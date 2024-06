Schriesheim-Altenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte stehlen Gartenwerkzeug – Zeugen gesucht

Schriesheim-Altenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag entwendete eine

bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 08:45 Uhr und 09:50 Uhr

diverses Gartenwerkzeug aus einem Transporter einer Gartenbaufirma. Dieser war

zum Entladen von Werkzeug und Baumaterialien vor einem Anwesen in der

Zehntbergstraße geparkt.

Der entstandene Diebstahlschaden wird auf 1.300 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur

unbekannten Täterschaft mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06201 /

1003-0 zu melden.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Diebstahlsschaden nach Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von Montag 18 Uhr bis Dienstag

17 Uhr, brach eine bislang noch unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein

Wohnanwesen in der Grenzhöfer Straße ein und entwendete Schmuck, unter anderem

Uhren von erheblichem Wert. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe:

Wer hat im Tatzeitraum oder in der Zeit davor im Bereich der Grenzhöfer Straße

verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die Kriminalpolizei nimmt

Hinweise unter 0621-174-4444 entgegen.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Ca. 900 Liter Diesel gestohlen – Zeugenaufruf

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Bruchhäuser Weg zapften bisher

unbekannte Täter rund 900 Liter Diesel aus einem abgestellten Lkw sowie zwei

Baggern ab. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag bis Dienstag, 07:30

Uhr. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag

geschätzt. Täterhinweise sind bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Schwetzingen zu melden, Tel.: 06202 / 288-0.

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter gibt vor, Rauchmelder zu überprüfen und lässt sich auszahlen – Zeugen / weitere Geschädigte gesucht

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagvormittag um 11:30 Uhr gab ein

bislang unbekannter Täter an, Rauchmelder überprüfen zu müssen und gelang so in

die Wohnung einer gutgläubigen 78-Jährigen in der Westlichen Ringstraße. Da sich

zufälligerweise tatsächlich zu überprüfende Rauchmelder in der Wohnung befanden,

nutzte der Täter seine Chance und bat der Dame einen Rauchmelder für 22 Euro an.

Er ließ sich den 20-Euro-Schein noch in zwei 10-Euro Scheine wechseln, notierte

sich etwas in seinem angeblichen Notizbuch und verließ daraufhin die Wohnung,

ohne den bezahlten Rauchmelder auszuhändigen.

Misstrauisch geworden, verständigte die Dame im Nachgang die Polizei.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, circa 50-55 Jahre, circa 175 cm, dunklere Hautfarbe, er trug eine

braune oder schwarze Schildmütze, eine dunkle Hose und dunkle Jacke. Er soll

schlechtes Deutsch gesprochen haben.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in

diesem Zusammenhang nach Zeugen oder weiteren Geschädigten, die sich bitte unter

der Telefonnummer 07261/690-0 melden sollen.