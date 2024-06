Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW

Heidelberg (ots) – Wie bereits berichtet, kam es am Freitag, gegen 11:45 Uhr, zu

einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 43-jährige Tesla-Fahrerin die

Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz. Etwa auf Höhe der Thibautstraße

wollte diese nach links abbiegen, überquerte die Schienen und kollidierte mit

einer Straßenbahn, welche ebenfalls in Richtung Bismarckplatz unterwegs war. Der

27-jährige Straßenbahnfahrer konnte die drohende Kollision nicht mehr

verhindern. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und zur näheren

Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Am Tesla und an der Straßenbahn

entstand ein Schaden von jeweils ca. 30.000 Euro.

Der Verkehrsunfall wurde durch den Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

Heidelberg: Schwere räuberische Erpressung am Bismarckplatz – Unbekannte bedrohen Jugendliche – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Zwei bislang unbekannte männliche Täter bedrohten am

Donnerstagabend gegen 21 Uhr drei 17-jährige Jugendliche und forderten die

Herausgabe deren Bargeldes. Die Jugendlichen hielten sich an den Bushaltestellen

am Bismarckplatz auf, als zwei unbekannte männliche Personen an das Trio

herantraten und diese aufforderten, ihr mitgeführtes Bargeld auszuhändigen. Als

sich die Jugendlichen weigerten und der Forderungen nicht nachkamen, drückte

einer der Täter einem 17-Jährigen eine brennende Zigarette auf den Unterarm.

Daraufhin händigte einer der Jugendlichen einen 5 Euro-Schein aus. Die

Unbekannten verlangten jedoch erneut nach Geld und verliehen dieser Forderung

verbal Nachdruck, indem sie angaben, ein Messer sowie Pfefferspray zu verwenden,

sollten die Jugendlichen sich weigern. Nachdem das Trio der Forderung allerdings

nicht nachkam, flüchteten die Unbekannten zu Fuß über den Bismarckplatz in

Richtung Stadt. Über die Täter können bislang keine Angaben gemacht werden.

Das Jugenddezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder

sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte unter der Telefonnummer

0621/ 174 4444 zu melden.

Heidelberg: Dreister Dieb entwendet Handtasche – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr parkte ein

33-jähriger Mann sein Fahrzeug in der Theodor-Körner-Straße und verließ dieses

kurzzeitig, während sein Sohn auf der Rückbank wartete. Während der kurzen

Abwesenheit des 33-Jährigen nutzte ein bisher unbekannter Täter die Gelegenheit,

öffnete die Beifahrertür, stahl eine Handtasche vom Beifahrersitz und flüchtete

in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: schwarze Haare,

kein Bart, blaues Shirt mit gelben Streifen an den Schultern, circa 1,80m groß,

30-40 Jahre. In der Tasche befanden sich mehrere persönliche Dokumente des

33-Jährigen sowie eine viertstellige Bargeldsumme. Zeugen, welche sachdienliche

Angaben zum Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/1857-0 in Verbindung zu setzen.