Größere körperliche Auseinandersetzung bei Party in der Gemarkung Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntag, 23.06.2024, kam es zu einer größeren körperlichen Auseinandersetzung im Zuge einer Party im Feld zwischen Mutterstadt und Dannstadt, im Bereich „Zweiter Neugraben“: Aus bislang nicht geklärten Gründen gerieten zwei Gruppen, insgesamt ca. 17 Personen im Alter von 16 – 25 Jahren in Streit, wobei vier Personen Augen- und Atemwegsreizungen durch versprühten Reizstoff erlitten, ein 25-Jähriger erlitt zudem eine Schnittwunde am Rücken sowie eine Platzwunde am Hinterkopf. Ein Pkw wurde durch Schlagstockschläge beschädigt. Beim Eintreffen einer Vielzahl von Polizeikräften aus dem gesamten Umland hatten sich bereits etliche Beteiligte entfernt, sie konnten jedoch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in Dannstadt und Mutterstadt kontrolliert werden. Hierbei wurden Tierabwehrsprays und Schreckschusswaffen sichergestellt. Bislang nicht bekannte Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich bei der Polizei Schifferstadt unter 06235/495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

herrenlose Fahrräder und Gegenstände mitten auf der Fahrbahn

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 22.06.2024, gegen 00:30 Uhr wurden hiesiger Dienststelle zwei Fahrräder gemeldet, welche herrenlos auf beiden Seiten der Fahrbahn der Franz-Voll-Straße in Bobenheim-Roxheim liegen würden. Nachdem die Fahrräder bei Seite geräumt wurden, konnten weitere Gegenstände, bei denen es sich um Baustellenzubehör handelte, auf der Fahrbahn der Bahnhofstraße festgestellt und entfernt werden. Die Polizei ermittelt nun aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrskontrollen

Schifferstadt/Mutterstadt (ots)

Am Donnerstag richteten Beamtinnen und Beamte der Polizei Schifferstadt im Zeitraum von 09:00 – 15:00 drei Kontrollstellen im Dienstgebiet ein, bei denen auch die Geschwindigkeit überwacht wurde. Hierbei mussten 12 Geschwindigkeitsverstöße und neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen verbotswidriger Nutzung von Mobiltelefonen und nicht angelegter Sicherheitsgurte eingeleitet werden.

Feuerwehrauto beschädigt und geflüchtet

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Donnerstag, den 21.06.2024, gegen 14:35 Uhr, begegneten sich auf der Landstraße 454 von Fußgönheim in Fahrtrichtung Schauernheim ein Auto und ein Feuerwehrauto und prallten mit den Außenspiegeln aneinander. Der PKW setzte seine Fahrt unverändert fort ohne den Pflichten eines Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Schifferstadt unter 06235/495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Dudenhofen- Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Donnerstag gegen 13:35 Uhr befuhr eine 72-jährige Frau mit ihrem PKW die Harthauser Straße in Richtung Harthausen. Eine 34-jährige PKW-Fahrerin wollte von der Straße Am Gewerbering in die Harthauser Straße einbiegen und übersah die vorfahrtsberechtigte 72-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro entstand. Die 34-jährige PKW-Fahrerin wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.