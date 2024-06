Tötungsdelikt Worms- Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz (ots) – Aufgrund zahlreicher inhaltsgleicher Medienanfragen ergänzen wir

die bisherigen Informationen wie folgt.

Nach dem Ergebnis der Obduktion war todesursächlich – wie bereits in der

Pressemitteilung am 19.06.2024 bekannt gegeben – ein Ertrinken des Opfers. Es

konnten überdies Einblutungen der Halsmuskulatur und Hämatome im Bereich des

Oberkörpers und der Extremitäten festgestellt werden. Eine weitergehende

Bewertung dieser Ergebnisse ist mit Blick auf die noch andauernden Ermittlungen

derzeit nicht möglich.

Gegen den 39-jährigen Vater der Getöteten sind bei der Staatsanwaltschaft

Zweibrücken drei Verfahren wegen Körperverletzung bzw. Vergehen nach dem

Gewaltschutzgesetz anhängig. Diese Verfahren sind noch offen, d.h. nicht

abgeschlossen. Die Akten wurden von der Staatsanwaltschaft Mainz zur Übernahme

bei der Staatsanwaltschaft Zweibrücken angefordert. Die drei Verfahren basieren

auf Strafanzeigen der 34-jährigen Mitbeschuldigten wegen Vorwürfen zu ihrem

Nachteil; die Tatzeit lag jeweils im Mai 2024.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Alzey (ots)

Am heutigen Mittwoch wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall in der Albiger Straße in Alzey leicht verletzt. Ein 50 Jahre alter Pkw Fahrer wollte hier um kurz nach 10 Uhr nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei übersah er allerdings den Fahrradfahrer welcher ihm entgegen kam. Der 29-jährige Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß verletzt, zum Glück vermutlich nur leicht. Er wurde von einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Betrunkene Autofahrerin gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Worms (ots) – Am Donnerstagmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde durch eine

Verkehrsteilnehmerin, ein schlangenlinienfahrender Opel Astra, auf der B9,

gemeldet. Durch die Fahrzeugführerin kam es, während des Fahrtwegs, zu

gefährlichen Fahrmanövern. Im Kreuzungsbereich der B9/ Wormser Straße in

Guntersblum überfuhr die Fahrzeugführern des Opel Astra eine rot aufzeigende

Lichtzeichenanlage und versursachte hierbei fast einen Verkehrsunfall. Im

darauffolgenden Kreuzungsbereich der B9/ L386 wurde abermals, durch die

Fahrzeugführerin, eine rot aufzeigende Lichtzeichenanlage überfahren. Durch das

genannte Fehlverhalten kam es abermals zu einem beinah Unfall. Der Opel Astra

konnte schlussendlich auf der Höhe der L425 einer Verkehrskontrolle unterzogen

werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin

erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Führerschein der

Beschuldigten wurde einbehalten. Weiterhin wurde eine Blutprobe entnommen. Ein

Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wer wurde an den genannten Kreuzungen durch das beschriebene Verkehrsverhalten

der Beschuldigten gefährdet? Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei Worms

entgegen.