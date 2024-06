Heidelberg: Taschendiebstahl in Altstadt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Samstagmittag gegen 13 Uhr hat eine bislang unbekannte

Täterschaft in der Hauptstraße einer 88-jährigen Frau eine Tasche aus ihrem

Stoffbeutel entwendet, die sie am Arm trug. Hierin befand sich neben einem

Mobiltelefon auch ein Portemonnaie sowie diverse Schlüssel. Die Frau bemerkte

den Diebstahl zu spät, sodass die Täterschaft unerkannt flüchten konnte.

Zwischen 13:30 Uhr und 14 Uhr kam es ebenfalls in der Hauptstraße zu einem

Diebstahl durch eine unbekannte Täterschaft, bei dem aus der Handtasche einer

52-Jährigen der Geldbeutel entwendet wurde. Hierin befanden sich neben

Geldkarten auch Bargeld in Höhe von etwa 150 Euro.

Zudem wurde gegen 14 Uhr in gleicher Straße durch eine unbekannte Täterschaft

ein Portemonnaie aus einem Rucksack entwendet, den eine Frau auf dem Rücken

trug. Hierin befanden sich knapp 400 Euro Bargeld, welches erbeutet wurde. Die

Geldbörse, in der sich das Geld befand, wurde zurückgelassen, als die

Täterschaft die Flucht ergriff. Die Gesamthöhe der Diebstahlsschäden kann

derzeit nicht beziffert werden. Ob diese Taten im Zusammenhang stehen, ist Teil

der derzeitigen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstahlshandlungen mitteilen können,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefonnummer

06221 / 1857-0 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Rennradfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit PKW

Heidelberg (ots) – Am Samstag fuhr ein 19-jähriger Rennradfahrer auf der

Steubenstraße in Richtung Handschuhsheimer Landstraße und wurde auf Höhe der

Kreuzung zur Blumenthalstraße von einem 81-jährigen Ford-Fahrer erfasst.

Der Autofahrer fuhr entlang der Steubenstraße, wollte nach links in die

Blumenthalstraße abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Rennradfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß, sodass der Radfahrer stürzte und mit leichten

Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf knapp 2.500 Euro geschätzt.

Heidelberg: Motorradfahrer fährt auf PKW auf und verletzt sich schwer

Heidelberg (ots) – Am Samstagmittag gegen 14 Uhr fuhren ein 55-jähriger

VW-Fahrer und ein 59-Jähriger auf seiner Moto Guzzi auf der Speyerer Straße in

Richtung Schwetzingen. Der VW musste aufgrund des Verkehrs vor ihm sein Fahrzeug

abbremsen. Der Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug

des 55-Jährigen auf. Hierbei stürzte der Zweiradfahrer und zog sich schwere

Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht. Der Mann im VW blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an

beiden Fahrzeugen liegt bei rund 7.000 Euro.