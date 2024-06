Innenstadt – Polizeikontrollen im Rahmen der europaweiten RAODPOL-Kontrollwoche

Worms (ots) – Am Freitag, dem 21. Juni 2024 fanden ab 20:30 Uhr in der Alzeyer

Straße und später auf der B9 Höhe in Höhe des Parkplatzes „Rheinperle“ bis 02:00

Uhr polizeiliche Kontrollen im Straßenverkehr statt. Da Verkehrsunfälle unter

dem Einfluss berauschender Mittel regelmäßig zu gravierenden Personen- und

Sachschäden führen, war die Zielrichtung dieser vorgeplanten Kontrollen die

Feststellung alkohol- und drogenbeeinflusster Fahrten im öffentlichen

Straßenverkehr. Es wurden 82 Personen und Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei

konnten keine Verstöße wegen drogen-/alkoholbeeinflusster Fahrten festgestellt

werden. Es wurden zwei Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie

des Zulassens des Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Darüber hinaus konnten weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten, wie nicht

ordnungsgemäße Kindersicherung, nicht mitgeführte Urkunden (z.B. Führerschein,

Zulassungsbescheinigung Teil I, etc.) und Mängel der Fahrzeugbeleuchtung

festgestellt werden.

Während der Kontrollen kam es zu keinem besonderen Ereignis.

Ob es seit der Teillegalisierung des Cannabiskonsums vom 1. April diesen Jahres

zu mehr Verstößen cannabisbeeinflusster Fahrten kommt, ist statistisch noch

nicht belastbar zu benennen.

Die Polizei weist dringend darauf hin, nicht unter dem Einfluss von Alkohol,

Drogen sowie entsprechender Medikamente am Straßenverkehr teilzunehmen!

Solche und ähnliche polizeiliche Kontrollen sind regelmäßig Aufgabe der Polizei

und werden auch künftig durchgeführt.

Brand eines Kleintransporters

Worms (ots) – Durch die Berufsfeuerwehr Worms wurde am Freitag, den 21.06.2024

gegen 01:42 Uhr ein Brand eines Kleintransporters auf dem Parkplatz des

Vereinsgeländes der Tus Neuhausen gemeldet.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Worms gelöscht werden. Den ersten

Ermittlungen nach ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Ursache für

den Brand konnte nicht festgestellt werden. Zu einem Personenschaden ist es

nicht gekommen. Der Schaden beläuft sich ersten Erkenntnissen nach auf

schätzungsweise 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen zur

Klärung der Brandursache aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms

unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Frankenthal: Die Polizei-News

Hochwertige Pedelecs im Wald aufgefunden

Am Freitag, den 21.06.2024 gegen 09:00 Uhr wurde durch einen Zeugen bei der Polizeiinspektion Frankenthal mitgeteilt, dass soeben zwei Personen zwei Fahrräder in einen kleinen Wald in der Nähe der Straße Am Strandbad in 67227 Frankenthal geschoben haben. Nach kurzer Zeit seien die Personen dann ohne die Fahrräder wieder aus dem Wald gekommen. Durch den Zeugenhinweis konnten die Polizeibeamten die Fahrräder im Wald auffinden. Es handelt sich um zwei Hochwertige Pedelecs der Marke Cube und Tenways. Die Fahrräder wurden Aufgrund des Verdacht eines Diebstahls sichergestellt. Bislang konnten die Eigentümer nicht ermittelt werden.

Zeugen bzw. die Eigentümer der Fahrräder werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de und pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.