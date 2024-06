Speyer- Lautstarke Randaliererin verursacht Sachschaden

Am Montagabend gegen 18:25 Uhr melden Anwohner aus der Remlingstraße eine Frau, welche lautstark auf der Straße randalieren würde. Die Frau schlug an einem Mehrfamilienhaus eine Türsprechanlage ein, trat gegen einen geparkten PKW und warf eine Mülltonne um. Anschließend entfernte sie sich fußläufig von der Örtlichkeit. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte die Verantwortliche nicht mehr festgestellt werden. Durch ein gefertigtes Lichtbild konnte die Identität der Frau jedoch durch die Polizeibeamten geklärt werden. Die 38-Jährige verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Gegen sie wird nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Speyer- Fundschildkröte wieder an Besitzer ausgehändigt

In einem Garten in der Kolpingstraße wurde am Montagmorgen gegen 10:30 Uhr eine ca. 40 cm große Schildkröte aufgefunden. Das Tier wurde durch die Polizei vorerst in Obhut genommen und zur Dienststelle verbracht. Noch bevor es an einen Tierschutzverein übergeben werden konnte, meldete sich der Eigentümer des ausgebrochenen Tiers. Die Schildkröte konnte anschließend wohlbehalten an den Eigentümer übergeben werden.

Speyer- Fahrzeug nach Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit

Am Montagnachmittag gegen 16:45 Uhr befuhr ein 82-jähriger PKW-Fahrer den Ziegelofenweg und wollte nach links in die Fritz-Ober-Straße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 48-jährigen PKW-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der PKW des 82-Jährigen anschließend nicht mehr fahrbereit war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Speyer- Zeugen gesucht: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Im Zeitraum von Sonntag 23:00 Uhr bis Montag 06:00 Uhr kam es zu einer Serie an Sachbeschädigungen in der Eichendorffstraße. Bislang noch unbekannte Täter zerstachen an insgesamt 13 geparkten PKW jeweils einen Fahrzeugreifen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.300 Euro.

Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Speyer – Alleinunfall mit Fahrrad

Am Sonntagabend gegen 21:40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrradfahrer den Radweg der Auestraße von der Wormser Landstraße kommend in Richtung Tullastraße. Ohne Fremdeinwirkung stürzte der Radfahrer und zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Der 20-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden am Fahrrad wird auf ca. 50 Euro geschätzt.