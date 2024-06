Reifenpanne fördert gefälschten Führerschein zu Tage A 61/Daxweiler (ots)

Verkehrsteilnehmer meldeten am 24.6.2024 gegen 19:30 Uhr einen PKW, der auf der A 61 in Höhe Daxweiler mit einer Panne liegengeblieben war. Da das Fahrzeug teils auf der Fahrbahn stehen sollte, kontrollierte die Polizei, ob eine Gefahrensituation vorlag. Bei der Überprüfung des 27-jährigen Fahrers stellte sich dann heraus, dass dieser eine gefälschte Führerscheinkarte vorgelegt hatte. Der 27-Jährige räumte auf Vorhalt ein, dass es sich um eine Fälschung handelte. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt und der Mann muss mit einem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung rechnen.

Nieder-Olm Betrüger späht Pin aus – Phänomen „Shoulder-Surfing“

Nieder-Olm (ots) – 22.06.2024 – 16:30 Uhr

Am Montagmittag zeigte eine Frau bei der Kriminalpolizei einen Betrug an, bei

dem ihr Bankkarten-Pin ausgespäht und missbräuchlich Geld vom Konto abgebucht

worden war. Wie kam es dazu?

Eine 73-jährige Frau aus Nieder-Olm wollte am Samstag, gegen 16:30 Uhr

Kontoauszüge bei einer Bank in der Pariser Straße holen. Zuvor hatte sie bereits

Geld am Automaten abgehoben und war dabei in ein Gespräch mit einem unbekannten

Mann verwickelt worden. Als sie plötzlich ihre Bankkarte vermisste, half ihr der

freundliche Mann noch beim Suchen. Erst in Nachgang wurde der Frau klar, dass

der Betrüger ihre Karte an sich genommen und bei der Pin-Eingabe zuvor über ihre

Schulter geschaut hatte.

Auf Nachfrage bei ihrer Bank erfuhr die Frau schließlich, dass drei

unberechtigte Abbuchungen vom Konto erfolgt sind und ihr ein Schaden von über

2000 EUR entstanden ist.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Mehrere beschädigte Fahrzeuge durch verlorene Ladung auf der A61

Bingen am Rhein (ots) – Am Montag gegen 23:30 Uhr wurden insgesamt gleich acht

Fahrzeuge aufgrund verlorener Ladung auf der A61 beschädigt. Ein bislang

unbekanntes Fahrzeug war scheinbar in Richtung Ludwigshafen unterwegs und verlor

auf Höhe des Autobahndreieckes Nahetal zwei Metallauffahrrampen. Mit diesen etwa

1,5m langen Rampen können (Bau-) Fahrzeuge auf einen Tieflader oder Anhänger

gefahren werden.

Eine Rampe wurde auf die Gegenfahrspur geschleudert und beschädigte dort

ebenfalls zwei Fahrzeuge. Die acht Fahrzeuge überfuhren die massiven Gegenstände

und es kam zu Schäden in Form von geplatzten Reifen, beschädigten Felgen und

Stoßstangen. Gleich sechs Fahrzeuge mussten daraufhin abgeschleppt werden.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Neben weiteren Geschädigten wird dringend der Verlierer der Auffahrrampen

gesucht. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

(06701-9190) zu wenden.

Unfall mit über 2,9 Promille verursacht

A 61/Daxweiler (ots) – Einen PKW, der in starken Schlangenlinien auf der A 61 im

Bereich der Baustelle zwischen Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Hunsrück

West geführt wurde, meldeten besorgte Verkehrsteilnehmer der Polizei am

22.6.2024 gegen 22:40 Uhr. Der PKW habe den Angaben zufolge schon mehrfach die

Schutzplanken berührt. Das Fahrzeug würde in der Baustelle stehen. Bei

Eintreffen einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim fanden die

Beamten den 38-Jährigen Fahrer des PKW deutlich alkoholisiert vor. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp über 2,9 Promille. Die Beamten nahmen mit

Unterstützung einer Streife der Polizeiautobahnstation Mendig den Unfall auf.

Der 38-Jährige musste anschließend mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Der beschädigte PKW

wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Der

38-Jährige sieht nun einem Strafverfahren entgegen. Ihm drohen mindestens eine

Geldstrafe und ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

A 61/Zotzenheim (ots) – Bei der Kontrolle eines 35-jährigen PKW-Fahrers am

23.6.2024 gegen 15:40 Uhr auf dem Parkplatz Steingewann an der A 61 bei

Zotzenheim gab der Fahrer zunächst die Personalien seines Bruders an. Bei der

näheren Überprüfung stellte die Streife der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim jedoch fest, dass die Angaben nicht stimmten. Auch der Grund war

schnell offensichtlich. Der 35-Jährige verfügt nämlich über keine Fahrerlaubnis.

Zudem stellten die Polizisten bei dem Mann Anzeichen auf Drogeneinfluss fest.

Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Da der 35-Jährige schon mehrfach wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war, wurde dessen PKW auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft sichergestellt. Im Fahrzeug hatte der Mann zudem eine größere

Menge Treibstoff in mehreren Kanistern. Für deren Herkunft konnte der Mann keine

plausiblen Angaben machen bzw. Nachweise vorlegen. Daher wurde auch der

Treibstoff sichergestellt. Der Fahrer musste anschließend mit zur Dienststelle,

wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubs, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verdacht des

Diebstahls sowie einer Anzeige wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss rechnen.

Johannisfest – ruhiges Wochenende für die Polizei

Mainz (ots) – Das Johannisfest ist auch für die Mainzer Polizei weiterhin ein

schönes Familienfest. An allen Tagen blieb es aus polizeilicher Sicht ruhig und

die tausenden Besucherinnen und Besucher feierten friedlich bis in die späte

Nacht. Am heutigen, letzten Tag verweisen wir nochmals auf die Informationen der

Stadt Mainz zu den Sperrmaßnahmen anlässlich des Feuerwerks gegen 22:30 Uhr.

Informationen der Stadt Mainz:

https://www.mainzer-johannisnacht.de/

Zusätzliche Sperrungen zum Feuerwerk: Theodor-Heuss-Brücke und – neu –

Rheinachse Am Montagabend um 22.30 Uhr startet das traditionelle Feuerwerk – wie

in den vergangenen beiden Jahren nördlich der Theodor-Heuss-Brücke auf Höhe des

Kurfürstlichen Schlosses. Erstmals wird in diesem Jahr neben der

Theodor-Heuss-Brücke auch die Rheinachse zwischen Fischtorplatz und Kaisertor

gesperrt sein. Grund ist der erhöhte Fußverkehr rund um das Feuerwerk.

Sperrzeiten:

Rheinachse: Montag, 24.6.2024, 21.45 Uhr – Dienstag, 25.06.2024, 01.00 Uhr

(Individualverkehr)

Theodor-Heuss-Brücke: 24.06.2024 21.45 Uhr – Dienstag, 25.05.2024, 01.00 Uhr

(Individualverkehr und ÖPNV) Für den ÖPNV wieder frei ab 23.30 Uhr

Das Besucheraufkommen in diesem Bereich wird stetig durch die

Veranstaltungsleitung sowie die Polizei beobachtet und das Ende der Sperrzeiten

ggf. nach vorne verlegt.

Hinweis:

Die Parkhäuser Rheinufergarage, Rheingoldhalle/Rathaus und Löhrstraße sind ab

21.30 Uhr bis zum Ende der Sperrzeiten nicht erreichbar. Vom Parkhaus Brand wird

in diesem Zeitraum lediglich die Ausfahrt Richtung Quintinsstraße (nach links)

möglich sein.

Abfahrtskontrollen der pausierenden LKW-Fahrer entlang der A61

Worms / Stromberg (ots) – Am Sonntagabend wurden durch Einsatzkräfte der

Autobahnpolizei Gau-Bickelheim Abfahrtskontrollen entlang der A61, insbesondere

auf den großen Rastplätzen Hunsrück (bei Stromberg) und Wonnegau (Worms)

durchgeführt. Ziel dieser Maßnahmen ist es, pausierende LKW-Fahrer, die am

Montag ihre Weiterfahrt antreten wollen, auf ihre Fahrtüchtigkeit zu überprüfen.

Von den knapp 90 kontrollierten LKW-Fahrern waren 17 alkoholisiert. Sieben davon

hatten Werte jenseits der 1,1 Promille und waren derart stark betrunken, dass

ihnen die angedachte Weiterfahrt untersagt werden musste, bis sie ihren Rausch

ausgeschlafen haben.

Die zwei traurigen Spitzenreiter waren jeweils bei knapp 2,3 Promille. So wie

die meisten anderen waren sie der Meinung, dass sie nach dem Schlafen gehen

wieder nüchtern und fahrtauglich seien. Erst wenn ihre Atemalkoholkonzentration

im gesetzlichen Rahmen ist, wird die polizeiliche Untersagung wieder aufgehoben.

Dies könnte bei solch hohen Werten bis zu 24 Std. dauern.