Fahrzeug mit erheblichen Mängel aus dem Verkehr gezogen

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstagabend wurde ein 30-Jähriger Fahrer eines Transporters in der Ludwigshafener Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Karosserie des Transporters wies erhebliche äußere Mängel auf. Zudem befanden sich im Fahrzeug zwei Kinder ohne Kindersitz und Sicherheitsgurt. Aufgrund der erheblichen Mängel und der damit verbundenen Gefahr für den Fahrer und Dritte wurde dem 30-Jährigen die Weiterfahrt untersagte und die Kennzeichen sichergestellt. Der 30-Jährige erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Betrug (mit Präventionshinweis) Falscher Polizeibeamter – Betrugsversuch

Limburgerhof (ots)

Bei der Polizei Schifferstadt erstatteten gestern, 27.06.2024, mehrere Geschädigte eine Anzeige, nachdem sie von einem Unbekannten angerufen worden waren. Der Anrufer, welcher sich als Polizeibeamter ausgegeben hatte gab an, dass die Kinder des Geschädigten einen Verkehrsunfall verursacht hätten. Die Geschädigten erkannten die Betrugsmasche und beendeten das Telefonat, noch bevor es zu Geldforderungen kam.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie

bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die

Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer

selbst.

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

18-Jähriger fährt Mietwagen zu Schrott

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Donnerstag (27.06.2024) verloren ein 18-Jähriger Hochdorfer mit seinem Mietwagen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 19.000 Euro. Der 18-Jährige wurde nicht verletzt.

Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Römerberg (ots)

Am Donnerstag kam es um 14:37 Uhr zu einem Unfall mit einem verletzten Kind. Das 9-Jährige Mädchen wollte die Heiligensteiner Straße in Römerberg von rechts nach links überschreiten. Diese übersah die sich annähernde 71-Jährige PKW-Führerin und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Bei dem Sturz zu Boden erlitt das Mädchen Schürfwunden am linken Arm und der linken Schulter. Eine Verbringung ins Krankenhaus war nicht von Nöten. Durch den Unfall entstand kein Sachschaden.

Verkehrskontrollen im Dienstgebiet – Polizei erwischt bekifften Autofahrer

Schifferstadt (ots)

Am Mittwoch (26.06.2024) führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Schifferstadt im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr verstärkt Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurde ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit gelegt. Hintergrund ist die Teil-Cannabislegalisierung und die damit verbundene Gefahr, dass Verkehrsteilnehmer unter den Einfluss von Betäubungsmittel oder sonstiger berauschender Mittel ihr Fahrzeug führen. Am Nachmittag wurden der Polizei zwei kiffende Personen im Industriegebiet Mutterstadt gemeldet, welche nun in ein Fahrzeug gestiegen und weggefahren seien. Das besagte Fahrzeug wurde einer Kontrolle unterzogen. Der 22-Jährige Fahrer gab an, dass er das zuvor gerauchte Cannabis ärztlich verschrieben bekommen habe. Das entsprechende Attest war jedoch nicht mehr gültig. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem Verdacht des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmittel eingeleitet. Zudem mussten acht Ordnungswidrigkeiten aufgrund nicht angelegter Sicherheitsgurte, einem Handyverstoß und nicht mitgeführter Dokumente eingeleitet werden.

Harthausen- Verkehrsunfallflucht an Schule

Am Mittwoch zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr parkte eine 50-jährige PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug in der Schulstraße vorwärts auf einem Parkplatz ein. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, konnte ein frischer Streifschaden am linken Fahrzeugheck festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Zum verursachenden Pkw gibt es bisher keine Hinweise. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter 06232/ 137- 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.