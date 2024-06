Germersheim: Die Polizei-News

Wörth – „Wolke“ im siebten Himmel

Donnerstagmorgen meldeten Passanten eine entlaufene Mischlingshündin an der Unterführung Ottstraße. Das Tier wurde zur Dienststelle verbracht und die Tierrettung verständigt. Kurze Zeit später meldete sich die Hundebesitzerin. Diese erschien mit den erforderlichen Unterlagen, um ihre Eigentumsverhältnisse darzulegen. Durch einen Schreckmoment war die Hündin am frühen Morgen entlaufen. Passanten fingen sie ein, verständigten die Polizei und teilten dies in den sozialen Medien. Die Hündin „Wolke“ wurde im Garten der Dienststelle mit Schälrippchen gefüttert und genoss bis zur Abholung die Morgensonne.

Schwegenheim – Zeugen gesucht

Nachdem es am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr zu einem gefährlichen Verkehrsmanöver im Bereich des Kreisverkehrs „Im breiten Pfuhl“ in Schwegenheim kam, hat die Polizeiinspektion Germersheim nun die Ermittlungen aufgenommen. Ein 31 – jähriger Autofahrer war entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr eingefahren. Hierdurch mussten drei entgegenkommende Autofahrer bis zum Stillstand abbremsen. Ein Zusammenstoß konnte hierdurch verhindert werden. Der 31 – jährige Autofahrer gab an ein, dass er von seinem Navigationssystem fehl geleitet wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen u.a. die Fahrer eines weißen Audis sowie eines orangenen VW, welche an dem Vorfall beteiligt gewesen sein sollen.

Hinweise werden telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Schwegenheim – Bei Unfall auf B9 verletzt

Am Mittwoch gegen 8.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person im Bereich der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in Höhe der Ausfahrt Schwegenheim / Lingenfeld Nord. Eine 56 – jährige Autofahrerin hatte bei einem Überholvorgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war mit der Leitplanke kollidiert. Die Fahrerin erlitt einen Schock und klagte über Schmerzen im Hals – / Nackenbereich. Sie wurde von einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Der Gesamtschaden wird auf zirka 4000 EUR beziffert.

Jockgrim – Fahrlässige Körperverletzung durch Hund

Eine 40-jährige Joggerin wurde Sonntagmorgen von einem nicht angeleinten Hund angesprungen und leicht am Rücken verletzt. Die Personalien der Hundehalterin stehen fest. Die Verbandsgemeinde Jockgrim wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.