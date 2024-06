Kronau – 66-Jährige nach mutmaßlicher Tötung ihres Ehemanns in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Eine 66-jährige Frau steht im dringenden Tatverdacht am Freitagmorgen ihren

Ehemann getötet zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde sie

am Samstagvormittag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll es in der Nacht auf Freitag in der

gemeinsamen Wohnung in Kronau zwischen den Eheleuten zum Streit gekommen sein.

In dessen Verlauf soll die Beschuldigte ihren 74-jährigen Ehemann tödlich

verletzt haben.

Polizeibeamte nahmen die Tatverdächtige am Morgen an deren Wohnanschrift

widerstandslos vorläufig fest. Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod

des leblos in der Wohnung liegenden Mannes feststellen.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal, auch zu den Hintergründen

der mutmaßlichen Tat, dauern an.

Rheinstetten – Betrüger erbeuten Bargeld mit „Schockanruf“

Karlsruhe (ots) – Betrügern gelang es am Donnerstagmittag eine 79-jährige Frau

aus Neuburgweiher zu täuschen und eine hohe Bargeldsumme zu erbeuten.

Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen die Betrüger am Donnerstagmittag gegen 12:30

Uhr telefonisch Kontakt mit der 79-Jährigen auf. Am Telefon war eine

vermeintliche Mitarbeiterin des Amtsgerichts, die vorgab, die Tochter der

79-jährigen Frau habe einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht und müsse

deswegen in Haft. Die Anruferin forderte die Seniorin während des Telefonats zur

Zahlung von mehreren Zehntausend Euro auf, um eine Entlassung ihrer Tochter

gegen Kaution zu ermöglichen. Im guten Glauben, ihrer Tochter aus der misslichen

Lage zu helfen, übergab die Geschädigte gegen 14:00 Uhr das Geld an ihrer

Haustür an einen bislang unbekannten Mann.

Der Abholer soll circa 168 cm bis 170 cm groß und von schlanker Statur gewesen

sein. Er habe dunkelbraune Haare und einen langen Vollbart gehabt, wobei der

Bart nur das Kinn sowie die Wangen bedeckte. Die Geschädigte schätze ihn auf

etwa 45 Jahre. Der Mann trug eine dunkelblaue Jacke und ein hellblaues Hemd,

wodurch bei der Geschädigten der Eindruck erweckt wurde, es handele sich um

einen Polizeibeamten.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen,

die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise

zum beschriebenen Geldabholer geben können, sich unter der Rufnummer 0721

666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Karlsruhe – Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub in Wohnung

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf

Donnerstag offenbar gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in Hohenwettersbach und

überfielen den Bewohner.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge brachen die Unbekannten wohl im Zeitraum

zwischen 22:30 Uhr und 02:00 Uhr in das Einfamilienhaus in der Tiefentalstraße

ein und zwangen dort den Hausbesitzer gewaltsam zur Herausgabe von Bargeld sowie

seines Mobiltelefons. Vermutlich auf der Suche nach Wertgegenständen

durchsuchten die drei Tatverdächtigen anschließend weitere Räume bevor sie dann

unerkannt aus dem Anwesen flüchteten.

Bei den vermeintlichen Räubern soll es sich laut dem Tatopfer um zwei Männer und

eine Frau im Alter von etwa 25 bis 35 Jahren gehandelt haben. Sie seien schwarz

gekleidet und maskiert gewesen und hätten in einer vermutlich osteuropäischen

Sprache miteinander gesprochen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, unter

der Rufnummer 0721 666 5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden. Von besonderem

Interesse für die Polizei sind auch mögliche verdächtige Wahrnehmungen in den

vergangenen Tagen und Wochen.

Karlsruhe – 76-jähriger Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 76 Jahre alter Radfahrer stürzte am Donnerstagabend auf

einer Geh- und Radweg Überführung des Adenauerrings und zog sich dabei schwere

Kopfverletzungen zu.

Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr der Senior gegen 19:20 Uhr

auf der Linkenheimer Allee in Richtung Norden. Beim Passieren der Überführung

über den Adenauerring geriet er auf abschüssiger Strecke in eine leichte

Schräglage und verlor dabei offenbar die Kontrolle über sein Gefährt. Der

76-Jährige stürzte und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Dabei zog er sich

schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Karlsruhe – Täter flüchtet nach Körperverletzung in Oberreut – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach mehreren Körperverletzungen in Oberreut am frühen

Mittwochmorgen sucht die Polizei nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es zwischen einem noch unbekannten

Tatverdächtigen und mehreren Schaustellern auf dem Kerweplatz in der

Bonhoefferstraße gegen 02:00 Uhr zu einem Streit. Vorausgegangen war dem Disput

mutmaßlich ein Diebstahl von Kohlensäureflaschen des späteren Tatverdächtigen

und eines Begleiters aus einem Verkaufsstand etwa eine Stunde zuvor.

Aus den zunächst verbalen Streitigkeiten entwickelte sich eine handfeste

Auseinandersetzung, bei der der etwa 30-jährige Unbekannte offenbar zunächst mit

Fäusten auf zwei Schausteller im Alter von 28 und 40 Jahren losging und mit

einem Messer gedroht haben soll. Des Weiteren habe der Aggressor eine

Bierflasche in Richtung eines der Geschädigten geworfen. Das Wurfgeschoss

verfehlte den Mann, beschädigte aber ein abgestelltes Auto. Ein 24-Jähriger, den

der Tatverdächtige ebenfalls körperlich angriff, trug eine leicht blutende

Handverletzung davon. Ob das Messer hierfür verwendet wurde, ist noch Gegenstand

der Ermittlungen. Die beiden 28 Jahre und 40 Jahre alten Geschädigten erlitten

durch die Faustschläge leichte Verletzungen im Gesicht. Trotz einer umgehend

eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten der mutmaßliche Täter und sein ca.

25-jähriger Begleiter nicht mehr festgestellt werden.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der

Telefonnummer 0721 666-3411 entgegen.

Bretten – Autokorso sorgt für Verkehrsbehinderungen

Karlsruhe (ots) – Ein Autokorso anlässlich des Siegs der türkischen

Fußballnationalmannschaft beim Vorrundenspiel der UEFA Euro 2024 gegen Georgien

sorgte am Dienstagabend in Bretten für zahlreiche Verkehrsbehinderungen.

Nach Spielende bildete sich gegen 20:20 Uhr ein Autokorso mit rund 40 Fahrzeugen

und zahlreichen Fußgängern, die hupend und jubelnd durch die Innenstadt zogen.

Im Bereich des Engelsbergs und der Pforzheimer Straße stoppte der Korso

schließlich und aus der Menge heraus wurde vereinzelt Pyrotechnik abgebrannt.

Anschließend zogen die Feiernden flankiert von mehreren Polizeistreifen weiter

in Richtung Pforzheimer Straße bis zum Kraichgaucenter. Gegen 22:00 Uhr löste

sich der Autokorso schließlich auf. Während der Feierlichkeiten kam es rund um

die Aufzugsstrecke zu massiven Verkehrsbehinderungen, sodass der Fahrzeugverkehr

zeitweise nahezu zum Erliegen kam. Als Polizeibeamte die Personalien eines

Teilnehmers feststellen wollten, widersetzte sich der Mann den Anweisungen und

drohte den Beamten. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.