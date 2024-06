Südliche Weinstrasse: Die Polizei-News

Gefährliches Überholmanöver auf der B10 – Geschädigte gesucht

Annweiler/Albersweiler (ots)

Am heutigen Samstag kam es gegen 13:45h auf der B10 FR Pirmasens auf dem abschüssigen Streckenabschnitt zwischen Birkweiler und Queichhambach zu einem gefährlichen Überholmanöver durch einen Kleintransporter mit Wiesbadener Kennzeichen. Sollten Personen durch diesen gefährdet worden sein, werden sie gebeten, sich bei der Polizeiwache Annweiler zu melden.

Nötigung auf der Autobahn

Am Freitagabend kam es auf der A65 zwischen der Anschlussstelle Edenkoben und der Raststätte Pfälzer Weinstraße zu einer Nötigung unter Autofahrern. Ein PKW bedrängte zunächst den Fahrer eines weißen Skoda Octavias und überholte diesen schließlich auf dem Standstreifen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das drängelnde Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 in Verbindung zu setzen.

Regenrinnen an Vereinsheim gestohlen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte in der Bahnhofstraße die Regenrinnen eines Vereinsheims. Die Täter montierten insgesamt drei Rohre aus Kupfer ab und stahlen diese. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen rund um das Vereinsheim gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 gebeten.

Witterungsbedingter Unfall mit Fahrstreifensperrung

Am Freitagmorgen wollte ein 29-jähriger mit seinem Mercedes von der B272 auf die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen wechseln. Beim Befahren des Beschleunigungsstreifens verlor der Mann aufgrund regennasser Fahrbahn und in Kombination mit unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte der Mercedes zunächst mit der rechten Schutzplanke und im Anschluss noch mit der Mittelschutzplanke. Während der Fahrzeugführer sich leichte Verletzungen zuzog, entstand an dem PKW wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig gesperrt werden.

Hochstadt (Pfalz) – Zeugenaufruf zu zwei Unfallfluchten

Am 19.06.2024, zwischen 15 und 17 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai i20. Der PKW war zu dem Zeitpunkt in der Hauptstraße in Hochstadt (Pfalz) abgestellt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in Hochstadt (Pfalz) im vermuteten Tatzeitraum zwischen dem 18.06.2024, 22:30 Uhr, und 19.06.2024, 10:00 Uhr. Auch dieser beschädigte PKW, ein VW Tiguan, war am Fahrbahnrand der Hauptstraße abgestellt und wurde von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Am VW befand sich blauer Lackanrieb des geflüchteten Fahrzeugs. Weitere Hinweise sind nicht vorhanden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu einer der Taten geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

St. Martin – Fallrohre gestohlen

Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen die Kupferfallrohre der Friedhofshalle abmontiert und entwendet. Der Sachverhalt wurde gestern der Polizei mitgeteilt. Konkret handelt es sich dabei um 5 x 2 Meter lange Kupferrohre. Hinweise zu den Tätern gibt es derzeit nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Impflingen/ K 45 – Unfall zwischen Pedelec-Fahrer und PKW

Ein 20-jähriger Pedelec-Fahrer hatte in den Morgenstunden des gestrigen Donnerstags, 20.06.2024, bei der Kollision mit einem PKW einen Schutzengel. Der Heranwachsende befuhr mit seinem mit Elektromotor unterstütztem Fahrrad den Radweg parallel zur K 45, ortsauswärts Impflingen in Fahrtrichtung Landau. Kurz nach Ortsausgang wollte er die Fahrbahn der Kreisstraße überqueren, um auf den gegenüberliegenden Radweg zu gelangen. Hierbei übersah er einen heranfahrenden PKW. Die gefahrene Geschwindigkeit der 80-jährigen Hyundai-Fahrerin soll im Bereich der erlaubten 70 km/h gelegen haben. Sie hatte keine Möglichkeit mehr zu reagieren. Nahezu ungebremst stieß der PKW mit dem kreuzenden Radfahrer zusammen. Der Heranwachsende wurde dabei von der Windschutzscheibe des PKWs über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlitt dabei lediglich leichte Verletzungen in Form von Prellungen am Körper, auch dank eines getragenen Schutzhelms. Der Radfahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sein Pedelec wurde erheblich beschädigt, geschätzte Schadenshöhe 2.000 Euro. Der Sachschaden am Hyundai dürfte sich auf mindestens 3.000 Euro belaufen.