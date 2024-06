Landau: Die Polizei-News

A65/AS Landau-Nord – Erneut angebliches Autorennen

Erneut soll es gestern Abend (25.06.2024, 21.15 Uhr) zu einem Autorennen auf der A65 (Fahrtrichtung Süden) im Bereich der Anschlussstelle Landau-Nord gekommen sein, bei dem zwei Fahrzeuge mit englischer Zulassung gesehen wurden. Der Sachverhalt wurde am heutigen Morgen telefonisch der Polizei Edenkoben mitgeteilt. Nach einem scheinbaren Autorennen am vergangenen Sonntagabend (wir hatten bereits berichtet) könnte es sich um einen weiteren Vorfall auf der A65 handeln. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die dieses angebliche Verhalten beobachtet oder festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.

Geschädigten- und Zeugenaufruf – Mann bedroht und beleidigt Reisende in Regionalbahn

Hauenstein/ Landau in der Pfalz (ots) – Am 24. Juni 2024 konnten zwei Zeugen ab

ca. 14:07 Uhr nach ihrem Zustieg in die RB 55 am Haltepunkt Hauenstein (Mitte)

beobachten, wie ein Mann andere Reisende verbal bedrohte und beleidigte. Die

beiden Zeugen informierten die Polizei über den Sachverhalt, der anschließend

nach Einfahrt des Zuges im Hauptbahnhof in Landau durch die Streifenbeamten

aufgenommen wurde. Der 40-jährige Beschuldigte sowie die beiden Zeugen konnten

angetroffen werden. Die mutmaßlich Geschädigten sowie mögliche weitere Zeugen

müssen den Zug bereits vor dem Halt in Landau verlassen haben und konnten daher

nicht durch die Bundespolizei festgestellt werden.

Geschädigte dieses Vorfalls sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet

haben oder sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder der kostenfreien

Servicenummer 0800 6 888 000 zu melden.

Landau – Motorradfahrer bei Unfall im Horstring schwer verletzt

Gestern, am 25.06.2024, musste am späten Nachmittag nach einem Unfall zwischen einem PKW und einem Motorrad der Horstring in Landau/Pf. für die Zeit der Unfallaufnahme vollgesperrt werden.

Der PKW und das Leichtkraftrad befuhren in dieser Reihenfolge den Horstring von der Horststraße kommend. Um ein Wendemanöver vollziehen zu können, fuhr die 51-jährige VW-Fahrerin zunächst an den Fahrbahnrand, um dann im großen Bogen nach links auf die Gegenspur zu gelangen. Auf den nachfolgenden Verkehr hatte sie in dem Moment keine Acht, sodass sie den 16-Jährigen auf seiner Kawasaki übersah und mit diesem kollidierte, als dieser zum Überholen ansetzte.

Der Motorradfahrer erlitt eine Oberschenkelfraktur und wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Kawasaki war stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch der VW wurde im Bereich der Fahrerseite erheblich demoliert, war aber noch fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

Sechsjähriges Kind nach Badeunfall im Krankenhaus

Am frühen Abend des 25.06.2024 gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei Landau gemeldet, dass ein sechsjähriges Kind in einem Landauer Freibad für einen kurzen Moment regungslos an der Wasseroberfläche des Nichtschwimmerbeckens trieb. Dank des schnellen Eingreifens der Badeaufsicht und weiterer Badegäste gelang es, das Kind aus dem Wasser zu ziehen und Reanimationsmaßnahmen einzuleiten, wodurch es das Bewusstsein zurückerlangte. Zwischenzeitlich eingetroffene Rettungskräfte und ein Notarzt übernahmen die weitere medizinische Versorgung und verbrachten das Kind zur Überwachung in ein Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt sich das Kind in Absprache mit den Eltern mit seinem Onkel im Freibad auf. Aufgrund des Verdachts einer Verletzung der Aufsichtspflicht wurde gegen den Onkel ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen eingeleitet.