Bad Kreuznach: Die Polizei-News

Mehrere Trunkenheitsfahrten im Dienstgebiet

Bad Kreuznach (ots)

Gleich mehrere Trunkenheitsfahrten stellten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle im Verlaufe des Freitagabends fest. Den Anfang machte gegen 21 Uhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer. Bei der Verkehrskontrolle in der Ortslage Hargesheim verlief ein Urintest positiv auf THC und Kokain. Kurz vor Mitternacht ging der Polizei dann im Stadtgebiet Bad Kreuznach eine 23-jährige PKW-Fahrerin ins Netz, auch sie stand unter BtM-Einfluss (Urintest THC positiv). Keine zwei Stunden später konnte dann ein 59-jähriger PKW-Fahrer in der Gemarkung Rüdesheim dabei festgestellt werden, wie er bei einer Atemalkoholkonzentration von über 1,4 Promille auf der L236 unterwegs war. Im Rahmen der Maßnahme wurde bekannt, dass er darüber hinaus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Bei den drei Fahrzeugführenden wurde jeweils die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt in allen Fällen untersagt.

Auto fährt in Getränkemarkt – Fahrzeug beschleunigte auf Grund Unachtsamkeit des Fahrzeugführers

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag den 21.06.2024 kam es gegen 11:40 Uhr auf einem Parkplatz eines Getränkemarkts in Bad Kreuznach zu einem Unfall. Ein 61-jähriger Fahrzeugführer vergas beim Aussteigen den Motor abzustellen und das Fahrzeug gegen das Wegrollen zu sichern. Als der Fahrzeugführer gerade dabei war das Fahrzeug zu verlassen, geriet dieser mit seinem rechten Fuß auf das Gaspedal, wodurch das Fahrzeug beschleunigte und rückwärts in Richtung Eingangsbereich des Getränkemarkts fuhr. Dort stieß dieser gegen ein Einkaufswagenhäuschen und mehrere Wasserkisten, welche vor dem Eingang aufgestellt waren. Glücklicherweise wurden weder der Autofahrer selbst, noch umstehende Kunden verletzt oder gefährdet. Es dürfte ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich entstanden sein.

Diebstahl an Balkonkraftwerk; Zeugen gesucht!

Kirn (ots)

In der Nacht vom 20.06.2024 auf den 21.06.2024, zwischen 21:00 Uhr und 08:00 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Tschepke-Straße zu einem dreisten Diebstahl an einem Balkonkraftwerk. Nach den bisherigen Ermittlungen verschafften sich die unbekannten Täter zunächst Zutritt auf das Privatgrundstück des Einfamilienhauses, auf dem sie anschließend mehrere Hauptbestandteile des Balkonkraftwerks entwendeten. Der dadurch entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1800 EUR beziffert. Potentielle Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.