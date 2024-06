Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Jugendlicher mit Softair löst Polizeieinsatz aus

Bad Bergzabern, Kapeller Straße (ots)

Am 26.06.2024 gegen 20:00 Uhr wurde mitgeteilt, dass eine Person mit einer Schusswaffe vom MC-Donalds in Richtung Bahnübergang Klingweg unterwegs sei. Die Person sei Teil einer dreiköpfigen Personengruppe. Beim Antreffen der Gruppe konnte bei einem 14-Jährigen eine schwarze Softairpistole aufgefunden werden. Mit dieser will der Junge zuvor ins Gebüsch geschossen haben. Durch das Führen einer sogenannten Anscheinswaffe wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Pistole wurde sichergestellt.

Edenkoben – Vorsicht vor Betrüger

Vor einem Lebensmitteldiscounter in der Luitpoldstraße machte gestern (25.06.2024, 15 Uhr) ein Unbekannter mit einem Schild auf sich aufmerksam, dass er für Menschen mit Behinderungen sammeln würde. Ein 78 Jahre alter Mann hatte lediglich einen 100 Euroschein, welchen der Unbekannte im Geschäft wechseln lassen wollte. Guten Glaubens wartete der Mann vor dem Geschäft, allerdings tauchte der Unbekannte nicht mehr auf. Die Polizei ermittelt wegen Betrug und sucht nach einem ca. 170 cm großen, 25 – 30 Jahre alten Mann mit dunkler Hautfarbe und dunklen Haaren, welcher bei Tatausführung Jeans und ein weißes T-Shirt trug. Zudem trug er eine Brille mit einem auffällig dunklen Rand und führte eine blaue Kladde mit weißem Schild mit sich, auf welchem ein Rollstuhl abgebildet war. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Edenkoben – Sturz mit dem Skateboard

Ein 33 Jahre alter Skateboarder kam am Dienstagabend (25.06.2024, 19.48 Uhr) mit einer Sprunggelenksfraktur in ein Krankenhaus. Mit seinem Sportgerät befuhr er die K6 vom Parkplatz „Lolosruhe“ bergabwärts in Richtung Hüttenbrunnen, als er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte und sich dabei verletzte.

Pkw gestohlen – Zeugen gesucht

Schweighofen (ots)

Am Dienstagabend (25.06.2024), zwischen 19:15 und 22:000 Uhr, wurde am Ortseingang Schweighofen aus Richtung Windhof kommend, ein Cabriolet Smart Fortwo, Orangefarben mit schwarzem Dach und SÜW-Zulassung entwendet. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel. 06343 9334-0 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de erbeten.

Zu schnell unterwegs… Hoher Schaden

…war am heutigen Tag ein 21-jähriger Motorradfahrer, der das Wellbachtal vom Johanniskreuz kommend in Richtung Annweiler befuhr. Er wollte vor der Arbeit nur „noch schnell eine Runde drehen“. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, wo er erst 62 Meter später zum Liegen kam. Er wurde durch den Unfall verletzt, war aber ansprechbar und hatte Glück im Unglück. Er wurde durch das DRK in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 145EUR. Höhere Kosten dürften ihn erwarten, da aus seinem Motorrad auf dem Schottergelände Betriebsstoffe ausgelaufen sind und der Bereich entsprechend ausgekoffert werden muss. An seinem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden