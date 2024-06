Germersheim: Die Polizei-News

Wörth – Ein außergewöhnlicher Fehlalarm

Montagabend meldete ein 58-jähriger Mann aus Wörth einen Einbruch in sein Anwesen. Er selbst sei im Urlaub und könne in Echtzeit über Überwachungskameras eine unbekannte junge Frau auf seinem Grundstück beobachten. Alarmierte Polizeikräfte umstellten das Gebäude. Es konnten keinerlei Einbruchsspuren festgestellt werden. Bei der jungen Frau handelte es sich um eine Freundin der Tochter, die nach Absprache lediglich ausgeliehene Gegenstände zurückbrachte. Die Tochter des Mitteilers lebt nicht in dem Anwesen und hatte es versäumt ihren Vater über den kurzen Aufenthalt der Freundin zu unterrichten. Der Mitteiler entschuldigte sich für die Umstände und gab an für ggf. entstandene Kosten aufzukommen.

LKW Brand auf der Bienwald B 9 Höhe Büchelberg – Vollsperrung

Am 24.06.2024 kam es um 18:40 Uhr zu einem Vollbrand eines Kleinlastkraftwagens. Nach Zeugenhinweise fing das Fahrzeug während der Fahrt im Motorenbereich an zu brennen. Das Fahrzeug brannte im Verlauf völlig aus, die Bienwald B9 musste für beide Fahrtrichtungen total gesperrt werden. Die beiden Fahrer konnten unverletzt aus dem Fahrzeug gelangen. Die freiwilligen Feuerwehren aus Wörth, der Verbandsgemeinde Hagenbach und aus Frankreich waren mehrere Löschfahrzeuge im Einsatz. Zum Glück war der Kleinlastkraftwagen ohne problematische Ladung. Es mussten umfangreiche Absperrungen und Verkehrslenkungsmaßnahmen durch die Straßenmeisterei erfolgen. Die Bienwald B9 bleibt bis auf weiteres gesperrt. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen Grund des Brandes dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Wie lange die Bienwald B9 gesperrt bleibt ist noch unklar.

Wörth – Mehrere PKW beschädigt – Zeugen gesucht

Am 23.06.24 um 03.00h beschädigte eine bisher unbekannte Person mehrere PKW in Wörth in der Tullastraße. Der unbekannte Mann trat an den PKW die Außenspiegel ab. Der Täter konnte noch von einem Zeugen gesichtet werden, verschwand aber dann in der Dunkelheit. Er soll einen hellen Kapuzenpullover getragen haben. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.