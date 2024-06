Gefährliche Körperverletzung – Spaziergänger geraten aneinander

Am Freitag (21.06.24), um 14:50 Uhr, trafen ein 61-jähriger Spaziergänger und eine 41-jährige Frau mit ihrem Hund im Bereich der Von-Weber-Straße aufeinander. Plötzlich griff der Hund der 41-Jährigen den 61-Jährigen an, woraufhin dieser den Hund mit einem Tierabwehrspray besprühte. Verärgert hierüber griff die 41-Jährige den 61-Jährigen nun mit einem Stock an und schlug ihn. In der Folge versuchte der 61-Jährige zu flüchten, woraufhin ihm die 41-Jährige mit ihrem Hund folgte und ihn abermals mit dem Stock schlug. Der 61-Jährige versuchte die 41-Jährige und ihren Hund von sich zu halten und sprühte erneut mit dem Tierabwehrspray, wobei die 41-Jährige getroffen und verletzt wurde. Schlussendlich konnten die beiden Kontrahenten durch die Polizei angetroffen werden. Die 41-Jährige erlitt gereizte Augen, wohingegen der 61-Jährige über Schmerzen am linken Oberarm klagte. Jeweilige Strafanzeigen wegen einer gefährlichen Körperverletzung wurden durch die Polizei aufgenommen.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf den Ablauf geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Falscher Bankmitarbeiter – Betrugsversuch

Am Freitag (21.06.2024) erstattete eine 89-Jährige aus Ludwigshafen Anzeige, nachdem sie zu Hause von einem vermeintlichen Mitarbeiter ihrer Hausbank aufgesucht worden war. Der Mann wies sich mittels eines Mitarbeiterausweises ihrer Hausbank aus und behauptete, dass die Dame noch Zinsen erhalten würde und er hierfür ihre Bankkarte benötige. Die 89-Jährige händigte dem Mann hieraufhin ihre Bankkarte aus und teilte ihm ihre PIN mit. Die Bankkarte wurde im Nachgang durch die Geschädigte gesperrt. Ob es zu einem finanziellen Schaden gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Mann wird beschrieben als ca. 40 Jahre alt, ca. 1,80m groß, trug blondes lockiges Haar und sprach Deutsch mit leichtem schlesischen Akzent. Weiterhin war er mit einem Anzug und einem weißen Hemd bekleidet. Rückfragen oder Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 , Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug zu schützen:

Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Bank nach.

Sollten Sie einen solchen Besuch erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

963-1515, wie man sich am besten gegen Betrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Ludwigshafen: Zahlreiche Unwettereinsätze im Stadtgebiet nach kurzem heftigem Gewitter

(JS) Am 21.06.2024 zwischen 17:45 und etwa 20:30 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu mehreren Unwettereinsätzen in die Ludwigshafener Stadtteile Oggersheim, West, Niederfeld und Gartenstadt gerufen.

Ein kurzes aber heftiges Gewitter mit Starkregen hatte viele Äste abgeknickt und einige Bäume zum Umstürzen gebracht. Auch eine Stromleitung und eine Telefonleitung in Oggersheim waren dadurch beschädigt worden.

Mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Ludwigshafen beseitigten an insgesamt 9 Einsatzstellen die Gefahren und räumten Straßen und Wege wieder frei. Verletzt wurde niemand.

Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) kümmerten sich um die Instandsetzung der defekten Stromleitung.

Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 23 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Oppau verstärkte für diese Zeit den Stadtschutz.

Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Am Donnerstagabend (20.06.2024) brannte gegen 18:00 Uhr die Dunstabzugshaube in einer Wohnung im Stadtteil Oggersheim. Die alarmierten Beamten konnten die Flammen vor Ort mit einem Feuerlöscher umgehend löschen, sodass keine weitere Gefahr von diesen ausging. Bei der Brandursache dürfte es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Job Barbecue – Informiere dich beim Burgeressen über deine Karriere beim Polizeipräsidium Rheinpfalz

Du bist grade dabei einen Schulabschluss zu machen oder bist gerade frisch fertig geworden? Du suchst einen vielfältigen und spannenden Beruf? Kannst gut auf Menschen zugehen, arbeitest gerne im Team und behältst auch in brenzligen Situationen einen coolen Kopf? Perfekt, dann komm zum Polizeipräsidium Rheinpfalz!

Starte ein dreijähriges Polizei-Studium und lerne alle Facetten des Polizeiberufes kennen. Nach deinem Abschluss „Bachelor of Arts“ hast du unzählige Möglichkeiten: Ob Kriminalpolizei, Schutzpolizei, Wasserschutzpolizei oder Bereitschaftspolizei, es gibt viele Möglichkeiten – du entscheidest. Seit diesem Jahr kannst du auch direkt bei der Kripo anfangen. Egal wie du dich entscheidest, du kannst dir sicher sein: Polizei ist mehr als nur ein Job! Keine Uniform – aber auch Polizei! Beim Polizeipräsidium Rheinpfalz bieten wir auch Ausbildungsplätze in der Polizeiverwaltung an. Egal ob mit Abitur oder mit mittlerer Reife: Mit deiner Ausbildung in der Polizeiverwaltung legst du deinen Grundstein für deine sichere Zukunft und trägst einen wichtigen Teil für eine sichere Vorder- und Südpfalz bei.

Neugierig geworden? Informiere dich am 27. Juni 2024 bei einem leckeren Burger über den Polizeiberuf. Unsere Berufsberater des Polizeipräsidiums Rheinpfalz stehen dir beim Job Barbecue zwischen 17 und 20 Uhr auf der Parkinsel (Parkstraße 43) in Ludwigshafen zur Verfügung, um deine Fragen zur Karriere bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu beantworten. Der Eintritt ist frei und für Verpflegung ist gesorgt! Melde dich jetzt an: https://job-barbecue.de/ Wir freuen uns auf dich!

Hast du vorab noch Fragen oder kannst zu dem Termin nicht kommen? Gerne beantworten wir deine Fragen auch telefonisch oder per E-Mail. Daneben steht Dir auch die Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Frau Solveig Hallstein, unter der Nummer 0621 963-1699 oder per E-Mail pprheinpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de zur Verfügung.

Wenn du einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen willst, schau dir gerne unter https://s.rlp.de/YwRYe unseren Film „Wir für die Pfalz“ an oder wirf einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/Hq6Al. Du wirst werden überrascht sein, was wir alles machen.

Weitere Informationen zur Karriere bei der Polizei RLP findest du auch unter www.polizei.rlp.de/de/karriere

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Verletzte Autofahrerin und hoher Sachschaden bei Unfall

Am Donnerstagnachmittag (20.06.2024), gegen 09:25 Uhr, kam es an der Kreuzung Sternstraße / Nietzschestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen. Eine 41-Jährige missachtete hierbei die Vorfahrt einer 56-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kam. Die 56-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend (20.06.2024), gegen 22:00 Uhr, waren drei junge Männer zu Fuß auf der Rheinschanzenpromenade unterwegs, als sie auf eine 10-15-köpfige Personengruppe trafen. Es entbrach ein Streit, im Zuge dessen mehrere Personen aus der großen Gruppe auf einen 25-Jährigen einschlugen. Dieser wurde verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Tatverdächtigen entfernten sich in Richtung Rheingalerie und konnten durch Polizeikräfte nicht mehr festgestellt werden. Eine Beschreibung der Personen liegt nicht vor.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Diebstähle von Fahrzeugteilen – Zeugen gesucht

Im Stadtgebiet kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Diebstählen von Fahrzeugteilen, weshalb die Polizei nun um Zeugenhinweise bittet.

Zwischen dem 17.06.2024, 19:00 Uhr, und dem 18.06.2024, 11:30 Uhr, entwendeten Unbekannte die Parksensoren eines in der Alexander-Fleming-Straße abgestellten VW Touareg. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Bei einem in der Marie-Juchacz-Allee abgestellten VW Touareg wurden im Zeitraum zwischen dem 15.06.2024 und dem 20.06.2024 ebenfalls die Parksensoren entwendet.

Bei einem in der Thüringer Straße abgestellten VW Polo, einem in der Eisenbahnstraße geparkten Mazda Premacy und einem in der Mundenheimer Straße stehenden VW Polo wurden zwischen dem 19.06. und dem 20.06.2024 die Katalysatoren entfernt und gestohlen.

In diesen Fällen werden Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de erbeten.

Auch bei einem in der Friedrich-Bassemir-Straße abgestellten Opel Astra wurde der Katalysator zwischen Mittwoch und Donnerstag entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.