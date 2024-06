Mannheim: Alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs.

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr befuhr die Fahrerin

eines Pkw Citroen den Friedrichsring und wurde durch eine Funkwagenstreife des

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle

unterzogen. Im persönlichen Gespräch erlangten die Beamten Hinweise, welche auf

den Konsum berauschender Mittel hindeuteten. Ein freiwillig durchgeführter Test

ergab einen Atemalkoholwert von 0,75 Promille. Der 28jährigen Fahrzeugführerin

aus Ludwigshafen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Anzeige einer

Ordnungswidrigkeit wird an die Stadt Mannheim vorgelegt.

Mannheim: Poser verursachen Unfall – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen um kurz vor 01 Uhr kollidierte ein

Maserati im Quadrat O7 mit einem Baum, welcher am Straßenrand stand. Ersten

Ermittlungen zufolge soll der Fahrer des Maserati sowie der noch unbekannte

Fahrer eines Audi R8 hintereinander hergefahren sein und bei sehr geringem

Sicherheitsabstand wiederholt stark beschleunigt haben. Aus noch unbekannter

Ursache bremste der Audi-Fahrer plötzlich stark ab, wonach der Fahrer des

Maserati ein Ausweichmanöver durchführte, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Hierbei kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von mehr als 15.000 Euro. Durch die Wucht des Aufpralls

wurde der Baum entwurzelt und musste von der Feuerwehr beseitigt werden. Derzeit

ist noch nicht abschließend geklärt, wer der Fahrer des Maserati war. Mehreren

Zeugen zufolge wird er wie folgt beschrieben: Männlich, „südländisches“

Erscheinungsbild und soll eine weiße Hose getragen haben. Wer Angaben zur

Identität des Fahrers machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer

0621/174-4222 zu melden.

Mannheim: Audi A6 in der Neckarstadt-West entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am Donnerstag

zwischen 02:30 Uhr und 13:50 Uhr einen schwarzen Audi A6. Das Auto war in der

Mittelstraße geparkt und abgeschlossen. Der Diebstahlswert wird auf 25.000 Euro

geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur bislang unbekannten Täterschaft

mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621/ 3301-0 zu melden.

Mannheim: 6.500 Euro Bargeld aus Auto entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr

entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft Bargeld in Höhe von etwa 6.500

Euro aus einem Mercedes-Benz, der im Quadrat I 1 geparkt war. Hinweise auf

Beschädigungen am Fahrzeug liegen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht vor.

Anschließend konnte die Täterschaft unerkannt flüchten.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Mannheim-Oststadt hat die weiteren

Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder der

Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0621/174-3310 bei dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

Mannheim: Brandgeschehen – Einsatz von Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst

Mannheim (ots) – Gestern Vormittag wurde der Berufsfeuerwehr Mannheim gegen

10:15 Uhr ein Wohnungsbrand in der Bürgermeister-Fuchs-Straße im Stadtteil

Neckarstadt-West gemeldet. Vor Ort konnte der Ursprung des Feuers einer

Dachgeschosswohnung zugeordnet werden. Durch die Feuerwehr konnte der Brand

schnell gelöscht werden. Ein 47-jähriger Bewohner des Hauses wurde aufgrund des

Verdachts einer Rauchgasintoxikation in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

Drei weitere Anwohner konnten nach ärztlicher Betreuung vor Ort unverletzt

entlassen werden. Durch die Rauch -und Brandschäden ist die Dachgeschosswohnung

zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ebenso ist die

Brandursache noch unbekannt und Teil der aktuellen Ermittlungen. Die übrigen

Bewohner des Wohnhauses konnten nach Beendigung der Maßnahmen durch die

Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.