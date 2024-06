Polizeiflucht von Rollerfahrer endet mit Widerstand im Grünstreifen

Am späten Donnerstagabend (27.06.2024, 23:40 Uhr) wollten Polizeikräfte zwei Rollerfahrer in der Straße Am Römig einer Kontrolle unterziehen. Während ein Rollerfahrer sein Fahrzeug verlangsamte und von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden konnte, missachtete der 18-jährige Fahrer des anderen Rollers die Haltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor einem zweiten Streifenwagen in Richtung Maxdorf. Nachdem der 18-Jährige seine Geschwindigkeit verringerte und seine Flucht in der Nähe eines Großlagers nicht mehr fortsetzten konnte, stieg ein Polizeibeamter aus dem Streifenwagen und versuchte, den Rollerfahrer an der Weiterfahrt zu hindern. Der Rollerfahrer beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und schleifte den Beamten mit sich, sodass dieser zu Fall kam. Der 18-Jährige setzte sodann seine Flucht in Richtung Maxdorf fort, wo er sich im Grünstreifen festfuhr und stürzte. Bei der anschließenden fußläufigen Flucht holten die Polizeikräfte den Mann nach wenigen Metern ein, brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte sowie der 18-Jährige leicht verletzt. Eine Fahrerlaubnis für den getunten Roller konnte der junge Mann nicht vorweisen. Gegen den Rollerfahrer wurden nun Ermittlungsverfahren aufgrund des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Straßenverkehrsgefährdung, der Durchführung eines illegalen Straßenrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Frankenthal – Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Am 27.06.2024, gegen 21.15 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem Krad die Dudelsackstraße in Richtung Frankenthal. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er in Höhe der Straße „Auf der Höhe“ augenscheinlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholgenuss zu Fall und wurde hierbei verletzt. Da er lediglich mit T-Shirt und kurzer Hose bekleidet war, hatte er diverse Abschürfungen an den Extremitäten, weshalb er zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Frankenthal – Straßenverkehrsgefährdung mit verletztem Fahrradfahrer

Am 26.06.2024, gegen 12.15 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Mann aus Ludwigshafen den Neumayerring vom Europaring kommend in Richtung Bahnhof. In Höhe der Ackerstraße fuhr er einem vor ihm fahrenden 49-jährigen Fahrradfahrer aus Frankenthal zunächst auf, ohne dass dieser stürzte. Hinter dem Kreuzungsbereich fuhr er ihm nochmals auf, sodass der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte, hierbei touchierte der 41-jährige zusätzlich noch einen am Straßenrand abgeparkten Pkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der augenscheinliche Grund für das Verhalten des 41-jährigen, er hatte wohl das Gefühl, dass der Fahrradfahrer, welcher zuvor von der Philipp-Karcher-Straße nach links in den Neumayerring eingebogen war, ihm die Vorfahrt genommen habe. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Frankenthal – Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Am 25.06.2024, gegen 15.30 Uhr, befuhren ein 20-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem Krad und ein 30-jähriger Mann aus Bobenheim-Roxheim mit seinem Pkw den Petersauer Weg in Richtung Mörsch. An der Einmündung Mörschweide bog der Pkw-Fahrer nach links ab, hierbei kam es zu einer Kollision mit dem überholenden Kradfahrer. Dieser flüchtete unmittelbar nach der Kollision mit hoher Geschwindigkeit über die Straße Mörschweide, wobei er von dem Pkw-Fahrer verfolgt wurde. Nach kurzer Verfolgung fuhr der Pkw-Fahrer neben den Kradfahrer, wobei es zu einer erneuten Kollision kam. Hiernach kamen beide nach rechts auf eine Wiese vom Weg ab. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich hierbei und wurde zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer kollidierte mit einem Baum, blieb aber unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Nach Angaben eines Zeugen kam den beiden Fahrzeugen ein landwirtschaftliches Fahrzeug ähnlich einer Kehrmaschine entgegen. Der Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, da er als Zeuge von Bedeutung ist. Gegen den Kradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Inwieweit der Pkw-Fahrer ebenfalls strafrechtlich relevant gehandelt hat, bedarf weiterer Ermittlungen.

