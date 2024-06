Germersheim: Die Polizei-News

Einbruch in PKW

Lingenfeld (ots)

Am Samstagmorgen zwischen 06:00 Uhr und 09:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein geparktes Fahrzeug ein. Der 41-jährige Autofahrer hatte seinen PKW in der Straße „Im Alten Zoll“, in der Nähe des Altrheins, geparkt und abgeschlossen. Der Täter entwendete diverse Wertgegenstände.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren. Aus diesem Grund ist besonders in den Abendstunden und frühen Morgenstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter

Sachbeschädigung an Schule

Rülzheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 21.06.2024 18:00 Uhr bis zum Samstag, 22.06.2024 09:00 Uhr wurden an der Grundschule in Rülzheim mehrere Fensterscheiben durch Steinschläge beschädigt. Auch Fenster der Turnhalle wurden beschädigt. Die genaue Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen die Angaben zur Tat oder den tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Betrunkene Berufskraftfahrer streiten im Wörth

Wörth (ots)

Am 22.06.2024 kam es gegen 20:35 Uhr in Wörth, auf einem LKW Sammelparkplatz zunächst zum verbalen Streit zwischen zwei alkoholisierten Berufskraftfahrern. Hintergrund des Streites sei die Parksituation vor Ort gewesen. Der 35-jährige, moldauische Staatsangehörige, bestieg daraufhin seinen Kleintransporter und startete den Motor seines Fahrzeuges. Der 37-jährige LKW Fahrer versuchte eine Fahrt zu unterbinden, was nicht gelang. Der 35-jährige Berufskraftfahrer wollte anfahren, verwechselte hierbei jedoch den Vorwärtsgang mit dem Rückwärtsgang und stieß gegen einen geparkten LKW. Es entstand leichter Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von ca. 1000 Euro. Streife vor Ort musste daraufhin nicht nur den Streit schlichten, sondern einen Verkehrsunfall aufnehmen. Ein Alkotest beim Unfallverursacher ergab einen AAK-Wert von mehr als 3 Promille. Der Berufskraftfahrer wurde zur Dienststelle verbracht, eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Zeugen waren auf dem stark besetzten Parkplatz zu ermitteln. Das eingeleitete Verfahren wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Alkoholfahrt eines Führerscheinneulings in Rheinzabern

Rheinzabern (ots)

Am 22.06.2024 führte die Streife um 00:20 Uhr in Rheinzabern eine PKW Kontrolle durch. Es wurde am Steuer der 19-jährige Fahranfänger festgestellt. In der Atemluft wurde Alkoholgeruch festgestellt, weshalb ein freiwilliger Alkotest angeboten wurde. Dieser ergab vor Ort einen AAK-Wert von mehr als 0,3 Promille. Da bei dem Fahranfänger das entsprechende „0,0 Promille Gesetz“ gilt, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein gerichtsverwertbarer Alkotest ergab eine Alkoholisierung von mehr als 0,1 Promille, weshalb das Bußgeldverfahren der zentralen Bußgeldstelle vorgelegt wird. Eine entsprechende Sanktion wird auf den Führerscheinneuling zukommen.

Körperverletzung zum Nachteil eines Krankenpflegers in Kandel

Kandel (ots)

Am 22.06.2024 wurde gegen 01:44 Uhr eine 20-jährige, männliche Person mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus in Kandel verbracht. Dort wurde der stark alkoholisierte Mann in der Notaufnahme aufgenommen und entsprechend medizinisch versorgt. Im Verlauf der Behandlung schlug der Patient einem 32-jährigen Pfleger mit der Faust ins Gesicht, was eine schmerzhafte Verletzung zur Folge hatte. Die hinzugezogene Polizei klärte die Lage, ein Alkotest beim beschuldigten Patienten ergab eine Atemalkoholkonzentration vom mehr als 2 Promille. Die Behandlung wurde nun in polizeilicher Begleitung durchgeführt. Der Patient wurde nach Abschluss seinem Vater überstellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, was der STA in Landau vorgelegt wird.