-jährige Busfahrer eine Vollbremsung einleiten musste und somit eine Kollision

verhinderte. Durch das starke Bremsen jedoch verletzte sich ein im Bus

befindlicher Fahrgast. Die 32-Jährige stieß im Bus gegen ein Sicherheitsglas und

verletzte sich leicht. Das Sicherheitsglas wurde hierdurch ebenfalls beschädigt.

Nach der ersten medizinischen Versorgung konnte die 32-Jährige vor Ort wieder

entlassen werden. Die weiteren 11 Fahrgäste sowie der Busfahrer blieben

glücklicherweise unverletzt. An dem Bus entstand ein Sachschaden von etwa 1.000

Euro.

Heidelberg: Verdacht Diebstahl oder Hehlerei, Sachbeschädigung, fahrlässige Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Heidelberg (ots) – Gleich eine ganze Summe von Straftaten deckte eine Streife

des Polizeireviers Heidelberg-Nord am Donnerstagnachmittag nach einer

Verkehrskontrolle kurz vor 15 Uhr auf. Nachdem den Polizisten einen Vespa-Fahrer

im Bereich eines Feldweges in Handschuhsheim aufgefallen war, gaben sie diesem

Anhaltezeichen. Daraufhin flüchtete der Rollerfahrer entlang der Straße

„Neckargewann“. Das Fluchtmanöver mit dem Roller war schließlich an einer

Baustelle beendet, da der Fahrer aufgrund der dortigen Sperrung anhalten musste.

Seine Flucht setzte der Verdächtige trotzdem fort, indem er vom Roller abstieg,

diesen umstieß und vor den Beamten wegrannte. Schließlich konnte der Flüchtige

von einem Polizisten eingeholt werden. Als dieser den Verdächtigen ergriff,

fielen beide zu Boden und verletzten sich leicht. Der 14-jährige Beschuldigte

verstrickte sich im folgenden Gespräch mit den Beamten in Widersprüche. Den

Roller habe er angeblich für 70.000 Euro kurz zuvor gekauft. Weitere

Ermittlungen ergaben allerdings, dass der Roller einige Stunden zuvor in

Heidelberg als gestohlen gemeldet worden war. Diesbezüglich ermittelt die

Polizei nun wegen Verdacht des Diebstahls bzw. der Hehlerei. Darüber hinaus

konnte der junge Mann keinen Führerschein für das Fahrzeug vorweisen, weshalb

ihm ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis droht. Da er durch seine

Flucht die Verletzung des Polizeibeamten in Kauf nahm und den Roller durch das

vorherige Umstoßen beschädigte, muss sich der 14-Jährige außerdem noch wegen

fahrlässiger Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

Heidelberg: Kawasaki entwendet – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Bisher unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwochabend,

22:30 Uhr und Donnerstagnachmittag, 14 Uhr, eine schwarze/grüne Kawasaki aus

einer Tiefgarage in der Straße „Langer Anger“. Wie die Unbekannten in die

Tiefgarage gelangten und das mit Lenkradschloss gesicherte Motorrad entwendeten

ist bislang unklar. Der Schaden durch den Diebstahl liegt im hohen vierstelligen

Bereich. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen besonders

schweren Falls des Diebstahls übernommen. Zeugenhinweise werden unter Tel.:

06221/1857-0 entgegengenommen.

Heidelberg: Geschädigte eines versuchten Taschendiebstahls gesucht

Heidelberg (ots) – Am Montag ereignete sich gegen 17.30 Uhr in der Hauptstraße

der Heidelberger Altstadt vor einem Cafe ein versuchter Taschendiebstahl. Ein

vorerst unbekannter Mann versuchte einer bislang unbekannten Frau gewaltsam die

Handtasche zu entreißen, was ihm jedoch aufgrund Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

der Gegenwehr der Dame nicht

gelang. Anschließend flüchtete er. Einen Tag später erkannte eine Mitarbeiterin

der dortigen Gaststätte den Täter, da dieser auch bei ihr versuchte, die

Handtasche und den Geldbeutel zu entreißen. Sie meldete dies umgehend der

Polizei. Die Beamten konnten den 29-Jährigen im Rahmen einer Fahndung erkennen

und nahmen ihn anschließend vorläufig fest.

Die Polizei sucht aktuell nach der Frau, der der 29-Jährige am Vortag ebenfalls

versuchte, die Handtasche zu entreißen.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Frau geben können oder

die Geschädigte selbst, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier

Heidelberg-Mitte zu melden, unter: 06221-18570.