Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Sumpfschildkröte ausgesetzt – Zeugen gesucht

Epfenbach (ots) – Einer aufmerksamen Zeugin fiel am Freitagabend, gg. 19:15 Uhr,

ein Fahrzeug auf, welches zunächst an einem Stromkasten im Bethelweg anhielt und

kurz darauf wieder weiterfuhr. Bei der Nachschau konnte an besagter Stelle eine

Schildkröte aufgefunden werden. Diese wurde im Anschluss von den Findern zum

Polizeirevier Sinsheim verbracht. Recherchen ergaben, dass es sich um eine

europäische Sumpfschildkröte handelt. Das Panzertier erhielt bei der Polizei

Obdach und wurde von den Beamten mit Speis und Trank versorgt. Anschließend

wurde es in eine entsprechende Pflegestelle verbracht.

Zu dem Pkw konnten bislang keine näheren Erkenntnisse gewonnen werden. Weitere

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0, zu melden.

Weinheim/RNK: Fußgänger mit Pfefferspray attackiert – Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Von Freitag auf Samstag, gegen Mitternacht, wurde der Polizei

eine männliche schreiende Person auf dem Marktplatz in Weinheim gemeldet. Als

die Streife dort eintraf, klagte der 46-Jährige über Schmerzen im Gesicht. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Mann im Bereich Bahnhofstraße/Bergstraße

von einer bislang unbekannten dreiköpfigen männlichen Personengruppe

angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Hierbei habe ihm einer der jungen

Männer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Die Gruppierung entfernte sich

hiernach in verschiedene Richtungen.

Der verletzte Mann wurde vor Ort von einem hinzugerufenen Krankenwagen versorgt

und konnte anschließend seinen Weg wieder fortsetzen.

Bei der Personengruppe handelte es sich um drei junge Männer, ca. 18 Jahre alt,

ca. 1,80 m groß, alle dunkel gekleidet, wobei eine Person ein weißes Oberteil

trug.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0, in Verbindung zu setzen.

Meckesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Schamloses Diebes-Duo nach erneutem Diebstahl aus dem „Eier-Häusle“ vorläufig festgenommen

Meckesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen

konnten am Donnerstagvormittag gegen 10:40 Uhr zwei Männer festgenommen werden,

die zuvor mehrere Eier sowie Nudelpackungen im Wert von über 30 Euro

entwendeten. Die beiden Männer im Alter von 31 und 38 Jahren betraten am

Vormittag ein sogenanntes „Eier-Häusel“ eines Bauernhofs in der

Prof.-Kehrer-Straße und bedienten sich an den zum Verkauf bereitgestellten Eiern

und Nudeln. Nachdem sie die Ware in ihre Rucksäcke verstauten, entfernten sich

die Männer in Richtung „alla-Hopp!“-Anlage, ohne die Warenartikel zu bezahlen.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Diebe

unweit der Tatörtlichkeit angetroffen werden. Bei ihrer Durchsuchung fanden die

Beamtinnen und Beamten des Polizeipostens Meckesheim das Diebesgut in den

Rucksäcken auf. Das Diebes-Duo wurde vorläufig festgenommen und für die

Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen auf den Polizeiposten

gebracht. Im Nachgang konnte den Männern ein vergangener Diebstahl vom

27.05.2024 nachgewiesen werden, bei dem ebenfalls Waren im Wert von 50 Euro aus

dem „Eier-Häusel“ entwendet wurden. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden die

Männer wieder auf freien Fuß entlassen.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt Audi – Zeugenaufruf!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Mittwochabend, 21 Uhr und

Donnerstagmorgen, 7 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Täter mit einem

spitzen Gegenstand einen in der Körnerstraße geparkten Audi. Das Fahrzeug wurde

an mehreren Stellen im Bereich der Motorhaube, Stoßstange und des Radkastens

verkratzt. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 4.000 Euro. Zeugen, welche

Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 in Verbindung zu setzen.

Rhein-Neckar-Kreis / Hockenheim: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorradfahrer, eine Person verletzt.

Mannheim (ots) – Am 20.06.2024 gegen 18.54 Uhr befuhr ein 23jähriger Kradfahrer

die K4250 Höhe Hockenheim. Hierbei überholte der Motorradfahrer, nach jetzigem

Erkenntnisstand mit überhöhter Geschwindigkeit, verbotswidrig eine vor ihm

befindliche Fahrzeugkolonne (3 Pkw). Der erste Pkw der Kolonne überholte

ordnunsggemäß einen auf der Fahrbahn befindlichen Rennradfahrer, und scherte

hierzu nach links aus. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit des

Motorradfahrers, konnte dieser trotz eines Bremsmanövers nicht mehr rechtzeitig

bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeugheck des ausscherenden Pkw. Der

23jährige verlor die Kontrolle über sein Kraftrad, stürzte zu Boden und zog sich

schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde durch einen

Rettungshubschrauber in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. An den beiden

Kraftfahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der

Pkw sowie das Motorrad wurden durch eine Fachfirma abgeschleppt. Die Fahrbahn

war während des Einsatzes des Rettungshubschraubers sowie der Unfallaufnahme für

eine Dauer von 40 Minuten zum teil gesperrt. Der Verkehr konnte über einen in

der Nähe befindlichen Parkpaltz umgeleitet werden.