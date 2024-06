Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Am späten Dienstagabend (25.06.2024), gegen 22:10 Uhr, wollten Polizeikräfte in der Kallstadter Straße einen Motorrollerfahrer kontrollieren. Als dieser anhielt, ergriffen er und sein Sozius unvermittelt die Flucht, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Der Grund für die Flucht des 23-Jährigen war schnell gefunden. Sein Roller war nicht versichert, er hatte keine Fahrerlaubnis und gab an, circa eine Stunde zuvor einen Joint geraucht zu haben. Der Roller des jungen Mannes wurde sichergestellt. Der 23-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Aus gegeneben Anlass möchten wir noch einmal eindringlich hinweisen: Das Fahren unter dem Einfluss von THC (Cannabis) ist und bleibt verboten. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag (25.06.2024), gegen 15:35 Uhr, stieß ein Lieferfahrzeug mit Hamburger Zulassung in der Gneisenaustraße gegen ein abgestelltes Motorrad und beschädigte dieses. Der Fahrer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Radfahrerin bei Unfall verletzt – Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag (25.06.2024), gegen 15:50 Uhr, kam es an der Kreuzung der Raschigstraße mit der Bruchwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 71-jährigen Radfahrerin und einem silbernen Auto. Der Autofahrer oder die Autofahrerin erfasste die Radfahrerin im Bereich der Kreuzung, als diese die Bruchwiesenstraße gerade in Richtung Christian-Weiß-Straße überquerte. Die 71-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der silberne PKW entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Nach Angaben der Geschädigten dürfte es sich um einen Kombi oder eine Kompaktlimousine, vermutlich einen Skoda, gehandelt haben.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rollerfahrer flüchtet und gefährdete mehrere Passanten – Zeugen gesucht

Am Dienstag (25.06.2024), gegen 13:30 Uhr, wollten Polizeikräfte in der Rheinuferstraße den Fahrer eines Motorrollers kontrollieren, da an dem Roller keine Kennzeichen angebracht waren. Bei Erblicken des Streifenwagens gab der Rollerfahrer Gas und flüchtete über die Hemshofstraße und die Rohrlachstraße bis zur Goethestraße an die Kreuzung zur Rollesstraße, wo er ihn eine Parkanlage fuhr und entkommen konnte. Während seiner Flucht gefährdete der Rollerfahrer mehrere Passanten, welche einen Zusammenstoß nur durch Wegspringen verhindern konnten.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere durch die Flucht gefährdete Personen, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Trunkenheitsfahrt auf E-Scooter

Am Vormittag des 25.06.2024 unterzogen Polizeikräfte gegen 11:00 Uhr in der Friesenheimer Straße einen E-Scooter Fahrer einer Verkehrskontrolle. Der 40- jährige Fahrer fiel den Beamten auf, da an seinem Roller ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich jedoch zusätzlich Anhaltspunkte, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis stand. Er wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht, um ihm eine Blutprobe zu entnehmen. Im Anschluss wurde er aus der Maßnahme entlassen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Aus gegeneben Anlass möchten wir noch einmal eindringlich hinweisen:

Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Geschwindigkeitskontrollen im Juli 2024

Präsidialbereich (ots)

Überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt weiter eine Hauptunfallursache: 2023 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit 2.062 Verkehrsunfälle registriert. Im Jahr 2022 waren dies noch 1.896 Verkehrsunfälle.

Die Verkehrsunfallstatistik 2023 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/YSXrl

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei.

Im Monat Juli finden daher im Bezirk des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wie folgt Geschwindigkeitskontrollen statt:

Im Gebiet der Polizeidirektion Landau:

02.07.2024 im Bereich Kandel-Höfen

11.07.2024 im Bereich Eschbach

17.07.2024 im Bereich Germersheim

29.07.2024 im Bereich Bad Bergzabern

Im Gebiet der Polizeidirektion Ludwigshafen:

04.07.2024 im Bereich Speyer

09.07.2024 im Bereich Bobenheim-Roxheim

19.07.2024 im Bereich Hanhofen

29.07.2024 im Bereich Frankenthal

Im Gebiet der Polizeidirektion Neustadt:

12.07.2024 im Bereich Grünstadt

15.07.2024 im Bereich Meckenheim

24.07.2024 im Bereich Bad Dürkheim

30.07.2024 im Bereich Haßloch

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.