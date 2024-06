Wohnungseigentümer wird zum angeblichen Einbrecher

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Montagabend kam es offensichtlich wegen eines

Wahrnehmungsfehlers zu einem Polizeieinsatz.

Ein vermeintlich aufmerksamer Anwohner stellte bei einem Mehrfamilienhaus auf

dem Betzenberg eine verdächtige Person fest. Der Verdächtige kletterte auf den

Balkon und drang anschließend in eine Wohnung ein.

Der Anwohner meldete den Einbrecher bei der Polizei, die daraufhin das Anwesen

umstellte. Während der eingeleiteten Ermittlungen schien in der betroffenen

Wohnung allerdings unauffälliger Personenverkehr zu sein. Dies bestätigte sich

tatsächlich, nachdem die Polizisten einfach an der Wohnung klingelten und der

Eigentümer die Tür öffnete. Er hatte wohl nur die Post geholt und für seine

Rückkehr einen ungewöhnlichen Weg gewählt.

Der aufmerksame Mitteiler kannte seinen Nachbarn so offensichtlich nicht.|pvd

Diebstähle aus Rohbauanlage

Mackenbach (ots) – Mehrere Handwerksunternehmen mussten bei der Baustelle

„Birkenbusch / Am schwarzen Weg“, Nahe der Kreisstraße 79, Diebstähle beklagen.

Am zurückliegenden Wochenende drangen bisher unbekannte Diebe in die, noch im

Rohbau befindliche Appartementanlage ein und entwendeten Baumaterialien sowie

Werkzeuge. Insgesamt drei Handwerksunternehmen aus der Region erlitten

Sachschäden, die insgesamt im fünfstelligen Bereich liegen dürften.

In Absprache mit den Geschädigten müsste sich die Tat zwischen Freitagnachmittag

und Samstagmorgen ereignet haben. Hinweise zu den Tätern liegen bisher nicht

vor. Vermutlich war ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes erforderlich.

Verdächtige Wahrnehmungen zur vorliegenden Sache nimmt die Polizeiinspektion

Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631/369-2250 oder per Email an

pikaiserslautern2@polizei.rlp.de entgegen.|pvd

Einbruchsdiebstahl in Gaststätte

Kaiserslautern (ots) – Auf die Gastronomie hatten es Einbrecher im Stadtteil

Erzhütten / Wiesenthalerhof abgesehen.

Bereits schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen Diebe unerkannt in

die Gaststätte bei der dortigen Sportanlage ein und gingen den

Zigarettenautomaten an.

Der entstandene Sachschaden mit Diebesgut dürfte deutlich im vierstelligen

Bereich liegen. Die Täter flüchteten unerkannt. Bisher liegen zu den Einbrechern

keine Hinweise vor.

Sachdienliche Mitteilungen oder auch verdächtige Wahrnehmungen in vorliegender

Sache nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0631/369-2620 oder

per Email an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen|pvd

Verkehrsunfallverursacher flüchtig

Schönenberg-Kübelberg (ots) – Am Montag kam es zwischen 13:30 Uhr und 13:40 Uhr

zu einem Verkehrsunfall in Schönenberg-Kübelberg. Die Geschädigte hatte ihren

weißen DACIA Sandero mit Kaiserslauterer Kennzeichen auf dem Parkplatz des

Wasgau-Marktes im Bereich vor der Bäckerei abgestellt. Als sie nach 10 Minuten

zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Fahrerseite

fest, der augenscheinlich durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurde. Die

Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg ermittelt gegen den flüchtigen

Verkehrsunfallverursacher in einem Verfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom

Unfallort. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden

gebeten, sich mit der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg in Verbindung zu

setzen.Hinweise werden unter der Telefonnummer 06373/8220 und der Email-Adresse

pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegengenommen|pikus

Brand auf Balkon eines Mehrfamilienhauses

Breitenbach (ots) – Wegen eines Brandes auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses

kam es am Montagabend gegen 19:00 Uhr zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr

und Polizei in Breitenbach. Kurz zuvor war die Rettungsleitstelle telefonisch

über eine Rauchentwicklung informiert worden. Die Hausbewohner hatten sich zu

diesem Zeitpunkt bereits vor dem Gebäude in Sicherheit gebracht. Durch die

Feuerwehr konnte ein auf einem Balkon befindliches, brennendes Sofa gelöscht

werden. Durch den Brand entstand ein niedriger fünfstelliger Gebäudeschaden,

Personen wurden jedoch nicht verletzt. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar.

Wie es zu dem Brand kam ist aktuell Gegenstand der polizeilichen

Ermittlungen.|pikus

Erst randaliert dann Widerstand geleistet

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 24-jähriger sorgte am frühen

Sonntagmorgen für Aufsehen in der Junkers Straße. Zunächst randalierte der junge

Mann gegen 3 Uhr auf einer öffentlichen Veranstaltung und geriet dann mit

anderen Besuchern in Streit. Noch bevor der Disput ausuferte, schnappte die

Security zu und rief die Polizei. Als die Beamten den Unruhestifter ansprachen,

begann dieser sofort die Polizisten zu beleidigen. Da der augenscheinlich stark

alkoholisierte Mann weiterhin sehr aggressiv und aufbrausend war, nahmen ihn die

Schutzleute in Gewahrsam. Hierbei wehrte er sich mit Leibeskräften gegen das

Anlegen der Handschellen. Die Situation besserte sich auch nicht auf dem Weg zum

Streifenwagen. Dort spuckte er einem Schutzpolizisten ins Gesicht. Auf dem

Altstadtrevier angekommen, wurde dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Sie

soll Aufschluss über die Alkoholisierung des Mannes geben. Bis zu seiner

Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten, musste der Randalierer

anschließend in einer Zelle bleiben. Die Polizei hat Strafanzeigen wegen der

Beleidigungen und des Widerstands aufgenommen. |kfa

Sturz eines Fahrradfahrers – Helm verhindert schlimmeres

Hirschhorn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Glück im Unglück hatte ein

Fahrradfahrer am Sonntagvormittag in der Hauptstraße. Der 67-Jährige war gegen

11:45 Uhr in Richtung Katzweiler unterwegs. Als er von der Straße auf den Radweg

wechseln wollte, blieb er am Bordstein hängen und stürzte. Der Mann fiel mit

seinem Kopf direkt auf die Bordsteinkante und verletzte sich. Der Fahrradhelm

des Seniors verhinderte Schlimmeres. Ein Rettungswagen brachte den Biker im

Anschluss zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus. Das Fahrrad nahmen

die Beamten mit und übergaben es der Ehefrau des Gestürzten.

Nach Schlag ins Gesicht geht Brille zu Bruch

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Körperverletzung rückte am Sonntagabend eine

Polizeistreife in die Richard-Wagner-Straße aus. Wie bisher bekannt ist, kam es

dort zum Streit zwischen einer Frau und zwei Männern. Nachdem die beiden Herren

genug von dem Disput hatten und weitergehen wollten, schlug die 26-Jährige dem

67-Jährigen von hinten ins Gesicht. Hierbei verlor der Mann seine Brille, die

auf dem Boden zu Bruch ging. Die Polizei hat eine Strafanzeige gegen die Frau

aufgenommen. Die Hintergründe des Streits sind derzeit Inhalt der Ermittlungen.

|kfa

Fußgängerin schätzt Fußweg falsch ein

Kaiserslautern (ots) – Aufmerksame Autofahrer meldeten der Polizei am

Sonntagmittag eine Frau auf der Lauterstraße zwischen Kaiserslautern und

Otterbach. Sie machten sich sorgen, da die Seniorin ganz allein auf der viel

befahrenen Straße unterwegs war. Eine Streife traf die 92-jährige an. Den

Beamten gegenüber erläuterte die Frau, dass sie von Kaiserslautern nach

Erfenbach zum Fuchsdellfest wollte und die Länge des Fußwegs falsch enigeschätzt

habe. Nachdem die Polizisten sich versicherten, dass es die Rentnerin wohl auf

war, brachten sie die Frau zu ihrem angepeilten Zielort. |kfa

Plötzlich war das Motorrad weg

Kaiserslautern (ots) – Eine 21-Jährige meldete der Polizei am Samstag, dass ihr

Motorrad gestohlen wurde. Die KTM-Maschine stand zwischen 3 Uhr und 4:30 Uhr in

der Pirmasenser Straße vor der Hausnummer 90. Wer sich mit dem Zweirad aus dem

Staub gemacht hat, ist derzeit Inhalt der polizeilichen Ermittlung. Hinweise zum

Täter oder zum Verbleib des Kraftrads nimmt die Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa