Speyer- Diebstahl von Fahrradsattel

Am Dienstag gegen 23:45 Uhr machte sich ein 26-jähriger Mann im Bereich der überdachten Fahrradständer am Hauptbahnhof an Fahrrädern zu schaffen. Hierauf wurden Passanten aufmerksam, welche die Polizei verständigten. Der Mann konnte festgestellt werden, wobei er einen soeben entwendeten Fahrradsattel mit sich führte. Der Sattel konnte wieder an das betroffene Fahrrad angebracht werden. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen des Diebstahls eingeleitet, außerdem erhielt er einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich.

Speyer- Supermarktrandalierer wird in Polizeigewahrsam genommen

Am Dienstag gegen 19:30 Uhr randalierte ein 43-jähriger Mann in einem Supermarkt in der Speyerer Innenstadt. Der Mann geriet zunächst in einen verbalen Streit mit einem anderen Kunden. Der Streit eskalierte derart, dass der 43-Jährige den Kunden lautstark beleidigte, bedrohte und Ware im Kassenbereich auf den Boden warf. Anschließend verließ der Verantwortliche den Supermarkt und führte seine Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber einem unbeteiligten Passanten weiter aus. Da der 43-Jährige keinerlei Unrechtsbewusstsein zeigte und sich weiterhin aggressiv verhielt, wurde er anschließend durch Polizeibeamte in Gewahrsam genommen.

Speyer- Einbruch in Baucontainer

Im Zeitraum von Montag 17:00 Uhr bis Dienstag 07:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter einen Baucontainer Im Neudeck auf. Hieraus entwendeten die Täter hochwertiges Werkzeug im Gesamtwert von ca. 8.600 Euro. Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.