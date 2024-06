Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 87-Jährige wird um 40.000 Euro gebracht – Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 87-jährige Rentnerin wurde am

Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr von einer unbekannten Frau angerufen. Die

Unbekannte berichtete der Seniorin am Telefon, dass deren Tochter einen schweren

Verkehrsunfall verursacht haben soll, wobei der Unfallgegner ums Leben kam. Ihre

Tochter könne nur durch Zahlung einer Kaution in Höhe von 75.000 Euro auf freien

Fuß entlassen werden. Die 87-Jährige suchte daraufhin ihr Erspartes zusammen und

übergab letztlich 40.000 Euro an einen unbekannten Mann an einem ihr zuvor

mitgeteilten Treffpunkt in der Dreikönigstraße. Der Mann wird als ungefähr 170cm

groß, Mitte 20 Jahre, schwarze Haare beschrieben. Er soll blaue Jeans und ein

rotkariertes Hemd getragen haben. Nach der Geldübergabe begab sich der Mann in

Richtung der Schwetzinger Fußgängerzone. Hinweise von Zeugen, welche die

Geldübergabe beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Viernheim/ BAB 659: Aquaplaning und nicht angepasste Geschwindigkeit führen zu Verkehrsunfall

Viernheim/BAB 659 (ots) – Am Mittwochabend gegen 23:30 Uhr kam es auf der BAB

659 zu einem Verkehrsunfall, nachdem der 24-jährige Fahrer eines Daimler- Benz

nach derzeitigem Ermittlungsstand womöglich aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Aus Richtung

Weinheim kommend schleuderte er dabei vom linken auf den rechten Fahrstreifen.

Dort fuhr zum Unfallzeitpunkt eine 39-Jährige mit ihrem BMW. Beide Fahrzeuge

prallten nach dem Zusammenstoß gegen die dortige Leitplanke. Sowohl der

24-Jährige als auch sein 26-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall verletzt

und zur medizinischen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die

Insassen des BMW blieben bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise unverletzt. An

beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Sie

waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe mussten Teile der Autobahn in

Fahrtrichtung Viernheimer Kreuz während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch

den Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe BAB, eingeleitet wurden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhofsplatz – Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 31-jähriger Mann fuhr am Dienstagabend

mit der S-Bahn von Hirschhorn nach Eberbach. Nachdem der 31-Jährige gegen 21:30

Uhr aus der S-Bahn stieg und sich auf dem Bahnhofsvorplatz in Eberbach aufhielt,

traf er dort auf mehrere unbekannte männliche Personen. Das Aufeinandertreffen

mündete im weiteren Verlauf in eine körperliche Auseinandersetzung, wodurch der

31-Jährige schwer verletzt wurde. Im Anschluss flüchtete die Gruppe in

unbekannte Richtung.

Bei der Gruppe soll es sich um dunkel gekleidete Jugendliche, im Alter von ca.

16 -18 Jahren, gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche

Hinweise bzw. Angaben zu den unbekannten Tätern geben können. Diese werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß – Pkw vs. Pkw

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 35-jährige Frau befuhr am

Mittwochabend gegen 18.50 Uhr mit ihrem VW T-ROC die B38 in Richtung

Autobahnkreuz Weinheim. Auf Höhe des Industrieparks Weinheim kam sie aus bislang

ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr, wo sie frontal mit einem ihr

entgegenkommenden Mitsubishi kollidierte. Die Unfallverursacherin sowie das

ebenfalls im Fahrzeug befindliche 6-jährige Kind wurden bei dem Zusammenstoß

leicht verletzt. Die 25-jährige Fahrerin des Mitsubishi sowie ein im Pkw

befindlicher Säugling wurden ebenfalls nur leicht verletzt. Lediglich die

24-jährige Beifahrerin im Misubishi wurde schwer verletzt. Sie kam mit einem

Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten

Pkw wurden im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt. Die Fahrbahn musste

durch eine Fachfirma gereinigt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von

insgesamt ca. 25.000 Euro. Die B38 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme von

ca. 19.00 Uhr – 21.20 Uhr voll gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam

es nicht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes

Heidelberg. Im Rahmen der Absperr- sowie Absicherungsmaßnahmen wurde ein

Angehöriger der freiwilligen Feuerwehr Weinheim von einem noch unbekannten

Fahrzeugführer tätlich angegriffen, aber nicht verletzt. Die Ermittlungen

diesbezüglich dauern an.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unwetter sorgt für überschwemmte Straßen und umgestürzte Bäume

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aufgrund eines starken Unwetters kam es am

Mittwochnachmittag zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr zu mehreren Einsätzen in und

um Sinsheim.

Zu Überschwemmungen und ausgehobenen Gullydeckeln kam es im Bereich der Straßen

In der Au / Alte Römerstraße in Sinsheim-Steinsfurt. Hier stand das Wasser

zwischenzeitlich ca. 50 cm hoch auf der Fahrbahn. Ein Lkw-Fahrer scheiterte bei

dem Versuch mit seinem 7,5 Tonner die überschwemmte Fahrbahn zu passieren. An

seinem Fahrzeug entstand ca. 10.000 Euro Sachschaden. Es war im Anschluss nicht

mehr fahrbereit. Die Fahrbahn in diesem Bereich musste für ca. drei Stunden voll

gesperrt werden.

Auf der L550 zwischen Sinsheim und Sinsheim-Weiler stürzten unwetterbedingt

mehrere Bäume auf die Fahrbahn. Durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr

Sinsheim konnte die halbseitige Sperrung der Stecke nach ca. einer Stunde wieder

aufgehoben werden.

Im Schwimmbadweg Sinsheim kam es auf Höhe der Bahnunterführung zu einer

Überschwemmung, wodurch ein Gullydeckel ausgehoben wurde.

In der Jahnstraße in Eschelbronn schlug der Blitz in ein Wohnhaus ein.

Glücklicherweise kam es hierdurch zu keinem Brandgeschehen. Verletzt wurde

niemand. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.