Diebstahl auf Friedhof – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht vom 25.06 auf den 26.06.2024 entwendeten bislang unbekannte Täter Kupferschalen im hohen zweistelligen Bereich, welche auf Gräbern des „Waldfriedhof“ standen. Es wurden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zielrichtung der Täterschaft war bisherigen Ermittlungen zufolge ausschließlich Metallgegenstände, welche auf Friedhöfen standen. Sie sind ebenfalls geschädigt oder können sachdienliche Hinweise geben? Bitte setzten Sie sich mit der Polizei Schifferstadt telefonisch unter 06235/495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung.

Leichte Verletzungen nach Auffahrunfall

Am Dienstag (25.06.2024) fuhr eine 58-Jährige Hasslocherin die Landstraße 532 von Schifferstadt nach Böhl-Iggelheim. Sie musste verkehrsbedingt an einer Kreuzung anhalten, als ihr ein 20-Jähriger Neustädter aufgrund von Unachtsamkeit auffuhr. Die 58-Jährige klagte über Schmerzen und wurde vom Rettungsdienst betreut. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Ohne Führerschein gefahren und in Verkehrsunfall verwickelt

Am Dienstag (25.06.2024) kam es gegen 15:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Roller auf dem Feldweg im Bereich der Ruchheimer Straße, wegen Missachtung der Vorfahrtsregelung „rechts vor links“. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 14-Järhige Rollerfahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Durch den Verkehrsunfall entstand nur Sachschaden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch auf Feld -und Wirtschaftswegen die Vorfahrtsregelung „rechts vor links“ Anwendung findet.

Römerberg- Diebstahl aus Kfz

Am Dienstag zwischen 14:40 Uhr und 17:45 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam einen am Mechtersheimer Badesee geparkten PKW auf. Hieraus entwendeten die Täter Bargeld, Personaldokumente und eine Bankkarte. Im Fußraum des Fahrzeugs wurde zudem eine Handtasche durchsucht.

Die Polizei rät, Wertgegenstände grundsätzlich nicht im Fahrzeug aufzubewahren. Auch sollten Taschen und Rucksäcke nie sichtbar im PKW zurückgelassen werden. Außerdem bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge in diesem Zusammenhang. Hinweise werden durch die Polizei Speyer unter der 06232 1370 oder alternativ per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Dudenhofen- Diebstahl von Kupferkabeln

Im Tatzeitraum vom Samstag 17:00 Uhr bis Montag 17:00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in einen Rohbau in der Straße In den Dreißig Morgen. Von der Baustelle entwendeten die Täter bereits verlegte Kupferkabel und Baugeräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.000 Euro.

Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmung im Bereich der Straße In den Dreißig Morgen gemacht haben, sollen sich bitte telefonisch (06232/1370) oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung setzen.

