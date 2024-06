Brand an Tankstelle – Zeugen gesucht

Birkenheide (ots)

In den frühen Morgenstunden des 25.06.2024, gegen 03:15 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Mannheimer Straße in Birkenheide zu einem Brand in einem Kartonlager. Der Brand wurde gelöscht, bevor er auf ein nahegelegenes Gebäude übergreifen konnte. Durch die Hitzeentwicklung entstand an der Fassade dennoch Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Brand vorsätzlich verursacht worden sein.

Es werden nun Zeugen gesucht, die im Bereich der Mannheimer Straße verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Dudenhofen- Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Dudenhofen (ots)

Am Montag gegen 11:15 Uhr befuhr eine 43-jährige PKW-Fahrerin die Landauer Straße in Fahrtrichtung Harthäuser Straße. Eine 24-jährige PKW-Fahrerin wollte von der Eichgartenstraße in die Landauer Straße abbiegen und missachtete die Vorfahrt der 43-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das vierjährige Kind, das sich im PKW der 43-Jährigen befand, wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.300 Euro.

Mann in Schwimmbad verstorben – vorläufiges Obduktionsergebnis

Maxdorf (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.06.2024, https://s.rlp.de/Gcl5x.

Nachdem ein 50-jähriger am vergangenen Mittwoch (19.06.2024) in einem Hallenbad in Maxdorf verstarb, wurde der Leichnam auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal obduziert. Das vorläufige Obduktionsergebnis ergab keine eindeutige Todesursache. Objektive Anzeichen einer Gewalteinwirkung Dritter konnten nicht erlangt werden.

Mit Drogen im PKW erwischt

Neuhofen (ots)

Am Dienstagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Schifferstadt einen 31-Jährigen, welcher sich in seinem BMW auf einem Parkplatz am Ortsrand befand. Im Rahmen der Kontrolle konnten ca. 2g Amphetamin bei dem 31-Jährigen Ludwigshafener festgestellt und beschlagnahmt werden. Da dieser augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt um eine Fahrt unter dem Einfluss von Drogen zu verhindern. Hinweise, dass der 31-Jährige zuvor sein Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmittel geführt hat ergaben sich nicht.

Diebstahl von Starkstromkabel samt Aggregat

Schifferstadt (ots)

Bislang Unbekannte Täter entwendeten im Bereich des Waldfestplatzes im Zeitraum von 18.06.2024 bis 24.06.2024 zwei Starkstromaggregate und Starkstromkabel im zweistelligen Meterbereich im Wert von ca. 1100 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Sie haben den Vorfall beobachtete oder können sachdienliche Hinweise geben? Bitte setzten Sie sich mit der Polizei Schifferstadt telefonisch unter 06235/495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung.

Verkehrsunfall mit verletzten Kind

Schifferstadt (ots)

Am Montag (24.06.2024) kam es gegen 07:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kolpingstraße, bei dem ein 8-jähriger leicht verletzt wurde. Ein 45-Jähriger Schifferstädter fuhr mit seinem Auto aus seiner Grundstücksausfahrt heraus und übersah den 8-Jährigen auf seinem City-Roller welcher auf dem Gehweg fuhr. Der 8-Jährige erlitt Verletzungen am Fuß, wurde sofort vor Ort medizinisch versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. In dieser Sache war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Dudenhofen- Einbruch in Schule

Dudenhofen (ots)

Im Zeitraum vom 21.06.-24.06.2024 brachen Täter in eine Schule in der Iggelheimer Straße ein. Die Täter warfen mittels Stein eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Entwendet wurden Wertgegenstände und Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.650 Euro.

Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Diebstahl auf Friedhof – Polizei sucht Zeugen

Mutterstadt (ots)

In der Nacht vom 23.06 auf den 24.06.2024 entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Kupferschalen, welche auf Gräbern des „Neuen Friedhof“ standen. Es wurden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zielrichtung der Täterschaft war bisherigen Ermittlungen zufolge ausschließlich Metallgegenstände. Sie sind ebenfalls geschädigt oder können sachdienliche Hinweise geben? Bitte setzten Sie sich mit der Polizei Schifferstadt telefonisch unter 06235/495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Waldsee (ots)

Am Sonntag (23.06.2024) kam es gegen 23:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ludwigsstraße. Ein 20-Jähriger Autofahrer versuchte beim Fahren einen Gegenstand aus dem Fußraum aufzuheben, verriss das Lenkrad und rauschte in ein geparktes Fahrzeug. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Der 20-Jährige blieb unverletzt, Sein Fahrzeug war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Größere körperliche Auseinandersetzung bei Party in der Gemarkung Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntag, 23.06.2024, kam es zu einer größeren körperlichen Auseinandersetzung im Zuge einer Party im Feld zwischen Mutterstadt und Dannstadt, im Bereich „Zweiter Neugraben“: Aus bislang nicht geklärten Gründen gerieten zwei Gruppen, insgesamt ca. 17 Personen im Alter von 16 – 25 Jahren in Streit, wobei vier Personen Augen- und Atemwegsreizungen durch versprühten Reizstoff erlitten, ein 25-Jähriger erlitt zudem eine Schnittwunde am Rücken sowie eine Platzwunde am Hinterkopf. Ein Pkw wurde durch Schlagstockschläge beschädigt. Beim Eintreffen einer Vielzahl von Polizeikräften aus dem gesamten Umland hatten sich bereits etliche Beteiligte entfernt, sie konnten jedoch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in Dannstadt und Mutterstadt kontrolliert werden. Hierbei wurden Tierabwehrsprays und Schreckschusswaffen sichergestellt. Bislang nicht bekannte Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich bei der Polizei Schifferstadt unter 06235/495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.