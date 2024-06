Landau: Die Polizei-News

Landau/Pf. – junger Motorradfahrer zu schnell in der Kurve

Glück im Unglück hatte gestern Abend ein Motorradfahrer bei einem Sturz und einem Zusammenprall mit der Leitplanke.

Der 18-Jährige befuhr mit seinem Kraftrad gegen 21:30 Uhr die L 543 von Insheim kommend in Fahrtrichtung Landauer Ebenberg. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung L 543/ B 38, verlor der Fahranfänger die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte zu Boden und kollidierte schlussendlich mit der Leitplanke.

Der Motorradfahrer zog sich glücklicherweise nur Schürfwunden zu. Er wurde vorsorglich durch einen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Das stark beschädigte Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Schaden wird auf 3.000 EUR geschätzt.

Billigheim-Ingenheim/ B 38 – Unfall zwischen Traktor und PKW – Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Nachmittag des 24.06.2024, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der B 38 ein Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem PKW.

Der Traktor befuhr die B 38 von Billigheim-Ingenheim in Richtung Landau, ein BMW befand sich direkt dahinter. Da das landwirtschaftliche Fahrzeug nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, setzte dazu der 26-jährige Fahrer nach seinen Angaben den Blinker nach links, um sein Vorhaben rechtzeitig anzukündigen. Bei freiem Gegenverkehr begann er den Abbiegevorgang, was die dahinter befindliche 79-jährige Fahrerin des BMWs wohl übersah. Sie setzte zum Überholen an und kollidierte dabei mit dem vorderen, linken Reifen des Schleppers, überschlug sich und kam schließlich im Seitengraben wieder auf den Reifen zum Stillstand.

Die BMW-Fahrerin erlitt beim dem Unfall mehrere Frakturen im Bereich des Brustkorbs, an der Hand und an einem Halswirbel. Der Führer des Traktors kam glimpflicher davon. Er klagte über Schmerzen im Bereich des Rückens.

Beide Unfallbeteiligten wurden in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert.

Der stark beschädigte BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, der Traktor konnte nach einem Reifenwechsel zunächst seine Fahrt fortsetzen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf über 30.000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Heuchelheim-Klingen – unbefugte Benutzung eines PKWs

Landau (ots)

In der Nacht vom 22. auf den 23.06.2024 sind unbekannte Täter in einen unverschlossen abgestellten PKW eingedrungen und haben eine Spritztour unternommen. Die Autoschlüssel hierfür fanden die Täter in dem Fahrzeug auf. Anschließend habe die drei Täter, vermutlich Jugendliche bzw. Heranwachsende, den Nissan wieder auf den ursprünglichen Parkplatz abgestellt. Die unberechtigte Fahrt wurde von einem Zeugen beobachtet. Eine genauere Täterbeschreibung liegt jedoch nicht vor.

Am PKW waren Lackschäden im Bereich der Motorhaube vorhanden, die darauf hindeuten, dass die Jungs auf der Motorhaube gesessen haben. Weiterhin wurde der stark verschmutzte PKW vermutlich auf unbefestigten Gelände gefahren.

Nun wird wegen unbefugter Gebrauch von einem Kraftwagen ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftfahrer

Am Samstag, den 22.06.2024 um ca. 18:45 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Landauer mit seinem Leichtkraftrad die L 512 von Hainfeld kommend in Richtung Flemlingen. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit brach in einer Kurve das Heck des Leichtkraftfahrers aus, welches mit einem entgegenkommenden PKW kollidierte. In Folge dessen stürzte der 16-jährige und verletzte sich hierbei leicht. Nun muss sich der Unfallverursacher einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten, welche mit 145 Euro geahndet wird.

Sexuelle Belästigung im Linienbus

Landau (ots)

Am 22.06.2024 gegen 13:30 Uhr stieg eine junge Frau in Heuchelheim-Klingen in den Bus der Linie 540 und fuhr in Richtung Landau, als sie während der Fahrt gegen 13:40 Uhr von einem anderen Fahrgast mehrfach unsittlich am Oberkörper berührt wurde. Der mutmaßliche Tatverdächtige, ein Mann im scheinbaren Alter von 60 Jahren mit kräftiger Statur, grauer Kurzhaarfrisur und südländischem Phänotyp, stand unmittelbar hinter der Frau und stellte sich schlafend, als sie auf ihn aufmerksam wurde.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Gesucht wird insbesondere ein hilfsbereiter junger Mann mit zusammengebundenen Haaren, dunkler Weste und arabischem Phänotyp, der das Tatgeschehen beobachtete und der Frau aus Sicherheitsgründen einen Platz in seiner Nähe anbot.