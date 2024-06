Einbruch in Gartenparzelle – Zeugen gesucht

In der Nacht vom 25.06.2024 auf den 26.06.2024 kam es zwischen 21:00 Uhr und 09:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Gartenparzelle des Kleingartenvereins in der Speyerer Straße. Der 41-jährige Geschädigte meldete, dass seine Parzelle aufgebrochen, aus dieser jedoch nichts entwendet wurde.

Haben Sie etwas beobachtet oder können einen Hinweis zur Tat geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter der Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am 27.06.2024 kam es gegen 19:00 Uhr in der Frankenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Aufgrund von ungenügendem Sicherheitsabstand fuhr ein 48 – jähriger Mann auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf. In dem Fahrzeug befanden sich eine 29 – jährige und ein 24 -jähriger, welche beide durch den Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000EUR.

Radfahrer nach Unfall bedroht

Am Donnerstag (27.06.2024), gegen 16:00 Uhr, kollidierte ein 58-jähriger Radfahrer auf dem Radweg vom Stadtteil Melm in Richtung Oggersheim mit einem 33-jährigem Fußgänger, nachdem dieser unvermittelt die Straßenseite wechselte und vor den Radfahrer lief. Der 58-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der 33-Jährige half ihm zunächst auf, als der Gestürzte jedoch angab, die Polizei verständigen zu wollen, bedrohte ihn der Fußgänger mit der Aussage, dass er ein Messer mit sich führe. Im Anschluss entfernte er sich von der Örtlichkeit. Der 58-Jährige meldete den Vorfall im Nachgang der Polizei, anhand einer ausgetauschten Handynummer konnte der Tatverdächtige ermittelt werden. Dieser muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Bedrohung verantworten.

Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstagabend (27.06.2024), gegen 22:00 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Karlsbader Straße einen 36-jährigen Autofahrer, da dessen Rücklicht defekt war. Bei der Kontrolle erlangten die Polizeikräfte Hinweise darauf, dass der 36-Jährige alkoholisiert ist und unter Drogeneinfluss steht. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Freitag (28.06.2024), gegen 01:45 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kiosk in der Wittelsbachstraße ein und entwendeten Bargeld und Tabakwaren. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 700 Euro. Eine Zeugin beobachtete die Tat und informierte den Kioskinhaber, welcher die Polizei jedoch erst mit zeitlichem Verzug alarmierte.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verfolgungsfahrt unter Drogeneinfluss

Nachdem am 26.06.2024 gegen 19:00 Uhr ein 24- jähriger Geschädigter in der Wohnung seiner Eltern randalierte und im Anschluss mit seinem Auto davonfuhr, konnte das Fahrzeug in der Maudacher Straße durch die alarmierten Polizeikräfte festgestellt werden. Der Fahrzeugführer versuchte zunächst sich einer Kontrolle zu entziehen, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Ampel fuhr. In der Deidesheimer Straße beendete er seinen Fluchtversuch, woraufhin er durch Polizeikräfte in Gewahrsam genommen wurde. Da sich Hinweise ergaben, dass der 24-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde er zu einer Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte der Mann ebenfalls nicht. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, Sachbeschädigung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn eingeleitet. Da der 24-Jährige zudem einräumte, sein Fahrzeug trotz Fahrverbot regelmäßig zu führen, wurde dieses sichergestellt.

Taschendiebstähle – Zeugen gesucht

Am 26.06.24 kam es in Ludwigshafen zu zwei Taschendiebstählen. Bei dem ersten Fall befand sich der 52 – jährige Geschädigte am Nachmittag des 26.06.2024 (16:00-16:20 Uhr) in der Mundenheimer Straße in einem Supermarkt, als ein bislang unbekannter Täter seinen Geldbeutel aus der Hosentasche entwendete. Des Weiteren befand sich eine 67- jährige Geschädigte zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Berliner Platz, als ihr ein bislang unbekannter Täter den Geldbeutel aus der offenen Umhängetasche entwendete.

Haben Sie etwas beobachtet oder können Hinweise zu einer Tat geben? Dann melden Sie sich Hinweise bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Beachten Sie bitte auch die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor

Taschendiebstählen zu schützen:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen:

Fordern Sie einen Sicherheitsabstand ein, wenn Ihnen Fremde zu

nahekommen wollen.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig.

Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone

immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung

möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb,

sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Wurde die Zahlungskarte gestohlen, heißt es umgehend handeln:

Veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller Karten. Über den

Sperr-Notruf 116 116 ist das für alle Girocards und die meisten Kreditkarten möglich.

Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegungen und reklamieren Sie

unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse. Der Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland kostenfrei.

Brand auf Balkon

Am 26.06.2024, gegen 16:10 Uhr, kam es auf dem Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schumannstraße zu einem Brand. Nach ersten Ermittlungen dürfte dieser durch die Nutzung eines Elektrogrills durch einen 41-Jährigen entstanden sein. Durch die Flammen und die Hitzeentwicklung wurden die Vertäfelung des Balkons sowie die Fenster zur Wohnung beschädigt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor dieser auf das Haus übergriff. Die Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen den 41-Jährigen eingeleitet.