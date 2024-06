Landau: Die Polizei-News

Sexuelle Belästigung im Linienbus

Am 22.06.2024 gegen 13:30 Uhr stieg eine junge Frau in Heuchelheim-Klingen in den Bus der Linie 540 und fuhr in Richtung Landau, als sie während der Fahrt gegen 13:40 Uhr von einem anderen Fahrgast mehrfach unsittlich am Oberkörper berührt wurde. Der mutmaßliche Tatverdächtige, ein Mann im scheinbaren Alter von 60 Jahren mit kräftiger Statur, grauer Kurzhaarfrisur und südländischem Phänotyp, stand unmittelbar hinter der Frau und stellte sich schlafend, als sie auf ihn aufmerksam wurde.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Gesucht wird insbesondere ein hilfsbereiter junger Mann mit zusammengebundenen Haaren, dunkler Weste und arabischem Phänotyp, der das Tatgeschehen beobac

Ohne Führerschein unterwegs

Offenbach an der Queich (ots)

Für einen 49-Jährigen aus dem Kreis Germersheim endete die Fahrt mit seinem Zweirad am 21.06.2024 in Offenbach an der Queich, als er in eine Kontrolle der Polizei Landau kam. Die Beamten stellten im Verlauf der Kontrolle fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Dem 49-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Nach Körperverletzungsdelikt Drogen gefunden

Am Donnerstagabend, den 20.06.2024 gegen 19:00 Uhr, kam es in der Straße „Im Vogelsang“ in Landau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 27 und 29 Jahren. Dabei wurde der 29-jährige durch ein Messer leicht verletzt.

Die verständigte Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest und durchsuchte dessen Wohnung nach Beweismitteln.

Neben dem Tatmesser konnten unter anderem eine Armbrust und auch Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde der 27-jährige Beschuldigte wieder auf freien Fuß entlassen.

Sporttag der Polizei Landau – Ein gelungenes Event mit Wiederholungsbedarf

Am vergangenen Samstag (15.06.2024) fand erstmalig ein Sporttag für Jugendliche und junge Erwachsene statt, die sich für den Polizeiberuf interessieren. Unter Anleitung verschiedener Nachwuchswerberinnen und Nachwuchswerber umliegender Polizeidienststellen kamen in der Sporthalle West und dem Südpfalzstadion Landau insgesamt 34 Jugendliche ins Schwitzen. Die Teilnehmenden stellten ihre sportlichen Fähigkeiten im Bereich des polizeilichen Einstellungstests sowie einer Team-Challenge unter Beweis. Besonders hervorzuheben waren die positive Atmosphäre und das faire Miteinander zwischen den Jugendlichen von 14-20 Jahren, wie Polizeioberkommissarin Katrin Trüller resümiert. Ein gelungenes Event, das sicherlich nicht zum letzten Mal stattfand. Bei Interesse am Polizeiberuf stehen die Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberater der Dienststellen jederzeit zur Verfügung. Eine Kontaktaufnahme via E-Mail unter Nennung der vollständigen Personalien und einer telefonischen Erreichbarkeit wird empfohlen.