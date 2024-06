Landau: Die Polizei-News

Landau – Zusammenstoß zwischen Rollerfahrer und Fahrradfahrer

Am 27.06.2024 ereignete sich gegen Mittag ein Verkehrsunfall zwischen zwei zweirädrigen Fahrzeugen.

Ein Fahrradfahrer und eine Rollerfahrerin befuhren in dieser Reihenfolge die Ostbahnstraße in Landau in Richtung Stadtmitte. Im Bereich des Ostparks, an der Einmündung zur Martin-Luther-Straße, überholte die 75-jährige Mofa-Führerin den 15-Jährigen auf seinem Fahrrad. Problem war dabei, dass der Junge in dem Moment nach links in die Martin-Luther-Straße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Zweiräder, wobei beide zu Boden stürzten. Das Abbiegevorhaben soll der Junge nicht mittels Handzeichen angekündigt haben. Trotz nicht getragenem Schutzhelm verletzte sich der Fahrradfahrer glücklicherweise nur leicht. Auch die Rollerfahrerin erlitt lediglich Schürfwunden, sodass ein Rettungswagen vor Ort nicht von Nöten war.

St. Martin – Motorradunfall auf der Totenkopfstraße

St. Martin (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Unfallursache für einen Motorradunfall sein, der sich gestern (27.06.2024) um 13.55 Uhr auf der Totenkopfstraße in Fahrtrichtung Elmsteiner Tal ereignete. Dabei verlor ein 59 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Bereich Karlsruhe in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad und rutschte in den Straßengraben. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann mit dem hinzugerufenen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein totalbeschädigtes Motorrad wurde abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 2.000 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Am Donnerstagmorgen gegen 07:50 Uhr kam es in der Landauer Straße zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Die 28-Jährige PKW-Führerin wollte von der Paulstraße nach links in die Landauer Straße abbiegen und kollidierte dabei mit der 61-Jährigen Radfahrerin, welche im Begriff war die Kreuzung zu überqueren. Diese kam durch den Zusammenstoß zu Fall und zog sich Verletzungen an Ellenbogen und Hüfte zu. Sie musste zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 700 EUR.

Landau – Unfallverursachender Radfahrer war durch Handy abgelenkt

Ein 13-jähriger Junge befuhr gestern Morgen, 26.06.2024, mit seinem Fahrrad die Nordparkstraße in Landau. Zu diesem Zeitpunkt parkte ein PKW rückwärts aus einer Parkbucht aus, die sich quer zur Fahrbahn befand. Der Peugeot-Fahrer erkannte den heranfahrenden Jungen rechtzeitig und blieb daher stehen. Sein Fahrzeug ragte bereits mit dem Heckbereich auf die Fahrbahn. Ein gefahrloses Umfahren wäre dem radelnden Kind ohne Probleme möglich gewesen, hätte es auf die Straße geachtet. Der Junge schaute stattdessen auf sein Smartphone, welches er während der Fahrt verbotswidrig in der Hand hielt, um sich ein Video anzuschauen. Er übersah daher das auf der Fahrbahn stehende Auto und stieß mit diesem zusammen.

Zum Glück blieb der 13-Jährige dabei unversehrt. Am PKW entstand durch den Aufprall eine Delle und ein Lackschaden im Bereich der C-Säule. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1.000 EUR belaufen.

Die verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons als Radfahrer ist mit einem Verwarnungsgeld von 55 EUR versehen. Kommt es zum Unfall, erhöht sich der Betrag auf ein Bußgeld in Höhe von 100 EUR. Der Radfahrer war allerdings noch minderjährig und daher strafunmündig, weshalb ihm keine Strafe droht. Um die Schadensregulierung müssen sich der Junge bzw. dessen Eltern jedoch kümmern.