Hundehalterin gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein Hundebiss im Uni-Wohngebiet rief am späten

Montagabend die Polizei auf den Plan. Nach Angaben einer 62-jährigen Frau war

diese gegen 17 Uhr auf einem Waldweg unterwegs, als sie von einem fremden Hund

in den Oberschenkel gebissen wurde. Die Halterin hatte das Tier zwar an einer

Leine, aber der Vierbeiner riss sich los und attackierte die Frau. Im Anschluss

rannte das Frauchen dem flüchtenden Hund hinterher. Die Beamten haben die

Ermittlungen aufgenommen und suchen jetzt die unbekannte Hundebesitzerin.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |kfa

Einbruch in Geschäft in der Bahnhofstraße

Kusel (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 04:00 Uhr wurde von

einer aufmerksamen Zeugin beobachtet, wie zwei bislang unbekannte Täter die

Glastür eines Einkaufsgeschäftes in der Bahnhofstraße einschlugen, das Geschäft

unbefugt betraten und dort mehrere Gegenstände im zweistelligen Wert

entwendeten. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Wert.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Besonders schweren Fall des

Diebstahls eröffnet.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 06381/9190 oder der Email-Adresse pikusel@polizei.rlp.de

mit der Polizeiinspektion Kusel in Verbindung zu setzen. |pikus

Auffahrunfall führt zu Verletzungen

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Unfall

in der Ludwigstraße gerufen. Nach bisherigen Ermittlungen war gegen 15 Uhr eine

31-Jährige mit ihrem Seat Leon in Richtung Lauterstraße unterwegs. In Höhe der

Hausnummer 1 musste die Frau verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihr fahrende

59-Jährige übersah den Bremsvorgang und fuhr der Autofahrerin auf. Durch den

Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Sowohl die Fahrerin des Seats

als auch die 9-jährige Beifahrerin des Renaults klagten im Anschluss über

Schmerzen. Ein Rettungswagen brachte beide in ein Krankenhaus. Die Fahrspur war

während der Unfallaufnahme für zirka 35 Minuten gesperrt. Die Polizei hat die

Ermittlungen wegen der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Am Dienstagabend wurden bei einem

39-jährigen Fahrer eines Elektro-Scooters im Rahmen einer Verkehrskontrolle in

der Jakobstraße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter

Drogentest verlief positiv auf Cannabinoide. Der Mann gab an, unmittelbar vor

Fahrtantritt einen Joint geraucht zu haben. Ihm wurde im Krankenhaus eine

Blutprobe entnommen.

Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte

die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit einem Bußgeld von mindestens

fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei

Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. |pirok

Fahrerflucht durch Zeugenhinweise geklärt

Kaiserslautern (ots) – Durch aufmerksame Zeugen war es der Polizei am

Dienstagmorgen möglich, eine Unfallflucht in der Straße „Hölzengraben“ zu

klären. Wie den Beamten mitgeteilt wurde, streifte gegen 8:30 Uhr ein Lkw einen

am Straßenrand geparkten Seat Formentor. Hierbei ging der linke Außenspiegel des

Pkw zu Bruch. Ohne anzuhalten setzte der Kraftfahrer seine Fahrt fort. An einer

nahegelegenen Baustelle gelang es der Polizeistreife den 60-jährigen Fahrer des

Gespanns ausfindig zu machen. An der Mercedes Zugmaschine konnten Beschädigungen

festgestellt werden, die zu dem Unfall passten. Der Mann muss sich jetzt wegen

des Verdachts der Unfallflucht verantworten. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

(FOTO)

Brand einer Gartenlaube

Lauterecken (ots) – Gartenhaus komplett abgebrannt. Am Dienstagnachmittag kam es

im Bereich „Überlauterecken“ zu einem Einsatz für Einsatzkräfte der Feuerwehr

und der Polizei Lauterecken. Aufgrund des schnellen Einsatzes der Feuerwehr

konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Insgesamt entstand durch

den Brand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat

Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Mögliche Zeugen werden

gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer

06382-9110 zu melden. |pilek

In Tankstelle randaliert

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 37-Jähriger sorgte am späten

Dienstagabend für Aufsehen in einer Tankstelle in der Lauterstraße. Der Mann

betrat gegen 21:30 Uhr den Verkaufsraum und kippte einen Wassereimer auf den

Boden. Der Aufforderung der Kassiererin, das Geschäft zu verlassen, kam der

Randalierer nicht nach. Im Gegenteil: Er blieb und beleidigte die Frau. Erst als

eine Polizeistreife auftauchte, machte sich der 37-Jährige daran, den Ort zu

verlassen. Den Platzverweis, den die Beamten aussprachen, quittierte der Mann

mit einem Hitlergruß. Auf den Tatverdächtigen kommen jetzt Strafanzeigen wegen

des Verdachts des Hausfriedensbruchs, der Beleidigung und der Verwendung von

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu. |kfa