Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Rinnthal/B48 – Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Motorradfahrern

Am gestrigen Tage (27.06.2024, kurz vor 16 Uhr) befuhr ein 64-jähriger Motorradfahrer die B48 von Hofstätten kommend in Richtung Rinnthal. In einer Rechtskurve geriet der 64-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es zur Kollision mit zwei entgegenkommenden Motorradfahrern (65 und 69 Jahre alt). Bilanz des Verkehrsunfalls im Wellbachtal: Sowohl der 64-Jährige als auch der 69-Jährige wurden durch den Unfall schwer verletzt. Der 65-Jährige wurde leicht verletzt. Alle Motorradfahrer wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung verbracht. Auch war hier ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Straßenmeisterei verständigt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 40.000 Euro, zwei der drei Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B48 stellenweise voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der 64-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Vandalismus auf Baustelle Zeugen gesucht

Essingen/ B 272 – Unfallflüchtigen PKW gesucht

Am Donnerstag, den 27.06.2024, kam es gegen 09:40 Uhr auf der B 272 zwischen dem Essinger Kreisel und Hochstadt zu einer Verkehrsunfallflucht.

Auf dieser Strecke führte die Straßenmeisterei Mäharbeiten durch. Das Arbeitsfahrzeug, ein Unimog mit Mulcher-Aufsatz, befuhr dazu die Bundesstraße in Richtung Speyer. Ein von hinten heranfahrender PKW überholte trotz Gegenverkehr das Fahrzeug der Straßenmeisterei. Der entgegenkommende LKW musste sogar abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Auto zu verhindern. Weiterhin scherte der Überholende ruckartig nach rechts wieder ein, wobei er noch nicht komplett an dem Unimog vorbei war.

Der PKW touchierte dabei den Mulcher, welcher vorne am Unimog angebaut war, und beschädigte diesen. Schadenshöhe liegt bei ca. 200 Euro. Der Fahrzeugführer des PKWs setzte nach dem Unfall unberechtigt seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bisher ist bekannt, dass es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen schwarzen Toyota, Fünftürer, mit LD-Kennzeichen handelt.

Zeugen, die weitere Hinweise zu dem unfallflüchtenden PKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Information der Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Derzeit erreichen die Polizei Bad Bergzabern mehrere Hinweise aus der Bevölkerung, denen zufolge es in den vergangenen Tagen zu mehreren verdächtigen Sachverhalten gekommen sei. Hierbei soll sich ein Mann unter Anderem in der Nähe von einer Schule aufgehalten und auch Kinder angesprochen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Derzeit wird geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den gemeldeten Vorfällen besteht.

Auf Grund unserer Ermittlungen konnten wir mittlerweile feststellen, dass bereits seit mehreren Tagen in den sozialen Medien und verschiedenen Messenger-Diensten Fotos eines Mannes kursieren, bei dem es sich um die verdächtige Person handeln soll. Obwohl sich viele verdächtige Meldungen im Nachhinein als unbegründet herausstellen, sind wir dankbar für jeden Hinweis. Melden Sie deshalb bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Nur so können wir auch Ermittlungen aufnehmen. Denn wir kümmern uns und gehen jedem Hinweis nach. Wenn Sie wichtige Informationen nur auf sozialen Netzwerken teilen, erfahren wir unter Umständen überhaupt nichts oder erst verspätet davon. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343 9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Wir nehmen Ihre Ängste und Sorgen sehr ernst. Denn wir wollen, dass Sie nicht nur sicher sind, sondern sich auch sicher fühlen. Aufgrund dessen werden Polizeikräfte auch in nächster Zeit verstärkt Präsenz in Bad Bergzabern zeigen.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

Ihrer Nachbarschaft vor. Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale

Netzwerke. Verbreiten Sie keine Fotos von Personen über soziale Netzwerke,

Quellen. Gesicherte Informationen erhalten Sie von Ihrer Polizei unter https://s.rlp.de/PjUAl. Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110

erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit. Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

Freizeit festlegen. Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen

Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum

Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

In unserem Flyer „Verdächtige Ansprache von Kindern“ unter https://s.rlp.de/46BYv bzw. auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Annweiler – Geldbeutel im Supermarkt aus Hosentasche gestohlen

Am 26.06.2024 kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Diebstahl eines Geldbeutels in einem Supermarkt in der Landauer Straße in Annweiler zum Nachteil eines 84-Jährigen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass dessen Geldbeutel während des Einkaufs aus der Hosentasche entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt circa 60 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang können folgende allgemeine Präventionshinweise genannt werden:

Taschen und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt lassen.

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden

(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Debitkarten wie nötig zum

Weitere Präventionshinweise zu dieser Thematik können hier eingesehen werden: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/achten-sie-auch-beim-einkaufen-auf-ihre-wertsachen/

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pwannweiler@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06346 96462519 bei der Polizeiwache Annweiler zu melden.