Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) – Am Donnerstagmittag wurde eine

56-jährige Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis bei einem Auffahrunfall auf der

Landesstraße 386 leicht verletzt. Die Frau wollte beim Rußmühlerhof nach rechts

von der Straße abbiegen. Ein ihr nachfolgender 34-jähriger Transporterfahrer

fuhr von hinten auf das abbremsende Fahrzeug auf. Das vorausfahrende Fahrzeug

war nicht mehr fahrbereit, die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr

Rockenhausen und die Polizei beteiligt. |pirok

Verfolgung durch die Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Für Aufsehen sorgte eine Verfolgungsfahrt der Polizei am

frühen Donnerstagabend. Nachdem die zivile Streife gegen 18:30 Uhr einen Wagen

am Messeplatz kontrollieren wollte, wendete der VW Passat und flüchtete mit

hoher Geschwindigkeit durchs Stadtgebiet. Als der unbekannte Fahrer von der

Fischerstraße nach rechts in die Krimmstraße einbog, kollidierte er fast mit

einem entgegenkommenden Auto. Der Unbeteiligte konnte den Unfall nur durch eine

Vollbremsung verhindern. Um keine Verkehrsteilnehmer zu gefährden, brach die

Polizei die Verfolgung ab. Beim letzten Sichtkontakt in der Nadelstraße fiel den

Beamten auf, dass der Passat plötzlich an der linken Fahrzeugseite beschädigt

war. Die eingesetzten Kräfte haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen jetzt

neben Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, Personen, die durch

die Fahrweise des Flüchtenden gefährdet oder sogar geschädigt wurden. Hinweise

nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

Im Streit Messer eingesetzt

Kaiserslautern (ots) – Eine Auseinandersetzung im Innenstadtbereich am

Donnerstagabend rief die Polizei auf den Plan. Hierzu kam es, nachdem zwei

Männer mit einem 29-jährigen Bekannten in Streit geraten waren. Im Laufe des

Disputs drohte der 26-jährige mutmaßliche Täter seinem Kontrahenten zunächst mit

einem Messer. Kurz darauf setzte er das Stichwerkzeug ein und verletzte den

29-Jährigen leicht. Dieser setzte wiederum Pfefferspray ein und flüchtete. Die

Polizei konnte den Angreifer zu Hause antreffen. Bei der Durchsuchung fanden die

Beamten das Messer. Da der 26-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von

Alkohol und Drogen stand, musste der Mann mit zur Dienststelle, wo ihm eine

Blutprobe entnommen wurde. Das mutmaßliche Opfer begab sich in ein Krankenhaus,

wo seine Verletzungen versorgt wurden. Der 26-Jährige muss sich jetzt wegen des

Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechtfertigen. Die Ermittlungen

dauern an. |kfa

Fahrradfahrer verursacht Unfall und haut ab

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht zwei Fahrradfahrer, die am

Donnerstagnachmittag in der Käthe-Kollwitz-Straße unterwegs waren. Laut einer

Augenzeugin fuhren die Männer gegen 15:45 Uhr in den Zillweg. Am Ende der

Abfahrt zu einer Tiefgarage kollidierte einer der beiden mit einem geparkten,

weißen BMW. Im Anschluss machten sich der Unfallverursacher und sein Gefährte

aus dem Staub. An dem Wagen entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf einen

vierstelligen Betrag schätzt. Laut der Zeugin hatte der Verursacher kurze blonde

Haare und trug ein weißes ärmelloses Shirt sowie dreiviertel lange blaue Jeans.

Um den Bauch hatte der mutmaßliche Täter eine schwarze Bauchtasche. Sein

Begleiter hatte kurze schwarze Haare und trug ein weißes Poloshirt, kurze grüne

Hosen und einen weißen Rucksack. Die Ermittlungen zu der Unfallflucht dauern an.

Zeugen, denen die Fahrradfahrer im Laufe des Donnerstagnachmittags aufgefallen

sind oder die Hinweise zu der Identität der Gesuchten geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Ergebnisse der Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots) – Das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligte sich vom 17.

bis zum 23. Juni 2024 erneut an der europaweiten Kontrollwoche zur Bekämpfung

und Verhinderung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. In diesem Zeitraum

wurde bei den Verkehrskontrollen ein besonderer Schwerpunkt auf Fahrzeugführer

gelegt, die unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen standen. Neben der

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Kontrollen, sollten auch die Risiken

von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr erneut ins öffentliche Bewusstsein

gerückt werden. Daher führten die Polizistinnen und Polizisten mit allen

Kontrollierten auch präventive Gespräche, um Fahrten unter Alkohol- und/oder

Drogeneinfluss zu verhindern.

Während der Kontrollwoche wurden insgesamt 745 Fahrerinnen und Fahrer

kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte 15 Alkoholverstöße und 19

Drogenverstöße fest. Bei den Kontrollen konnten in drei Fällen Drogen

aufgefunden und in zwei Fällen gesuchte Personen aufgegriffen werden. Zudem

wurden zwei weitere Straftaten geahndet.

Zum Abschluss der Kontrollwoche fand am vergangenen Freitag, 21. Juni, ein

besonderer Aktionstag statt. Hierbei wurden nochmals gezielt Kontrollstellen

eingerichtet, um berauschte Fahrzeugführer aufzuspüren. In der Westpfalz wurden

an diesem Tag 273 Fahrer und Fahrerinnen kontrolliert. Bei 15 wurden

Auffälligkeiten festgestellt. Acht davon waren alkoholisiert und sieben standen

unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Einen Drogenfund und eine weitere

Straftat konnten die Beamten zusätzlich ahnden.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin: Wer unter Alkohol- oder

Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere und begeht

eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat. Lassen Sie deshalb immer Ihr

Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind!

Die Kontrollwoche war ein Teil von Maßnahmen des europaweiten Polizeinetzwerks

ROADPOL (siehe: https://s.rlp.de/lfrmR), dessen Ziel es ist, die Zahl der

Verkehrsunfallopfer zu senken. |kfa

Diebstahl eines Rollers

Kusel (ots) – Bereits am Mittwoch gegen 18:00 Uhr kam es zum Diebstahl eines

Rollers in Kusel, Unterm Feist. Der Roller stand geparkt vor dem

Mehrfamilienhaus Nr 18. Bereits kurze Zeit später wurde das Gefährt ganz in der

Nähe an einer Kleingartenanlage wieder aufgefunden, jedoch war das Helmfach

aufgebrochen und die darin befindlichen Gegenstände, Werkzeug und Bargeld,

gestohlen. Hier bittet die POLIZEI Kusel um sachdienliche Hinweise unter 06381 –

919 -0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

PKW-Fahrer unter Einfluss von Drogen unterwegs

Kusel (ots) – Am Donnerstagnachmittag stellt eine Streife nach Verkehrskontrolle

fest, dass ein 37-jähriger PKW-Führer unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein

entsprechender Konsum wurde eingeräumt. Die Weiterfahrt war somit beendet. Es

folgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle. Ein entsprechendes

Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. |pikus

Unfall mit erheblichem Sachschaden

Kaiserslautern (ots) – Ein Unfall sorgte am Freitagmorgen nicht nur für

Wartezeiten im Berufsverkehr, sondern auch für einen enormen Sachschaden. Nach

bisherigen Ermittlungen war ein 21-jähriger Autofahrer gegen 6 Uhr auf der

Kaiserstraße in Richtung Einsiedlerhof unterwegs. Kurz vor der Einmündung „Im

Haderwald“, kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit

mehreren geparkten Autos eines Autohändlers zusammen. Durch den Aufprall wurde

nicht nur der Wagen des Unfallverursachers, sondern auch drei hochwertige

Neuwagen beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf mehrere 100.000 Euro

geschätzt. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei geht

derzeit davon aus, dass der Mann hinter dem Steuer eingeschlafen war, weswegen

die Beamten Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen

haben. Den Führerschein des Autofahrers stellten die Polizisten sicher. Bei der

Unfallaufnahme waren neben der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst

auch die amerikanische Militärpolizei vor Ort. |kfa

Diebstahl aus Baucontainer

Niedermoschel (Donnersbergkreis) (ots) – Im Zeitraum von Dienstagabend bis

Mittwochmorgen kam es auf einer Baustelle in der Hauptstraße zu einem Diebstahl.

Unbekannte Täter fuhren einen zum Zwecke der Sicherung abgestellten Radlader

beiseite, durchtrennten das Vorhängeschloss an einem Baucontainer und

entwendeten daraus mehrere hochwertige Arbeitsgeräte und mehrere Kanister

Diesel-Kraftstoff. Der Gesamtschaden wird im unteren fünfstelligen Bereich

beziffert. Die Polizei ermittelt wegen schwerem Diebstahl.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die

mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

|pirok

Motorrad gestohlen und in Brand gesetzt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte machten sich am frühen Freitagmorgen an einem

Motorrad im Stadtgebiet zu schaffen. Gegen 3 Uhr wurde der Polizei ein

brennendes Kraftrad auf einem Rundweg hinter einer Häuserreihe in der

Karcherstraße gemeldet. Nachdem das Gefährt durch die Feuerwehr gelöscht wurde,

ergaben Ermittlungen, dass die Maschine gestohlen war. Nach den Angaben des

Besitzers stand das Zweirad von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 3 Uhr am

Straßenrand in der Parkstraße. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, denen

in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2260 mit der Kriminalpolizei in Verbindung

zu setzen. |kfa

Brand in Dachgeschosswohnung

Kaiserslautern (ots) – Zeugen meldeten am Mittwochnachmittag einen Brand in der

Kerststraße. Ein Anwohner wählte gegen 13:30 Uhr den Notruf und teilte der

Feuerwehr mit, dass es in einem Haus brennen würde. Nachdem die Anwohner das

Mehrfamilienhaus mithilfe der Wehrleute verlassen hatten, brachte die Feuerwehr

den Brand in der Dachgeschosswohnung schnell unter Kontrolle. Der Schaden wird

dennoch auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Weswegen das Feuer ausbrach, ist

derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Neben der Feuerwehr und der

Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz. Verletzt wurde aber niemand.

|kfa

Nach Schlägerei Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots) – Passanten meldeten der Polizei am Mittwochabend, dass ein

Mann zunächst mehrere Fußgänger angepöbelt habe und es jetzt zu einer Schlägerei

gekommen sei. Als die Streife gegen 19:45 Uhr am Fackelrondell eintraf, war die

handfeste Auseinandersetzung noch voll im Gange. Den Beamten gelang es die

Beteiligten zu trennen. Dem 31-jährigen Aggressor sollten Handschellen angelegt

werden. Gegen die Maßnahme wehrte sich der Mann aber mit Leibeskräften. Zunächst

schlug und trat er nach den Polizisten und versuchte beim Weg zum Streifenwagen

selbige anzuspucken. Da der 31-Jährige auf der Dienststelle weiterhin aggressiv

war und die eingesetzten Kräfte unentwegt beleidigte, musste er die Nacht, zur

Verhinderung weiterer Straftaten, in der Zelle verbringen. Den Mann erwarten nun

Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung. |kfa

Fahrradstreife unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Am Montag, 24. Juni, waren Polizeibeamte in der

Innenstadt mit dem Fahrrad auf Streife. Ein besonderes Augenmerk legten die

Schutzleute auf den Bereich der Fußgängerzone. Auch wenn sich die meisten

Verkehrsteilnehmer an das dort herrschende Durchfahrtverbot hielten, wurden

Verwarnungen gegen fünf Verkehrsteilnehmer ausgesprochen. Die vier Fahrradfahrer

und der E-Scooter-Fahrer waren nicht von ihrem Gefährt heruntergestiegen, um es

zu schieben, sondern fuhren einfach weiter. Ebenso ging den Polizisten ein

Parksünder ins Netz, der unrechtmäßig in der Fußgängerzone parkte. Gegen alle

Beteiligten wurde ein sogenanntes Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. |kfa