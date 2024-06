Mannheim: Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Mannheim (ots) – Ein 28-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Waldhofstraße in

Richtung Luzenberg. Auf Höhe der Haltestelle Neuer Meßplatz bog er nach links in

Richtung Untermühlaustraße ab und übersah hiebei die anfahrende Straßenbahn. Der

Opel-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt

werden. In der Straßenbahn wurden keine Fahrgäste verletzt. Da die Straßenbahn

durch die Kollision aus den Gleisen gehoben wurde, musste diese geborgen und der

Verkehr hierzu entsprechend umgeleitet werden. Die Schadenshöhe ist nach wie vor

noch nicht bezifferbar.

Um 11:30 Uhr war die Bergung der Straßenbahn beendet. Der Verkehrsdienst

Mannheim hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Mannheim: Randalierer auf dem Paradeplatz festgenommen

Mannheim (ots) – Gestern gegen 19:20 Uhr wurde die Polizei zu einer auf dem

Paradeplatz randalierenden Person gerufen. Der Polizei gelang es zunächst den

44-jährigen Mann zu beruhigen. Als sich dieser wieder vollständig bekleiden

wollte, verlor er ein Beutelchen mit einer weißen Substanz. Wie es sich

herausstellte, handelte es sich dabei um Amphetamin. Bei der nun folgenden

Durchsuchung des Mannes stellte die Polizei noch Haschisch und ein Messer

sicher. Der mit rund 1,6 Promille stark alkoholisierte Mann wurde festgenommen

und für weitere Maßnahmen auf das Polizeirevier verbracht. Gegen die Festnahme

setzte er sich heftig zu wehr. Er muss nun mit verschiedenen Anzeigen rechnen,

unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier

Mannheim Innenstadt übernommen.

Mannheim: In Erdbeerverkaufsstand eingebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Montag, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 08:15 Uhr, brachen bisher

unbekannte Täter in einen Erdbeerverkaufsstand in der Lange Rötterstraße ein und

entwendeten Lebensmittel im Wert von knapp 80,00 Euro. Hinweise nimmt das

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Tel.: 0621 / 3301-0, entgegen.

Mannheim: Baggerketten gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 07 Uhr, entwendeten

bisher unbekannte Täter insgesamt drei Bagger-Kettengehänge von einer Baustelle

im Schlittweg. Die Ketten waren in einer verschlossenen Kiste aufbewahrt, die

durch die Unbekannten aufgebrochen wurde. Der Diebstahlschaden wird auf ca.

2.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen, unter

der Tel.: 06202 / 288-0, entgegen.

Mannheim: Unfall zwischen Pkw und Motorrad

Mannheim (ots) – Entgegen der ersten Pressemitteilung

fuhr ein 45-Jähriger

nicht mit einem Motorrad, sondern mit einer Vespa am Mittwochmorgen gegen 06 Uhr

entlang der Lilienthalstraße in Richtung B44. Ersten Ermittlungen zu Folge

übersah ein 30-jähriger Hyundai-Fahrer den von rechts kommenden Rollerfahrer im

Kreuzungsbereich der Königsberger Allee/Lilienthalstraße, woraufhin sich ein

tödlicher Verkehrsunfall ereignete.

Der 30-jährige Autofahrer fuhr mit seiner 25-jährigen Beifahrerin auf der

Königsberger Allee in Richtung Viernheimer Weg und befand sich im

Kreuzungsbereich der Lilienthalstraße, als der 45-jährige Vespa-Fahrer frontal

mit der rechten Seite des Autos kollidierte.

Hierbei wurde der Vespa-Fahrer lebensgefährlich verletzt und erlag seinen

Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß

nicht verletzt, jedoch musste seine Beifahrerin leicht verletzt in ein

Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 12.000 Euro

geschätzt. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es in dem Bereich zu leichten

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom

Verkehrsdienst Mannheim geführt werden.

Mannheim: Pkw und Straßenbahn kollidieren

Mannheim (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr ereignete sich im

Kreuzungsbereich Laurentiusstraße / Mittelstraße ein Unfall zwischen einem

Hyundai und einer Straßenbahn, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der

28-jährige Hyundai-Fahrer befuhr die Laurentiusstraße, als er im

Kreuzungsbereich zur Mittelstraße mit der vorfahrtsberechtigten Straßenbahn, die

die Mittelstraße in Richtung Alter Meßplatz entlangfuhr, kollidierte. Hierbei

zogen sich der 28-Jährige sowie die 61-jährige Straßenbahnfahrerin leichte

Verletzungen zu. Für die Unfallaufnahme musste die Mittelstraße, Höhe

Laurentiusstraße bis zur Waldhofstraße, gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen

entstand ein erheblicher Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden

kann. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Um 08:44 Uhr konnte die Fahrbahn

wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Mannheim: Pkw fährt alleinbeteiligt gegen Straßenlaterne

Mannheim (ots) – Am Dienstagmorgen um 07:40 Uhr fuhr ein 57-jähriger BMW-Fahrer

auf der Magdeburger Straße in Fahrtrichtung Vogelstang, um von dort der Auffahrt

zur B38 in Richtung Viernheim zu folgen. Er kam sodann alleinbeteiligt von der

Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Entgegen der Erstmeldung kam er nicht

aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn ab, sondern, wie sich

erst im Nachgang herausstellte, soll sich eine Biene im Innenraum des BMWs

befunden haben. Diese soll den 57-jährigen Fahrer so erschreckt haben, dass er

die Kontrolle über sein Auto verlor, von der Fahrbahn nach rechts abkam, über

den Randstein eines Grünstreifens fuhr und frontal mit einem Laternenmast

zusammenstieß. Der Fahrer sowie die weiteren Fahrzeuginsassen blieben

unverletzt.

Der Aufprall beschädigte den Mast derart, dass er aus dem Boden gerissen und

nach vorne verbogen wurde. Bevor der BMW durch einen Kran geborgen und danach

abgeschleppt werden konnte, musste der Mast vorab entfernt werden.

Darüber hinaus wurde von den Polizeibeamten vor Ort festgestellt, dass der

Führerschein des 57-Jährigen Fälschungsmerkmale aufwies. Der Führerschein wurde

beschlagnahmt und dem Fahrer die Fahrt für führerscheinpflichtige Fahrzeuge

untersagt.

Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Während der

Unfallaufnahme musste der Zubringer zur B 38 für circa 2,5 Stunden gesperrt

werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mannheim-Innenstadt: Umzug nach Renovierung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Bereits letzte Woche, am 20.06.2024, zog das

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt wieder zurück an seinen alten, aber neu

renovierten Standort in H 4, 1 in 68159 Mannheim zurück, nachdem die

Renovierungsarbeiten weitestgehend beendet wurden. Bürgerinnen und Bürger können

ihre Anliegen ab sofort an gewohnter Stelle vorbringen. Die Telefonnummer

0621/1258-0 hat sich nicht geändert.

In Notfällen erreichen Sie die Polizei rund um die Uhr unter der Notrufnummer

110!