Südliche Weinstrasse: Die Polizei-News

Roschbach – Arbeitsunfall

Ein 75 Jahre alter Winzer verrichtete gestern (24.06.2024, 14:15 Uhr) in der Gemarkung „Bei der Landstraße“ mit seinem Schmalspurschlepper Maschinenarbeit im Weinberg, als er plötzlich vom befestigten Boden abkam und nach links in den Graben umkippte. Mit leichten Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Wegen den ausgelaufenen Betriebsstoffen wurde die Feuerwehr hinzugerufen. An seinem Schlepper entstand leichter Sachschaden.

Roschbach – 68-jährige Radfahrerin verletzt

Auf dem Kopfsteinpflaster in der Hauptstraße verlor gestern Abend (24.06.2024, 21 Uhr) eine 68 Jahre alte Radfahrerin die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte auf den Boden. Die bewusstlose Frau wurde von einem vorbeifahrenden Autofahrer erstversorgt, bis der hinzugerufene Rettungswagen eintraf. Mit Kopfverletzungen und Abschürfungen kam sie in ein Krankenhaus. Einen Helm hatte die Frau nicht getragen. Die Polizei appelliert: Tragen Sie beim Radfahren immer einen Helm. Denn dieser kann bei einem schweren Sturz die Gesundheit oder gar das Leben retten.

Pkw-Fahrerin verliert Kontrolle und überschlägt sich

Am Montag, 24.06.2024, um 08:15 Uhr, kam es auf der K22 zwischen Dörrenbach und der B38 zu einem Verkehrsunfall.

Eine 34-jährige Fahrerin eines Renault Clio befuhr die K22 von Dörrenbach in Richtung B38. In einer Linkskurve verlor sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei geriet sie zunächst auf die Gegenfahrbahn und lenkte zurück. Anschließend kam die Fahrerin in den rechtsseitigen Straßengraben, der PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000.-EUR.

Rinnthal/B48 – Überholer festgestellt und sanktioniert

Am gestrigen Sonntag (23.06.2024) wurde durch Kräfte der Polizeiwache Annweiler verstärkt das Wellbachtal/B48 bestreift. Hierbei konnten zwei Motorradfahrer erkannt werden, die trotz bestehendem Überholverbot verbotswidrig überholten. Sie werden sich auf ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen. Mit weiteren zukünftigen Kontrollen darf gerechnet werden.

Annweiler – Illegale Müllentsorgung

Im Verlauf der letzten Woche kam es zu einem Fall von illegaler Müllentsorgung auf einer an den Burgenring in Annweiler angrenzenden Wiese. Hierbei wurde durch unbekannte Täter augenscheinlich mehrere Eimer Glasgranulat verstreut. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pwannweiler@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06346 96462519 bei der Polizeiwache Annweiler zu melden.

Versuchter Totschlag – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Bad Bergzabern (ots)

Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Sonntagmorgen (23.06.2024), gegen 06:30 Uhr, kam es vor einem Wohnhaus in der Weinstraße in Bad Bergzabern zu einem versuchten Tötungsdelikt. Dabei soll ein 29-jähriger Mann mit einem Messer auf zwei Männer im Alter von 29 und 31 Jahren eingestochen und diese schwer verletzt haben. Nach ersten Ermittlungen hatten sich der Beschuldigte und die beiden Geschädigten am Vorabend in einer Bar kennengelernt und waren bereits dort in Streit geraten. Die Tat ereignete sich vor dem Anwesen, in dem der Beschuldigte wohnte.

Der 31-jährige Geschädigte begab sich selbstständig in ein Krankenhaus, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Der 29-Jährige blieb verletzt am Tatort zurück, von wo aus er ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der Beschuldigte flüchtete zunächst zu Fuß, konnte jedoch wenig später durch Polizeikräfte in der Nähe seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Er wurde am Sonntagabend dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ursache des Streits sowie der genaue Geschehensablauf sind Gegenstand der Ermittlungen.

Edenkoben – Verdacht des illegalen Autorennens

Verkehrsteilnehmer meldeten am Sonntagabend (23.06.2024, 18.18 Uhr) ein angebliches Autorennen auf der A65 im Bereich der AS Edenkoben (Fahrtrichtung Süden), bei welchem hochmotorisierte Fahrzeuge mit über 200 km/h über die Autobahn fahren und vorausfahrende Fahrzeugführer mittels Lichthupe zum Fahrstreifenwechsel nötigen würden. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten im Bereich Maximiliansau drei leistungsstarke Fahrzeuge angehalten und kontrolliert werden. Ob es sich hierbei um die beteiligten Autos handelte, steht derzeit nicht fest. Verkehrsteilnehmer, die Hinweise zu den Verkehrsrowdys geben können und/oder durch deren Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Edesheim – Fahrräder gestohlen und demontiert

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei aneinander gekettete Fahrräder, die am Bahnhofsvorplatz ordnungsgemäß verschlossen waren. Anschließend wurden diese 300 Meter weiter transportiert und im Bereich des Modenbaches zum Teil komplett demontiert. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei über 8.000 Euro liegen. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Verdacht des illegalen Kraftfahrzeugrennens auf der BAB 65

Am Sonntag, den 23.06.2024 um 18:18 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Edenkoben durch einen Verkehrsteilnehmer über mehrere hochmotorisierte Fahrzeuge mit englischer Zulassung in Kenntnis gesetzt, welche mit hoher und nicht angepasster Geschwindigkeit die BAB 65 in Höhe von Edenkoben in Fahrtrichtung Süden befahren würden. Laut Mitteiler wäre die Fahrzeugkolonne ohne Einhaltung des Sicherheitsabstandes mit ca. 200 km/h unterwegs gewesen. Vorausfahrende unbeteiligte Fahrzeugführer wären mittels Lichthupe genötigt worden. In Höhe von Maximilansau konnte ein Teil der Fahrzeuge kontrolliert werden. Nun sucht die Polizeiinspektion Edenkoben nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese mögen sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel. 06323 9550 oder via E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de melden.

Mit 1,75 Promille auf einem Parkplatz unterwegs

Am Samstag, den 22.06.2024 um ca. 14:05 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Edenkoben über einen Mann in Kenntnis gesetzt, welcher bereits in der Vergangenheit des Öfteren mit seinem PKW alkoholisiert auf dem Parkplatz eines Selbstbedienungsladens unterwegs war. Der Fahrer konnte auf dem Parkplatz angetroffen werden. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest konnten stolze 1,75 Promille festgestellt werden. Auf Grund dessen wurde dem 59-jährigen Fahrer auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem muss sich dieser nun einer Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Einbruch in Weinstube – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Montag, den 24.06.24 im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 09:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Weinstube in der Bachstraße in Flemlingen ein.

Durch gewaltsames Öffnen eines Fensters im Erdgeschoss drangen der oder die Täter in das Gebäudeinnere ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zum genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau, Rufnummer 06341-287-0, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Eußerthal – Aufmerksame Zeugen klären Verkehrsunfallflucht

Am 24.06.2024 konnten aufmerksame Zeugen gegen 11:55 Uhr eine Verkehrsunfallflucht beobachten, welche sich in Eußerthal in der Hauptstraße ereignetet. Hierbei wurde durch einen Transporter mit Heidelberger Kennzeichen ein Treppengeländer eines Privatanwesens beschädigt. Am Treppengeländer entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Kennzeichen des flüchtenden Transporters wurde dem Geschädigten mitgeteilt, welcher wiederum die Polizei verständigte. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Freckenfeld: hilfloser Junge benötigt polizeiliche Unterstützung

Montagnacht schloss sich ein 13-jähriger Junge aus seiner Wohnung aus und konnte seine abwesende Mutter nicht verständigen. Ein Passant bemerkte den hilflosen Jungen und alarmierte die Polizei. Polizeikräfte informierten die Mutter und beruhigten den Jungen vor Ort. Die eintreffende Mutter öffnete die Wohnungstür und begleitete ihren sichtlich erleichterten Sohn in sein Zimmer.

Edenkoben – Diebstahl einer Bronzeschale

Unbekannte haben bereits vergangene Woche (TZ: Mittwoch auf Donnerstag, 19.06./20.06.2024) vom Friedhof von einer dortigen Grabstätte eine hochwertige Bronzeschale entwendet. Zudem fehlt ein Schubkarren, der mittels eines Chipschlosses besonders gesichert war. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Diebstahl und Störung der Totenruhe und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06323 9550 melden.

Flemlingen – Einbruchsdiebstahl in Gastrobetrieb

Unbekannte haben in der Bachstraße an einem Gastrobetrieb ein Fenster aufgehebelt und sich Zugang in das Gebäude verschafft. Anschließend wurde das Büro angegangen und das gesamte Mobiliar nach Wertsachen durchsucht. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein kleiner Tresor sowie ein Servicegeldbeutel mit Bargeld entwendet. Der Sachverhalt wurde gestern Morgen (24.06.2024) bei der Polizei beanzeigt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in den zurückliegenden Tagen gemacht haben. Diese sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06323 9550 melden.