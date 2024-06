Trunkenheit im Straßenverkehr durch Lachgas

A63 Nieder-Olm (ots) – Am 25.06.2024 gegen 09.03 h wurde ein auffällig fahrender

Autofahrer auf der A 63 Fahrtrichtung Mainz gemeldet. Der 21 jährige in

Frankreich lebende Portugiese fiel anderen Verkehrsteilnehmern durch seine

riskante Fahrweise, rechtsüberholen und die Hohen Geschwindigkeiten von bis zu

200 km/h auf. Das Fahrzeug konnte bei Nieder-Olm angehalten und kontrolliert

werden. Im Innenraum befanden sich 13 leere Lachgas-Flaschen. Zwischen den

Beinen hielt der Mann bei der Kontrolle einen Luftballon, der zum Konsum von

Lachgas genutzt werden könnte und eine angebrochene Flasche Lachgas lag zwischen

Fahrer- und Beifahrersitz. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann

keine Fahrerlaubnis besitzt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und er

erhält eine Anzeige wegen § 316 StGB-Führen eines Fahrzeuges unter dem Einfluss

berauschender Mittel. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Mainz – im Rhein schwimmen – Polizeieinsatz wird in Rechnung gestellt

Mainz (ots) – Normalerweise werden Einsätze der Polizei nicht in Rechnung

gestellt. Auftrag der Polizei ist die Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung und

niemand der Hilfe benötigt soll sich Gedanken um mögliche Kosten machen müssen.

Dem gegenüber stehen aber Einsätze, die mutwillig ausgelöst werden, so wie z.B.

am gestrigen Abend gegen 19:40 am Mainzer Winterhafen, als zwei Männer dort

unbedingt schwimmen wollten. Laut Zeugen war ihr Ziel, aus dem Winterhafen

heraus in den Rhein zu schwimmen, der gerade an der Einmündung natürlich eine

gefährliche Fließgeschwindigkeit haben kann.

Rechtzeitig trafen jedoch Streifenbesatzungen ein, die das Vorhaben der beiden

23 Jahre alten Männer unterbinden wollten und diese noch am Uferbereich, aber

bereits im Wasser antrafen. Sofort fiel den Polizisten die erhebliche

Alkoholisierung auf, die bei beiden bereits deutliche motorische Einschränkungen

auslöste. Da beide nicht Willens oder möglicherweise auch nicht mehr in der Lage

waren, aus dem Wasser zu kommen, wollten die Polzisten beide herausziehen. Die

mangelnde Mitwirkung, der Alkoholeinfluss, sowie die nasse, hohe Körpermasse

führten jedoch dazu, dass beide immer wieder ins Wasser fielen. Nur unter

maximaler Kraftanstrengung gelang es, die beiden herauszuziehen.

Als sie letztendlich im Trockenen waren, wurden sie aufgefordert, ihren Platz

auf der Liegewiese von ihrem Müll zu befreien und den Platz zu verlassen. Dies

belustigte sie jedoch ebenso, wie die vorherige Aktion und wurde unnötigerweise

in die Länge gezogen. Letztendlich wurde noch eine Personalienfeststellung auf

der Dienststelle mangels Ausweisdokumenten notwendig.

Die Kosten dieses Einsatzes werden beiden Personen in Rechnung gestellt. Die

Höhe errechnet sich aus einer Stundenpauschale in Höhe von ca. 70,- EUR je

Einsatzkraft.

Vollsperrung der A60 bei Ingelheim nach Fahrzeugbrand in Nothaltebucht

Ingelheim am Rein (ots) – Am Donnerstag, den 27.06.2024, gegen 11:30 Uhr kam es

auf der A60, zwischen der AS Ingelheim-West und AS Ingelheim-Ost zu erheblichen

Beeinträchtigungen aufgrund eines Fahrzeugbrandes. Aufgrund von einem

technischen Defekt musste die Fahrerin eines Audi A3 die Nothaltebucht anfahren.

Bis zum Stillstand kam es bereits zu erheblicher Rauchentwicklung. Die beiden

Insassen konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen, bevor das Fahrzeug

schließlich im Vollbrand stand. Durch die Polizeiautobahnstation Heidesheim

musste die A60 in beide Fahrtrichtungen für circa 30 Minuten voll gesperrt

werden, da der entstandene Rauch die Sichtweite erheblich einschränkte.

Währenddessen konnte die Feuerwehr Ingelheim mit insgesamt fünf Fahrzeugen die

notwendigen Löscharbeiten durchführen. Infolgedessen kam es zu kilometerlangem

Rückstau. Die Insassen des Audi blieben unverletzt. Am Fahrzeug und dem Asphalt

in der Nothaltebucht entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Um 12:43 Uhr

war die A60 wieder vollständig befahrbar.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr

A63 Kirchheimbolanden – Wörrstadt (ots) – Am Mittwoch, 26.06.2024, 20:46 Uhr,

meldet eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen schwarzen BMW SUV mit

KH-Kennzeichen für Bad Kreuznach. Dieser würde auf der BAB 63, Fahrtrichtung

Mainz kurz vor der Anschlussstelle Kirchheimbolanden in Schlangenlinien fahren.

Durch zwei Polizeistreifen kann der BMW an der Anschlussstelle Wörrstadt auf dem

Seitenstreifen kontrolliert werden. Dabei stellt sich heraus, dass der Fahrer

stark alkoholisiert ist. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt 1,71 Promille.

Der PKW weist auf beiden Seiten frische Unfallschäden auf. Mit der linken

Fahrzeugseite dürfte der 33-jährige Mann mit einem (Klein-)LKW, mit der rechten

Fahrzeugseite dürfte er mit der seitlichen Leitplanke kollidiert sein, als er

über den Standstreifen überholte. Im Rahmen der Durchsuchung können diverse

Messer, ein Schlagstock sowie Drogen aufgefunden werden. Der Unfallverursacher

wird festgenommen und zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wird. Der Führerschein wird zwecks Entziehung der Fahrerlaubnis

sichergestellt. Die aufgefundenen Waffen und Betäubungsmittel werden ebenfalls

sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen Unfallflucht, Gefährdung des

Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr sowie Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz verantworten. Zeugen, die

insbesondere Angaben zu Fahrweise des BMW, dem Unfallgeschehen oder dem zurzeit

unbekannten LKW machen können werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei

Gau-Bickelheim (06701-9190) in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am 27.06.24 gegen 15:20 Uhr wurde eine Streife der Polizei Bingen in der Stromberger Straße auf einen der Polizei bereits bekannten E-Scooter-Fahrer aufmerksam, weshalb selbiger einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 37-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test bestätigte dies und ergab einen Wert von 1,02 Promille. Darüber hinaus konnten die Beamten am Nasenloch des Fahrers Restanhaftungen von augenscheinlich frisch geschnieftem Amfetamin feststellen. Auch wenn der Fahrer trotz der gemachten Feststellungen einen Konsum abstritt, fiel der Drogenschnelltest positiv aus. Bei der weiteren Kontrolle des 37-jährigen konnten zudem unerlaubte Substanzen in Form einer Amfetaminpaste und Ecstasy-Tabletten aufgefunden werden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Wiederholte Überwachung Durchfahrtsverbot

Durch die Polizei Bingen wurde am 26.06.24 in den frühen Morgenstunden eine Überwachung des Durchfahrtsverbots zwischen den Straßen „Im Mittelpfad“ und der „Josef-Knettel-Straße“ durchgeführt. In der halbstündigen Kontrolle konnten insgesamt vier Verkehrssünder einer Kontrolle unterzogen und entsprechend gebührenpflichtig verwarnt werden. Die Missachtung des Durchfahrtsverbots zieht ein Verwarnungsgeld von 50EUR nach sich. Die Polizei Bingen wird angesichts anhaltender Meldungen über Verstöße an besagter Stelle auch zukünftig weitere Verkehrskontrollen durchführen.