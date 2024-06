Unfall mit Personenschaden

Am Donnerstag um 22:12 Uhr befuhr ein 19-Jähriger VW-Fahrer die Theodor-Heuss-Straße und wollte nach links in die Dudenhofer Straße einfahren. Die Lichtzeichenanlage war aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit bereits abgeschaltet. Ein 32-Jähriger Rollerfahrer befuhr mit die Dudenhofer Straße in Fahrtrichtung Schützenstraße. An der Einmündung Theodor-Heuss-Straße bog der Roller nach links in diese ab und wurde hierbei von dem in die Dudenhofer Straße einfahrenden VW übersehen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 3200 EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Donnerstag um 18:23 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer bei welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Der 66-Jährige Fahrer eines Hyundai befuhr die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Landwehrstraße. Die 32-Jährige Fahrerin eines Dacia befuhr die Kurt-Schumacher-Straße in entgegengesetzter Richtung. Aus unbekannter Ursache kam der Hyundai nach links auf die Fahrbahn des Dacia ab und kollidierte mit diesem. Der Dacia wurde dadurch auf einen geparkten Skoda geschleudert. Die Fahrbahn musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Der Hyundai und der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 29000 EUR, insbesondere wurden am Hyundai das linke Vorderrad und am Dacia das linke Hinterrad abgerissen. Am Dacia wurden beide Airbags ausgelöst und die Fahrerin verletzte sich leicht. Sie wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Über die Verletzungen liegen derzeit noch keine konkreten Informationen vor.

Frauen heimsen sich mehrere Strafanzeigen ein – Polizist angegriffen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwei Frauen hielten am späten Mittwochabend die Polizei auf Trab. Zunächst meldete sich gegen 22:30 Uhr ein Mann aus der Trippstadter Straße und gab an, von zwei aggressiven weiblichen Personen angegangen worden zu sein. Das Duo wollte ihn schlagen. Der 36-Jährige konnte die Angriffe abwehren. Da sich die Angreiferinnen aber bereits aus dem Staub gemacht hatten, konnten die Einsatzkräfte niemanden mehr feststellen. Gegen 23:30 Uhr wurde der Polizei ein ähnlicher Sachverhalt aus der Hauptstraße gemeldet. Zwei Frauen würden herumschreien und hätten mehrere Menschen angegriffen und beleidigt. Beim Eintreffen des Streifenwagens nahm eine der mutmaßlichen Täterinnen direkt Reißaus. Die 18-Jährige konnte durch die Beamten eingeholt werden. Hierbei schlug sie unvermittelt einem Polizisten ins Gesicht. Da sich die Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachte ein Rettungswagen die junge Frau in ein Krankenhaus. Sie sowie ihre 20-jährige Komplizin müssen sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Beleidigung sowie dem Angriff auf Polizeibeamte rechtfertigen. |kfa

Frauen heimsen sich mehrere Strafanzeigen ein – Polizist

angegriffen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zwei Frauen hielten am späten

Mittwochabend die Polizei auf Trab. Zunächst meldete sich gegen 22:30 Uhr ein

Mann aus der Trippstadter Straße und gab an, von zwei aggressiven weiblichen

Personen angegangen worden zu sein. Das Duo wollte ihn schlagen. Der 36-Jährige

konnte die Angriffe abwehren. Da sich die Angreiferinnen aber bereits aus dem

Staub gemacht hatten, konnten die Einsatzkräfte niemanden mehr feststellen.

Gegen 23:30 Uhr wurde der Polizei ein ähnlicher Sachverhalt aus der Hauptstraße

gemeldet. Zwei Frauen würden herumschreien und hätten mehrere Menschen

angegriffen und beleidigt. Beim Eintreffen des Streifenwagens nahm eine der

mutmaßlichen Täterinnen direkt Reißaus. Die 18-Jährige konnte durch die Beamten

eingeholt werden. Hierbei schlug sie unvermittelt einem Polizisten ins Gesicht.

Da sich die Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachte

ein Rettungswagen die junge Frau in ein Krankenhaus. Sie sowie ihre 20-jährige

Komplizin müssen sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung, der

Beleidigung sowie dem Angriff auf Polizeibeamte rechtfertigen. |kfa

Speyer- Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Am Mittwoch wurden im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 13:15 Uhr Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Eine Kontrollstelle in der Bahnhofstraße führte zur Feststellung von insgesamt fünf Gurtverstößen. Außerdem wurde bei einem 40-jährigen PKW-Fahrer eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Mann händigte eine indische Fahrerlaubnis aus. Da der Fahrzeugführer jedoch schon länger als sechs Monate in Deutschland wohnhaft ist, hätte er seine Fahrerlaubnis in eine deutsche umschreiben lassen müssen. Aufgrund dessen wurde gegen den 40-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der PKW wurde an einen Bekannten mit gültiger Fahrerlaubnis übergeben. In der Holzstraße und Schützenstraße wurde der Verkehr, mit besonderem Augenmerk auf den abfließenden Schülerverkehr, überwacht. Hierbei konnten keine Verstöße festgestellt werden.

Speyer- Verkehrsunfall mit Roller

Ein 67-jähriger Rollerfahrer befuhr am Mittwoch gegen 09:45 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße von der Bahnhofstraße kommend. Eine 39-jährige PKW-Fahrerin wollte von der Burgstraße in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen und übersah den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, sodass der 67-Jährige stürzte. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Speyer- Diebstahl von Fahrradsattel

Am Dienstag gegen 23:45 Uhr machte sich ein 26-jähriger Mann im Bereich der überdachten Fahrradständer am Hauptbahnhof an Fahrrädern zu schaffen. Hierauf wurden Passanten aufmerksam, welche die Polizei verständigten. Der Mann konnte festgestellt werden, wobei er einen soeben entwendeten Fahrradsattel mit sich führte. Der Sattel konnte wieder an das betroffene Fahrrad angebracht werden. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen des Diebstahls eingeleitet, außerdem erhielt er einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich.