Gestohlenes E-Bike und Besitzerin wieder vereint

Bingen (ots)

In der Zeit vom Dienstag, den 18.06.2024, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, den 19.06.2024, 14:00 Uhr, wird aus einem verschlossenen Schuppen in der Straße am Honigberg in Weiler bei Bingen ein hochwertiges E-Bike durch einen unbekannten Täter entwendet. Am Mittag des 19.06.2024 bemerkt die 51-jährige Geschädigte den Diebstahl ihres E-Bikes aus einem verschlossenen Schuppen. Das E-Bike war hier mit einer zusätzlichen Sicherung versehen. Ein unbekannter Täter verschafft sich Zugang und entwendet dieses. Noch am selbigen Tag kann das E-Bike ohne weitere Beschädigung aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt werden. Im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen kann das E-Bike der 51-Jährigen zugeordnet werden. Der beschriebene Fall ist einer von mehreren E-Bike-Diebstählen aus vergangener Woche in den Ortslagen Weiler bei Bingen und Waldalgesheim. Bei Hinweisen zu dem oder den derzeit noch unbekannten Tätern bittet die Polizeiinspektion Bingen um Mitteilung unter 06721 905-0 oder pibingen@polizei.rlp.de.

Johannisfest – Start erwartungsgemäß entspannt

Mainz (ots) – Der erste Veranstaltungstag war für die Polizei sehr entspannt.

Die Mainzer Polizei hatte nur wenige Einsatzlagen zu verzeichnen und ist mit dem

Start des Johannisfestes sehr zufrieden. Selbst der starke Regen am Nachmittag

sorgte aufgrund der guten Vorbereitungen und der umsichtigen Besucher für keine

Einsätze.

Mit E-Scooter und Handy auf der Autobahn

Bischheim (ots) – Nicht schlecht staunte eine Polizeistreife, der

Autobahnpolizei Gau-Bickelheim, als sie am frühen Morgen des 22.06.2024, einen

E-Scooter-Fahrer auf dem Seitenstreifen der A63 bei Bischheim, fahrend

feststellte.

Zuvor wurde der 27 jährige Mann, aus dem Donnersbergkreis, von mehreren

Verkehrsteilnehmern gemeldet.

Recht unbeeindruckt nahm der ungewöhnliche Verkehrsteilnehmer, die Anweisung

einer Verkehrskontrolle, durch die Polizei zur Kenntnis.

So nutzte er vor den Augen der Streife, in aller Ruhe, sein Handy, um eine

Nachricht zu verschicken.

Während der Kontrolle zeigte er sich bezüglich seiner Handlungen unbeeindruckt

und argumentierte, dass ihn das Navigationssystem schließlich über die Autobahn

führte.

Auf den Mann kommt nun ein Bußgeld, aufgrund der widerrechtlichen Nutzung eines

E-Scooters auf der Autobahn, sowie der Nutzung eines Mobiltelefons während der

Fahrt, zu.

Jugendliche kentern mit Ruderboot

Mainz (ots)

Beim Versuch ein verlorengegangenes Ruder an Bord zu holen, sind am heutigen Tag gegen 15:00 Uhr zwei jugendliche Ruderinnen, im Uferbereich des Mainzer Winterhafendamms gekentert. Beide Jugendliche trugen einen Rettungskragen und konnten schnell und unverletzt durch ein Begleitboot des angrenzenden Rudervereins aus dem Rhein geholt werden. Die zwischenzeitlich durch Passanten alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehren Mainz und Wiesbaden, sowie ein ebenfalls alarmierter Rettungshubschrauber aus Mainz, konnten ihren Einsatz entsprechend abbrechen. Der Unfall wurde durch die Wasserschutzpolizei Mainz aufgenommen.