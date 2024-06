Warnung vor Trickbetrügern

VG Wörrstadt/Wöllstein (ots)

Am vergangenen Wochenende war ein Trickbetrüger in den Verbandsgemeinden Wörrstadt und Wöllstein unterwegs. Der Polizei sind bislang insgesamt drei Fälle aus den Gemeinden Gau-Bickelheim, Wöllstein und Wallertheim bekannt geworden. Eine männliche Person klingelte dort bei Senioren und gab sich als Mitarbeiter der Pflegeversicherung aus der offene Geldforderungen eintreiben würde. Bei Barzahlung würde die sonst fällige Mahngebühr entfallen. In einem Fall wurden dem Mann leider tatsächlich 1600,- EUR Bargeld übergeben. Er wird als 30 – 40 Jahre alt beschrieben, war schlank und hatte helle Haare. Außerdem trug er in allen Fällen einen Mundschutz.

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung!

Fordern Sie einen Dienstausweis und überprüfen Sie die Angaben

bei der entsprechenden Institution.

bei der entsprechenden Institution. Bezahlen Sie keine Geldbeträge für angebliche/Ihnen nicht

bekannte Rechnungen an der Haustür.

bekannte Rechnungen an der Haustür. Melden Sie verdächtige Vorfälle umgehend bei der Polizei.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder selbst Opfer eines Betruges geworden sind werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Wörrstadt oder der Polizeiinspektion in Alzey zu melden.

Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Alzey (ots)

Am gestrigen Montag wurde ein 72 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Mann befuhr gegen 12:20 Uhr die Landesstraße 406 aus Richtung Köbig-Kreisel kommend in Richtung Framersheim. Auf Höhe des Industriegebietes wollte er nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Eine hinter ihm fahrende 50-jährige Pkw-Fahrerin setzte jedoch im selben Moment zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei sich der Rollerfahrer leicht verletzte. Er wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000,- EUR geschätzt.

Reifenpanne fördert gefälschten Führerschein zu Tage

A 61/Daxweiler (ots) – Verkehrsteilnehmer meldeten am 24.6.2024 gegen 19:30 Uhr

einen PKW, der auf der A 61 in Höhe Daxweiler mit einer Panne liegengeblieben

war. Da das Fahrzeug teils auf der Fahrbahn stehen sollte, kontrollierte die

Polizei, ob eine Gefahrensituation vorlag. Bei der Überprüfung des 27-jährigen

Fahrers stellte sich dann heraus, dass dieser eine gefälschte Führerscheinkarte

vorgelegt hatte. Der 27-Jährige räumte auf Vorhalt ein, dass es sich um eine

Fälschung handelte. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt und der

Mann muss mit einem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung rechnen.

Presseaufruf nach zurückliegender Körperverletzung – Tatopfer gesucht

Worms (ots) – Bereits am 20.04.24 gegen 16:30 Uhr kam es am Hinterausgang des

Wormser Hauptbahnhofes zu einer gefährlichen Körperverletzung. Laut

Zeugenaussagen wurde ein etwa 60-jähriger Mann, der gerade am Kofferraum seines

Pkw stand, unvermittelt von einer bereits identifizierten dunkelhäutigen

männlichen Person attackiert. Der Geschädigte verließ den Tatort mit seinem Pkw

noch vor Eintreffen der Polizei.

Das Tatopfer wird dringend gebeten sich mit der Kriminalinspektion Ludwigshafen

in Verbindung zu setzen.

Missverständnis bei Personalienaustausch nach Verkehrsunfall

Worms (ots) – Am Montag, den 17.06.2024, kam es gegen 15:20 Uhr zu einem

Verkehrsunfall in der Bürgerhofgasse. Hier beabsichtigte ein 19-jähriger

Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug rückwärts in eine Parktasche einzufahren.

Hierbei fuhr ihm der Fahrzeugführer eines roten Dacia von hinten auf. An beiden

Fahrzeugen entstand dabei Sachschaden. Im Rahmen des anschließenden

Personalienaustauschs kam es zwischen den beiden Unfallbeteiligten zu einem

Missverständnis, weshalb die erforderlichen Daten nicht ordnungsgemäß

ausgetauscht wurden. Der Fahrer des roten Dacia wird deshalb gebeten, sich

telefonisch oder per E-Mail bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.

Fahrer unter THC-Einfluss

Alzey (ots)

Am Sonntag den 23.06.2024 wurde durch Beamte der PI Alzey in der Zeit von 11.00 – 13.00 Uhr in der Ostdeutschen Straße in Alzey eine Kontrollstelle zur Überwachung des fließenden Verkehrs eingerichtet. Von 15 kontrollieren Fahrzeugführer wurden fünf verwarnt. Bei einem Fahrzeug stellten die Beamten abgefahrene Reifen fest, weshalb gegen den Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt wird. Bei einem 47 Jahre alten Pkw-Fahrer ergaben sich während der Kontrolle Hinweise darauf, dass er unter der Einwirkung berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Vortest reagierte dann auch positiv auf THC. Zur weiteren Klärung wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Betrunken gegen Laterne gefahren.

Alzey (ots)

Am frühen Samstagmorgen meldete ein Zeuge gegen 02:30 Uhr der Polizei eine beschädigte Straßenlaterne in der Karl-Heinz-Kipp-Straße in Alzey. Eine Funkwagenbesatzung der PI Alzey konnte dort neben der umgefahrenen Laterne auch das Kennzeichen des mutmaßlichen Unfallverursachers vorfinden. Noch während der Unfallaufnahme kam dann der 21-Jährige mutmaßliche Unfallverursacher an die Unfallstelle zurückgefahren. Im Zuge der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass dieser erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Während der Kontrolle verlor der Fahrer außerdem kurzzeitig das Bewusstsein, weshalb er zur weiteren Untersuchung durch einen verständigten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Dort wurde ihm dann auch auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Diebstahl auf Hauptfriedhof „Hochheimer Höhe“

Worms, Neuhausen (ots) – Bislang unbekannte Täter haben von dem Wormser

Hauptfriedhof zwei Blumenvasen und circa 150 Namensschilder eines Massengrabes

für Verstorbene aus dem 2. Weltkrieg entwendet. Der Tatzeitraum kann nicht

eingegrenzt werden, festgestellt wurde der Diebstahl am 23.06.2024 gegen 17:30

Uhr.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241- 8520 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.