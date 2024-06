Ergebnisse der Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligte sich vom 17.06.2024 bis zum 23.06.2024 erneut an der europaweiten Kontrollwoche zur Bekämpfung und Verhinderung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. In diesem Zeitraum wurde bei den Verkehrskontrollen ein besonderer Schwerpunkt auf Fahrzeugfahrende gelegt, die unter dem Einfluss von Alkohol- oder Drogen standen. Neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Kontrollen, sollten auch die Risiken von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr erneut ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Daher führten die Polizistinnen und Polizisten mit allen Kontrollierten auch präventive Gespräche, um Fahrten unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss zu verhindern.

Während der Kontrollwoche wurden insgesamt 1081 Fahrzeugführerinnen und -führer kontrolliert. Dabei stellten die Polizeikräfte 18 Alkoholverstöße und 20 Drogenverstöße fest. Außerdem konnten zwei kontrollierte Personen keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

In der Betrachtung der Jahresverkehrsunfallstatistik 2023 im Polizeipräsidium (PP) Rheinpfalz sind Alkohol und Drogen weiterhin relevante Unfallursachen, auch wenn ein leichter Rückgang von Verkehrsunfällen unter der Einwirkung berauschender Mittel festgestellt wurde. Insgesamt waren bei 684 Verkehrsunfällen berauschende Mittel, also Alkohol, Drogen und / oder Medikamente ursächlich für den Unfall. Im Vorjahr 2022 waren es 694 vergleichbare Verkehrsunfälle. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin: Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere und begeht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat. Lassen Sie deshalb immer Ihr Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind!

Der Kontrolltag war ein Teil von Maßnahmen des europaweiten Polizeinetzwerks ROADPOL www.roadpol.eu , dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken.

Fluchtversuch scheitert

In der Nacht zum Dienstag (25.05.2024), gegen 02:30 Uhr, fiel Polizeikräften ein Autofahrer auf, welcher von der Bürgermeister-Trupp-Straße auf einen Parkplatz einbog. Als die Streifenwagenbesatzung ebenfalls auf den Parkplatz auffuhr, um den Fahrzeugführer zu kontrollieren, konnten sie lediglich sein unverschlossen abgestelltes und verlassenes Fahrzeug feststellen. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Mit Unterstützung eines Diensthundes konnten wenig später auch der 35-jährige Fahrer und sein 47-jähriger Beifahrer festgestellt werden. Beide hatten sich in einem nahegelegenen Gebüsch versteckt. Der 35-Jährige war erheblich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Garage aufgebrochen – Zeugen gesucht

Zwischen Sonntagabend (23.06.2024), 22:00 Uhr, und Montagmorgen (24.06.2024), 08:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Garage in der Kranichstraße ein und entwendeten einen dort abgestellten Motorroller sowie einen E-Scooter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfall im Kreuzungsbereich

Am Montagnachmittag (24.06.2024), gegen 15:00 Uhr, kam es an der Kreuzung der Mannheimer Straße mit der Niedererdstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 18-jährigen Autofahrerin und einer 70-jährigen Radfahrerin. Die 18-Jährige bog von der Mannheimer Straße in die Niedererdstraße ein und erfasst hierbei die 70-Jährige, die mit ihrem Fahrrad gerade zu Fuß die Niedererdstraße querte. Die 70-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Einbruch in Seniorenresidenz – Zeugen gesucht

Zwischen dem 21.06.2024 (13:30 Uhr) und dem 24.06.2024 (07:30 Uhr) kam es zu einem Einbruch in der Pranckhstraße in das dortige Seniorenheim. Hierbei drangen die bislang unbekannten Täter in die Räumlichkeiten ein und durchwühlten diese, ohne etwas zu entwenden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Haben Sie etwas beobachtet oder können Sie einen Hinweis zur Tat geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

E-Scooter Diebstahl – Zeugen gesucht

Am 24.06.2024 kam es zwischen 11:20 Uhr und 11:40 Uhr im Zollhof vor dem dortigen Kaufhaus zu einem Diebstahl von einem E-Scooter. Der Geschädigte schloss seinen E-Scooter vor Ort an und bemerkte nach 20 Minuten, dass dieser samt Schloss entwendet wurde.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie einen Hinweis geben? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 24.06.2024 kam es gegen 17:00 Uhr in der Saarlandstraße auf Höhe des dortigen Supermarkts aufgrund von stockendem Verkehr zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine der Fahrzeugführerinnen wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 2.300EUR.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am 24.06.2024 kam es gegen 13:10 Uhr in der Saarlandstraße in Ludwigshafen zu einer Verkehrsunfallflucht mit drei beteiligten Fahrzeugen. Auf der Höhe des dortigen Supermarkts wechselte ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Autos plötzlich von der linken auf die mittlere Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich das Fahrzeug auf der mittleren Fahrspur nach rechts aus und stieß dabei jedoch mit einem anderen Fahrzeug zusammen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro. Der Fahrer des weißen Fahrzeugs, bei dem es sich augenscheinlich um einen Lieferwagen handelte, entfernte sich umgehend von der Unfallörtlichkeit.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie einen Hinweis geben? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Diebstahl aus Auto – Zeugen gesucht

In der Nacht vom 23.06.24 auf den 24.06.2024 kam es zwischen 22:30 Uhr und 06:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug. Das Auto war in der Pfalzgrafenstraße auf Höhe der Roonstraße abgestellt und wurde vermutlich mittels elektronischer Überbrückung geöffnet. Aus dem Fahrzeug wurden diverse elektronische Gegenstände entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit jedoch noch nicht bekannt. Weitere Ermittlungen dauern an.

Haben Sie etwas beobachtet oder können einen Hinweis geben? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rollerfahrer flüchten

Am späten Abend des 23.06.2024, gegen 21:40 Uhr, meldete ein Zeuge zwei Jugendliche auf einem Roller, welche ohne Helm vom Stadtteil Gartenstadt in Richtung Maudach unterwegs seien. Die alarmierten Polizekräfte stellten kurz darauf auf der Maudacher Straße einen Rollerfahrer fest, welcher ohne Helm und Licht unterwegs war. Beim Erblicken des Streifenwagens versuchte der Fahrer zu flüchten, wurde jedoch kurz darauf durch die Polizeikräfte gestoppt. Ermittlungen ergaben, dass der Roller gestohlen war. Aufgrund dessen wurde er sichergestellt. Die Identität seines Mitfahrers gab der 16-Jährige schließlich auch preis. Der 15-Jährige wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Beide Jugendlichen wurden zu einer Polizeidienststelle verbracht, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Im Anschluss wurden sie an ihre Erziehungsberichtigten übergeben.

Diebstahl aus Auto – Zeugen gesucht

Am 23.06.2024 kam es im Zeitraum zwischen 10:20 Uhr und 10:40 Uhr in der Ronnstraße zu einem Diebstahl einer Bauchtasche aus einem Fahrzeug. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug ab,ließ jedoch die Fensterscheibe der Beifahrertür offen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass seine Bauchtasche aus dem Auto entwendet wurde.

Haben Sie etwas gesehen und können einen Hinweis geben? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Fahren ohne Führerschein

Am Sonntagvormittag (11:40 Uhr) des 23.06.24 unterzogen zwei Beamte einen 37-jährigen Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Vor Ort konnte der Autofahrer den Beamten zwar einen Führerschein vorzeigen, eine Überprüfung ergab jedoch, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Auch die Halterin des Fahrzeugs muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

E-Scooter-Fahrt nach Cannabiskonsum

In den frühen Morgenstunden (06:25 Uhr) des 23.06.2024 kontrollierten Polizeikräfte einen 27-jährigen E-Scooterfahrer auf der Konrad-Adenauer-Brücke einer Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle erlangten die Polizeikräfte Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Der Fahrer wurde zur Entnahme einer Blutprobe mit auf die Dienststelle genommen und im Anschluss aus der Maßnahme entlassen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Aus gegeneben Anlass möchten wir noch einmal eindringlich hinweisen: Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten.

Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Am Sonntagmittag (23.06.2024), gegen 14:00 Uhr, stürzte ein 54-jähriger Radfahrer in der Rohrlachstraße, als er dabei war, die Straße zu überqueren. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Da der Verdacht besteht, dass der Mann alkoholisiert war, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Vorfahrtsmißachtung fürht zu Verkerhsunfall mit 4 verletzten Personen

Am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr, missachtete die 22-jährige Fahrerin eines Audi an der Kreuzung Dürkheimer Straße / Altstadtplatz die Vorfahrt eines 24-jährigen Huyndai Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß beider Pkw kam. Die vier Insassen des Audi wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Huyndai blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden dürfte sich auf circa 20 000 Euro belaufen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.